УГРОЗЫ Трампа. Нефть по $50 и СОТНИ АЭС. Америка будет ВЕЛИКОЙ?!
Взлетят ли цены на нефть до небес? Разбираем шокирующие прогнозы о нефти по $50 за баррель при Трампе и стратегию Байдена в условиях кризиса. Анализируем влияние конфликта с Ираном на мировой рынок нефти и газа, а также амбициозные планы США по развитию ядерной энергетики. Раскрываем тайны санкций против России: как обходят запрет на поставки урана и СПГ? Сможет ли Европа пережить зиму без российского газа? Подробнее расскажут Руслан Сафаров и Борис Марцинкевич в новом видео
00:00 Нефть по $50?! Трамп, Байден и Россия
03:45 Иран: Ядерная Угроза для США? Война и цены на нефть
05:32 Атомная энергетика США: План Байдена – Анализ.
07:00 Атомные Станции США: Технологии и Реальность – Секрет!
11:05 Малые Ядерные Реакторы: Будущее Энергетики США?
12:14 Уран: США под Зависимостью от России? – Скандал!
15:27 Ядерное Топливо США: Запрет на Уран из России – Что Будет?
18:50 Санкции: Как США Обходят Запрет на Российский Уран?
21:38 Поставки газа: Выстоит ли Европа без России?
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. О нефтяном рынке и перспективах:
- Обсуждается возможность снижения цен на нефть до $40-50
- Существует напряженность на Ближнем Востоке, особенно в отношении Ирана
- Возможная эскалация конфликта может привести к резкому скачку цен на нефть
2. Атомная энергетика США:
- США планируют утроить атомную энергетику (довести до 180 ГВт) за 25 лет
- Эксперт скептически оценивает эти планы как нереалистичные
- Существуют значительные препятствия:
* Необходимость строительства 90 новых энергоблоков
* Проблемы с лицензированием
* Дефицит производственных мощностей
* Сложности с обогащением урана
3. Урановый рынок:
- Россия поставляет 20-35% обогащенного уранового продукта в США
- С 2027 года планируется запретить импорт российского урана
- Китай начал предлагать альтернативные поставки обогащенного урана
4. Газовый рынок в Европе:
- Спрос на природный газ упал на 100 млрд кубометров
- Обсуждаются санкции против российского СПГ
- После 2027 года возможна полная замена российского газа поставками из Катара и США
Вывод:
Беседа демонстрирует критический взгляд на амбициозные планы США в энергетической сфере. Эксперт подчеркивает значительные технологические, инфраструктурные и экономические препятствия для реализации заявленных целей по атомной энергетике и замещению российских энергоресурсов. Основной посыл – декларируемые планы далеки от практической реализации.