Взлетят ли цены на нефть до небес? Разбираем шокирующие прогнозы о нефти по $50 за баррель при Трампе и стратегию Байдена в условиях кризиса. Анализируем влияние конфликта с Ираном на мировой рынок нефти и газа, а также амбициозные планы США по развитию ядерной энергетики. Раскрываем тайны санкций против России: как обходят запрет на поставки урана и СПГ? Сможет ли Европа пережить зиму без российского газа? Подробнее расскажут Руслан Сафаров и Борис Марцинкевич в новом видео

00:00 Нефть по $50?! Трамп, Байден и Россия

03:45 Иран: Ядерная Угроза для США? Война и цены на нефть

05:32 Атомная энергетика США: План Байдена – Анализ.

07:00 Атомные Станции США: Технологии и Реальность – Секрет!

11:05 Малые Ядерные Реакторы: Будущее Энергетики США?

12:14 Уран: США под Зависимостью от России? – Скандал!

15:27 Ядерное Топливо США: Запрет на Уран из России – Что Будет?

18:50 Санкции: Как США Обходят Запрет на Российский Уран?

21:38 Поставки газа: Выстоит ли Европа без России?



Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. О нефтяном рынке и перспективах:

- Обсуждается возможность снижения цен на нефть до $40-50

- Существует напряженность на Ближнем Востоке, особенно в отношении Ирана

- Возможная эскалация конфликта может привести к резкому скачку цен на нефть

2. Атомная энергетика США:

- США планируют утроить атомную энергетику (довести до 180 ГВт) за 25 лет

- Эксперт скептически оценивает эти планы как нереалистичные

- Существуют значительные препятствия:

* Необходимость строительства 90 новых энергоблоков

* Проблемы с лицензированием

* Дефицит производственных мощностей

* Сложности с обогащением урана

3. Урановый рынок:

- Россия поставляет 20-35% обогащенного уранового продукта в США

- С 2027 года планируется запретить импорт российского урана

- Китай начал предлагать альтернативные поставки обогащенного урана

4. Газовый рынок в Европе:

- Спрос на природный газ упал на 100 млрд кубометров

- Обсуждаются санкции против российского СПГ

- После 2027 года возможна полная замена российского газа поставками из Катара и США

Вывод:

Беседа демонстрирует критический взгляд на амбициозные планы США в энергетической сфере. Эксперт подчеркивает значительные технологические, инфраструктурные и экономические препятствия для реализации заявленных целей по атомной энергетике и замещению российских энергоресурсов. Основной посыл – декларируемые планы далеки от практической реализации.