Теперь в России выпускают свои АГРОДРОНЫ. Показываем
S-80 – первый российский агродрон, сертифицированный Росавиацией, выпускается серийно на заводе компании «Транспорт будущего» в Тольятти. Мы показывали вам открытие этого завода и вот теперь, спустя год, вернулись, чтобы посмотреть как он развивается. Эксклюзивные кадры в материале «Время – вперёд!». Приятного просмотра!
Комментарий редакции
Основные темы выпуска:
1. Презентация российского агродрона С80
- Первый агродрон с сертификатом Росавиации
- Грузоподъемность 40 кг
- Бак объемом 40 л для химреагентов
- Способен распылять 18 гектаров в час
- Максимальная скорость до 100 км/ч
2. Производственный процесс компании "Транспорт будущего"
- Локализация производства более 50% (планируется до 90% к 2025 году)
- Использование современных технологий:
* Композитные материалы
* ЧПУ-станки
* Термопластавтоматы
* Лазерная резка
* Роботизированная сборка электродвигателей
* 3D-печать
3. Экспериментальный режим для беспилотных систем в Самарской области
- Специальный полигон
- Центр управления полетами
- Возможность полномасштабного тестирования БПЛА
Вывод: Выпуск демонстрирует значительный прогресс российского производства беспилотных летательных аппаратов, в частности агродронов. Компания "Транспорт будущего" активно развивает собственное производство, увеличивает локализацию комплектующих и внедряет высокотехнологичные производственные решения. Агродрон С80 представляет собой перспективную разработку для сельского хозяйства с высоким потенциалом импортозамещения.