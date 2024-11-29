

S-80 – первый российский агродрон, сертифицированный Росавиацией, выпускается серийно на заводе компании «Транспорт будущего» в Тольятти. Мы показывали вам открытие этого завода и вот теперь, спустя год, вернулись, чтобы посмотреть как он развивается. Эксклюзивные кадры в материале «Время – вперёд!». Приятного просмотра!

Комментарий редакции

Основные темы выпуска:

1. Презентация российского агродрона С80

- Первый агродрон с сертификатом Росавиации

- Грузоподъемность 40 кг

- Бак объемом 40 л для химреагентов

- Способен распылять 18 гектаров в час

- Максимальная скорость до 100 км/ч

2. Производственный процесс компании "Транспорт будущего"

- Локализация производства более 50% (планируется до 90% к 2025 году)

- Использование современных технологий:

* Композитные материалы

* ЧПУ-станки

* Термопластавтоматы

* Лазерная резка

* Роботизированная сборка электродвигателей

* 3D-печать

3. Экспериментальный режим для беспилотных систем в Самарской области

- Специальный полигон

- Центр управления полетами

- Возможность полномасштабного тестирования БПЛА

Вывод: Выпуск демонстрирует значительный прогресс российского производства беспилотных летательных аппаратов, в частности агродронов. Компания "Транспорт будущего" активно развивает собственное производство, увеличивает локализацию комплектующих и внедряет высокотехнологичные производственные решения. Агродрон С80 представляет собой перспективную разработку для сельского хозяйства с высоким потенциалом импортозамещения.