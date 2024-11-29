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Теперь в России выпускают свои АГРОДРОНЫ. Показываем

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S-80 – первый российский агродрон, сертифицированный Росавиацией, выпускается серийно на заводе компании «Транспорт будущего» в Тольятти. Мы показывали вам открытие этого завода и вот теперь, спустя год, вернулись, чтобы посмотреть как он развивается. Эксклюзивные кадры в материале «Время – вперёд!». Приятного просмотра!

Комментарий редакции

Основные темы выпуска:

1. Презентация российского агродрона С80
- Первый агродрон с сертификатом Росавиации
- Грузоподъемность 40 кг
- Бак объемом 40 л для химреагентов
- Способен распылять 18 гектаров в час
- Максимальная скорость до 100 км/ч

2. Производственный процесс компании "Транспорт будущего"
- Локализация производства более 50% (планируется до 90% к 2025 году)
- Использование современных технологий:
  * Композитные материалы
  * ЧПУ-станки
  * Термопластавтоматы
  * Лазерная резка
  * Роботизированная сборка электродвигателей
  * 3D-печать

3. Экспериментальный режим для беспилотных систем в Самарской области
- Специальный полигон
- Центр управления полетами
- Возможность полномасштабного тестирования БПЛА

Вывод: Выпуск демонстрирует значительный прогресс российского производства беспилотных летательных аппаратов, в частности агродронов. Компания "Транспорт будущего" активно развивает собственное производство, увеличивает локализацию комплектующих и внедряет высокотехнологичные производственные решения. Агродрон С80 представляет собой перспективную разработку для сельского хозяйства с высоким потенциалом импортозамещения.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qq835BrTRHw
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