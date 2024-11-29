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Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Критика современной научной деятельности:

- Исследователи больше заинтересованы в получении грантов, чем в реальном научном прогрессе

- Многие научные достижения преувеличены и не приводят к практическим результатам.

2. Примеры "надуманных" научных достижений:

- Принстонский университет: изучение мозга дрозофилы (якобы 60% совпадения с человеческим мозгом)

- Проект по пересадке мозга и продлению жизни (агентство ARPA-H)

- Исследования в Сириусе по омоложению клеток

- Онкологические исследования с использованием "отоме"

3. Скептическое отношение к научным инновациям:

- Называет многие исследования "художественным трёпом"

- Указывает на отсутствие реальных практических результатов

- Высмеивает погоню за финансированием

Вывод:

Лекция представляет собой саркастический комментарий о состоянии современной науки, где научные исследования, по мнению автора, превратились в борьбу за гранты и престиж, а не в реальное стремление к познанию и прогрессу. Автор критикует научное сообщество за имитацию научной деятельности и отсутствие значимых прорывов.