С.В. Савельев – Панамские утки из Саратова
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Комментарий редакции
Основные тезисы:
1. Критика современной научной деятельности:
- Исследователи больше заинтересованы в получении грантов, чем в реальном научном прогрессе
- Многие научные достижения преувеличены и не приводят к практическим результатам.
2. Примеры "надуманных" научных достижений:
- Принстонский университет: изучение мозга дрозофилы (якобы 60% совпадения с человеческим мозгом)
- Проект по пересадке мозга и продлению жизни (агентство ARPA-H)
- Исследования в Сириусе по омоложению клеток
- Онкологические исследования с использованием "отоме"
3. Скептическое отношение к научным инновациям:
- Называет многие исследования "художественным трёпом"
- Указывает на отсутствие реальных практических результатов
- Высмеивает погоню за финансированием
Вывод:
Лекция представляет собой саркастический комментарий о состоянии современной науки, где научные исследования, по мнению автора, превратились в борьбу за гранты и престиж, а не в реальное стремление к познанию и прогрессу. Автор критикует научное сообщество за имитацию научной деятельности и отсутствие значимых прорывов.