Главная » Видео, Мировоззрение, Наука, Невероятное в мире

С.В. Савельев – Панамские утки из Саратова

2 0


Желающим помочь лаборатории С.В. Савельева материально:

Карта Сбербанк: 5369610002896132
Яндекс Деньги: 410015778221744

Купить книги в Москве: http://vedimed.ru/sale.htm

ВКонтакте: https://vk.com/savelyevmozg
Телеграм: https://t.me/saveliev_mozg

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Критика современной научной деятельности:
- Исследователи больше заинтересованы в получении грантов, чем в реальном научном прогрессе
- Многие научные достижения преувеличены и не приводят к практическим результатам.

2. Примеры "надуманных" научных достижений:
- Принстонский университет: изучение мозга дрозофилы (якобы 60% совпадения с человеческим мозгом)
- Проект по пересадке мозга и продлению жизни (агентство ARPA-H)
- Исследования в Сириусе по омоложению клеток
- Онкологические исследования с использованием "отоме"

3. Скептическое отношение к научным инновациям:
- Называет многие исследования "художественным трёпом"
- Указывает на отсутствие реальных практических результатов
- Высмеивает погоню за финансированием

Вывод:
Лекция представляет собой саркастический комментарий о состоянии современной науки, где научные исследования, по мнению автора, превратились в борьбу за гранты и престиж, а не в реальное стремление к познанию и прогрессу. Автор критикует научное сообщество за имитацию научной деятельности и отсутствие значимых прорывов.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Y6tP4j3d2-I
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Россия построит в Никарагуа канал взамен Панамскому
О псевдоязычестве и подмене понятий в псевдонауке
В Уголовном кодексе появится статья "ересь"?
Свастика на Луне

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход: