Увидел, что в сети не утихают споры о том, можно или нет винить бойцов в том, что стреляют по нашим разведывательным беспилотникам, потому пожалуй добавлю к сказанному вчера.

Первое и это основное, до личного состава должна в обязательном порядке быть доведена информация о том, чем отличается Лелека от Суперкама, а Зала от Фурии. Довести это просто, различия очень существенные и даже самый тупой может их понять и запомнить.

Второе. Обо всех полётах всегда уведомляют ПВО, как и каким образом это делают говорить не буду, но система понятна, проста и надёжна, хотя случается френдли-файер, но опять же из-за ошибок на местах. Комментировать то, что «нас не предупредили по рации» не имеет смысла, сделать подобное при том насыщении первого, второго, третьего и последующих рубежей обороны, а также количестве тыловых районов и что самое важное, количестве подразделений использующих разведывательные БВС ( их много и тех и других), физически невозможно, говорю по крайней мере про ГрВ «Север», так как даже несмотря на то, что я диванный домашний блоггер, но все равно несколько знаком с их системой.

Подытожу. Есть вполне себе рациональная и здравая система опознавания разведывательных БВС, то есть между ПВО и подразделениями воздушной разведки налажен прямой и удобный канал связи. Всё остальное, это работа с личным составом. Идущий на посадку Суперкам/Зала/Скат/Альбатрос очень хорошо виден, он кардинально отличается от вражеских БВС и стрелять по нему ( если командованием доведена информация о различиях в контурах БВС) может только полный идиот.

Более того, вся эта стрелкотня случается обычно не на переднем крае, а километрах в 8-10 от него, там сидят все эти зенитчики, которые и поливают огнём. К счастью в основной своей массе стреляют они плохо и воздушное судно удаётся посадить без повреждений.

Что касается наказания за такой огонь, то тут думаю будет вполне справедливо сделать так, что накосячивший «зенитчик» заменит собой на переднем крае того, кого прикрывал сбитый им самолёт. То есть условная Зала могла сопровождать действия групп СпН, могла корректировать огонь артиллерии, которая в свою очередь прикрывала либо штурмовые действия, либо отбивала накат врага/вела КББ.

Разведывательные БВС, это глаза нашей армии, без них она слепа и работает наощупь. Разведывательные БВС с трудом «рожают» подразделения, кому они не положены по штату, либо есть еще какие-то проблемы, обращаются к добрым людям. Есть на фронте весёлая поговорка: «проебал самолёт-получи пулемёт», относится она к операторам БПЛА, но думаю будет уместно распространить её и на самопровозглашенных «зенитчиков». Да, что бы не было кривотолков, все вышесказанное относится к «большим» БПЛА, про огонь по ФПВ-дронам разговор отдельный и я прекрасно понимаю тех бойцов, которые стреляют во всё, что летает и жужжит.

Старше Эдды

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Необходимость информирования личного состава

– Важно довести до бойцов детальную информацию о различиях между своими разведывательными беспилотниками (Лелек, Суперкам, Зала, Фурия и др.)

– Различия существенны и понятны даже для неподготовленного личного состава

2. Система опознавания воздушных судов

– Существует налаженная система уведомления ПВО о полетах

– Система связи между ПВО и подразделениями воздушной разведки прямая и удобная

– Возможны редкие случаи дружественного огня из-за человеческих ошибок

3. Характеристики разведывательных БВС

– Свои беспилотники (Суперкам, Зала, Скат, Альбатрос) хорошо видны и кардинально отличаются от вражеских

– Стрельба происходит обычно в 8-10 км от передовой

– Зенитчики часто стреляют неточно, что позволяет посадить воздушное судно без повреждений

4. Предложения по наказанию за несанкционированный огонь

– Предложено заменять "зенитчика", сбившего свой беспилотник, на передовой линии

– Разведывательные БВС критически важны для армии, они являются "глазами" армии

5. Отношение к малым беспилотникам

– Отдельный подход к FPV-дронам

– Понимание действий бойцов, стреляющих по летающим объектам в боевой обстановке

Вывод:

Статья подчеркивает критическую важность правильной подготовки и информирования личного состава, а также системы опознавания своих разведывательных беспилотников. Автор настаивает на необходимости улучшения коммуникации и обучения военнослужащих для предотвращения случайных обстрелов собственной техники, особенно разведывательных беспилотников, которые играют ключевую роль в военных операциях.