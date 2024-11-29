Причиной большинства современных болезней является недостаток питательных веществ в продуктах питания из-за истощения почв. Химия, которую сейчас льют на поля, убивает жизнь в почвах и убивает людей. О том, как это исправить – в этой беседе с Константином Петровичем Майоровым, директором по развитию научно-производственного предприятия «БИОРА».12+Благодарим Александра Павловича Силичева за монтаж видео.Помощь автору в создании видео: https://mir-dobra.ru/product/usanin/

Содержание:

2:37 – Необъявленная война, которая устраняет плодородный слой нашей ЗЕМЛИ. Внедрение в пищу сверчков. Что скажут нам, взрослым, дети, внуки?….

3:35 – Самая актуальная животрепещущая тема. Химические технологии ведут к деградации, мутации уже существующих форм жизни.

4:10 – Роль бактерий в жизни планеты.

4:49 – Надуманная информация об озоновых дырах.

5:08- ЗЕМЛЯ уходит из-под ног из-за уничтожения почвы химией.

7:28 – За 17 лет количество питательных веществ в растениях уменьшилось на 43%-78%.

9.56 – Зависимость здоровья людей от качества продуктов питания.

10.16 – О роли бактерий в биоценозе почв. Бактерии в сельском хозяйстве.

12.52- Где нет бактерий в почве – нет запаха и вкуса в растениях.

13.53 – О взаимосвязи почвенных бактерий и хорошей продукции.

15.32 – Аллергия – это реакция организма на то или иное вещество, которое попадает из продуктов питания.

17.52 – Бактерии, которые должны быть в почве, которых мы уничтожаем химией.

18.45 – Бактерии – удивительные существа! Соблюдение правил в работе бактерий.

22.21 – Можно ли на песках что-либо выращивать? Да, можно! Если только…..

25.01 – Здоровье растений зависит от почвенной микробиоты.

32.18 – Саудовская Аравия: города в пустыне.

34.10 – Цель беседы – помочь аграриям переключиться с химического земледелия на более естественное, органическое.

В беседе принимали участие:

Константин Петрович Майоров – директор по развитию научно-производственного предприятия «БИОРА».

Александр Евгеньевич Усанин:

Российский просветитель, писатель, общественный деятель, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»

сайт: ВозрождениеЗемли.РФ

Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.

Мы осуществляем нашу деятельность как очно: на конференциях, мероприятиях, акциях, так и онлайн, посредством проведения вебинаров, записи видео лекций, публикации просветительских материалов.

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Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Проблемы почвенного здоровья и его связи со здоровьем человека:

– Уничтожение плодородного слоя почвы из-за использования химических технологий (пестицидов, гербицидов, удобрений).

– Микрофлора почвы и кишечника человека схожи по составу. Питание напрямую зависит от почвы, в которой выращены продукты.

2. Уменьшение питательной ценности продуктов:

– За последние 20 лет содержание питательных веществ в продуктах (овощах и фруктах) снизилось на 43-78%.

– Современные продукты часто содержат мало полезных веществ, что приводит к скрытому голоду и увеличению ожирения, особенно у детей.

3. Влияние органического земледелия:

– Использование органики и бактерий вместо химии восстанавливает плодородие почв, увеличивает урожайность, улучшает качество продукции.

– Биопрепараты способны ускорять рост растений на 20-30%, предотвращать болезни и минимизировать использование гербицидов.

4. Экологические и экономические аспекты:

– Проблема уничтожения экосистемы почвы носит глобальный характер, но её решение возможно за счёт перехода к органическому земледелию.

– Применение бактерий рентабельно и снижает затраты на химию.

5. Дополнительные применения бактерий:

– Очистка иловых осадков с использованием бактерий позволяет перерабатывать органические отходы и обезвреживать тяжёлые металлы.

6. Необходимость пропаганды органического подхода:

– Информирование аграриев и общества о вреде химического земледелия и пользе органического подхода необходимо для изменения практики.

Вывод:

Переход на органическое земледелие с использованием микрофлоры и биопрепаратов является не только возможным, но и жизненно необходимым шагом для сохранения здоровья людей, почв и экосистем в целом.