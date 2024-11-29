Причина большинства болезней. Связь здоровья людей и здорового состояния почв.
Причиной большинства современных болезней является недостаток питательных веществ в продуктах питания из-за истощения почв. Химия, которую сейчас льют на поля, убивает жизнь в почвах и убивает людей. О том, как это исправить – в этой беседе с Константином Петровичем Майоровым, директором по развитию научно-производственного предприятия «БИОРА».
12+
Благодарим Александра Павловича Силичева за монтаж видео.
Помощь автору в создании видео: https://mir-dobra.ru/product/usanin/
Содержание:
2:37 – Необъявленная война, которая устраняет плодородный слой нашей ЗЕМЛИ. Внедрение в пищу сверчков. Что скажут нам, взрослым, дети, внуки?….
3:35 – Самая актуальная животрепещущая тема. Химические технологии ведут к деградации, мутации уже существующих форм жизни.
4:10 – Роль бактерий в жизни планеты.
4:49 – Надуманная информация об озоновых дырах.
5:08- ЗЕМЛЯ уходит из-под ног из-за уничтожения почвы химией.
7:28 – За 17 лет количество питательных веществ в растениях уменьшилось на 43%-78%.
9.56 – Зависимость здоровья людей от качества продуктов питания.
10.16 – О роли бактерий в биоценозе почв. Бактерии в сельском хозяйстве.
12.52- Где нет бактерий в почве – нет запаха и вкуса в растениях.
13.53 – О взаимосвязи почвенных бактерий и хорошей продукции.
15.32 – Аллергия – это реакция организма на то или иное вещество, которое попадает из продуктов питания.
17.52 – Бактерии, которые должны быть в почве, которых мы уничтожаем химией.
18.45 – Бактерии – удивительные существа! Соблюдение правил в работе бактерий.
22.21 – Можно ли на песках что-либо выращивать? Да, можно! Если только…..
25.01 – Здоровье растений зависит от почвенной микробиоты.
32.18 – Саудовская Аравия: города в пустыне.
34.10 – Цель беседы – помочь аграриям переключиться с химического земледелия на более естественное, органическое.
В беседе принимали участие:
Константин Петрович Майоров – директор по развитию научно-производственного предприятия «БИОРА».
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»
сайт: ВозрождениеЗемли.РФ
Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.
Мы осуществляем нашу деятельность как очно: на конференциях, мероприятиях, акциях, так и онлайн, посредством проведения вебинаров, записи видео лекций, публикации просветительских материалов.
Если вы поддерживаете наши идеи и ценности – будем рады сотрудничеству!
Вы можете принять участие в нашей работе, в том числе поддержав нас финансово. https://mir-dobra.ru/product/vozrozhdenie-zemli/
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Проблемы почвенного здоровья и его связи со здоровьем человека:
– Уничтожение плодородного слоя почвы из-за использования химических технологий (пестицидов, гербицидов, удобрений).
– Микрофлора почвы и кишечника человека схожи по составу. Питание напрямую зависит от почвы, в которой выращены продукты.
2. Уменьшение питательной ценности продуктов:
– За последние 20 лет содержание питательных веществ в продуктах (овощах и фруктах) снизилось на 43-78%.
– Современные продукты часто содержат мало полезных веществ, что приводит к скрытому голоду и увеличению ожирения, особенно у детей.
3. Влияние органического земледелия:
– Использование органики и бактерий вместо химии восстанавливает плодородие почв, увеличивает урожайность, улучшает качество продукции.
– Биопрепараты способны ускорять рост растений на 20-30%, предотвращать болезни и минимизировать использование гербицидов.
4. Экологические и экономические аспекты:
– Проблема уничтожения экосистемы почвы носит глобальный характер, но её решение возможно за счёт перехода к органическому земледелию.
– Применение бактерий рентабельно и снижает затраты на химию.
5. Дополнительные применения бактерий:
– Очистка иловых осадков с использованием бактерий позволяет перерабатывать органические отходы и обезвреживать тяжёлые металлы.
6. Необходимость пропаганды органического подхода:
– Информирование аграриев и общества о вреде химического земледелия и пользе органического подхода необходимо для изменения практики.
Вывод:
Переход на органическое земледелие с использованием микрофлоры и биопрепаратов является не только возможным, но и жизненно необходимым шагом для сохранения здоровья людей, почв и экосистем в целом.