Уголь с нами – навсегда. Похолодания у нас – не просто не редкость, а закономерность.

Вечером что-то около нуля на градуснике, а утром обнаруживается, что за окном минус двадцать, вечером – минус 10, ночью – минус 30. И как на такое реагировать прикажете?

По сибирским городам и весям строить пиковые газовые котельные? Именно котельные – в мороз мы не лампочками ведь обогреваемся.

Тянуть трубы, компрессорные станции, зная, что нагружать эти пиковые водогрейные котельные мы будем считанное количество дней в году?

А пиковая водогрейная угольная котельная – это, если совсем уж грубо, дополнительный котел в углу действующей котельной и дополнительный сарайчик с угольком. Угольные электростанции в свое время стали базой для создания системы централизованного отопления, и это было еще одной настоящей революцией, поскольку двойное использование угля – сначала для выработки электроэнергии, а в дополнительных теплообменниках еще и для обеспечения населенных пунктов горячей водой – удвоило и коэффициент полезного действия до 80%.

Вместо того, чтобы поддерживать пресловутую зеленую повестку, делом заниматься надо.

Угольные электростанции должны давать нагрузку на окружающую среду не выше, чем ее дают газовые электростанции такой же мощности. Именно такой подход использовался на протяжении всего времени развития человеческой цивилизации: если становилось очевидно, что та или иная технология наносит неприемлемый вред природе, ученые и инженеры прикладывали максимум усилий для совершенствования этой технологии с тем, чтобы снять эту проблему.

Непристойные визги о необходимости немедленного избавления от угольной энергетики – это еще и отказ от этой традиции, обеспечивающей развитие уже не первую сотню лет. Вместо совершенствования, которое, конечно, требует усилий, внезапный призыв взять и запретить – варварство. Попытки копировать эту европейскую словесню у нас в России должно пресекать самым суровым образом.

Борис Марцинкевич

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Суровые климатические условия в Сибири требуют надежных и эффективных систем отопления, что делает уголь критически важным энергоресурсом.

2. Угольные электростанции исторически сыграли революционную роль в создании централизованного отопления, достигнув высокого коэффициента полезного действия (до 80%) за счет двойного использования угля.

3. Вместо полного отказа от угольной энергетики необходимо её совершенствование и снижение нагрузки на окружающую среду до уровня газовых электростанций.

4. Автор критикует "зеленую повестку" и призывает не копировать европейский подход к энергетике, а развивать собственные технологические решения.

5. Принудительный отказ от угля рассматривается как "варварство", противоречащее традиции технологического прогресса человечества.

Вывод:

Статья выступает за сохранение и технологическую модернизацию угольной энергетики, особенно в регионах с суровым климатом, подчеркивая необходимость эволюционного подхода к развитию энергетических технологий вместо радикального и повсеместного отказа от угля.