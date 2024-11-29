Ночью в Грузии была такая себе попытка майдана.1. Протесты начались еще с вечера. В них участвовала и французская бабка, которая у грузин пока за президента и которая объявила себя единственной легитимной властью в стране.2. В качестве повода для начала уличной атаки были использованы заявления грузинского руководства о заморозке о вступлении Грузии в ЕС и отказ от грантов (!)3. Полиция действовала решительно, применяв водометы, дубинки и газовые баллончики. Атакующие пытались строить баррикады и поджигать мусор на мостовой. Также пытались светить в глаза силовикам лазерными указками.4. Несколько десятков человек задержаны. Пострадало 18 полицейских. В итоге от правительственных зданий толпу удалось оттеснить и сохранить контроль над центром города.5. Сегодня намечается продолжение. Запад так просто не сдастся и будет разжигать майдан в Тбилиси, чтобы свергнуть действующую власть. Если у них не получится, то фактически Грузия на ближайшие годы уйдет в свободное плавание.Что иронично. Фактически, полицейские в Тбилиси сражаются за свободную Грузию и ее право самостоятельно выбирать свой путь. А уличная толпа борется за рабское состояние Грузии под западным сапогом. Вот такая вот "борьба за свободу"