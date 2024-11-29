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Попытка майдана в Грузии

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Ночью в Грузии была такая себе попытка майдана.

1. Протесты начались еще с вечера. В них участвовала и французская бабка, которая у грузин пока за президента и которая объявила себя единственной легитимной властью в стране.
2. В качестве повода для начала уличной атаки были использованы заявления грузинского руководства о заморозке о вступлении Грузии в ЕС и отказ от грантов (!)
3. Полиция действовала решительно, применяв водометы, дубинки и газовые баллончики. Атакующие пытались строить баррикады и поджигать мусор на мостовой. Также пытались светить в глаза силовикам лазерными указками.
4. Несколько десятков человек задержаны. Пострадало 18 полицейских. В итоге от правительственных зданий толпу удалось оттеснить и сохранить контроль над центром города.
5. Сегодня намечается продолжение. Запад так просто не сдастся и будет разжигать майдан в Тбилиси, чтобы свергнуть действующую власть. Если у них не получится, то фактически Грузия на ближайшие годы уйдет в свободное плавание.

Что иронично. Фактически, полицейские в Тбилиси сражаются за свободную Грузию и ее право самостоятельно выбирать свой путь. А уличная толпа борется за рабское состояние Грузии под западным сапогом. Вот такая вот "борьба за свободу"

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9523986.html
Метки: грузия, Митинги, протесты, тбилиси
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 32772 27902
    марина два часа назад

      какие замечательные евреи пришли к власти в Грузии -не хотят больше в ЕС,вот такой вот млрдер бедзина (нажил млрды в Москве естественно)-отложили это решение на 4 года -а там либо ишак ,либо..ну кто-то сдохнет…А Россия в благодарность нечто пообещала ведь??? или нет…где тут знатоки и прорицатели?

    • 19069 17837
      KT 11 мин. назад

        Поляки сказали что США открыто поддержали “Грузинский майдан”и выдали на “борьбу за свободу” денюшку,правда не сказали скока.))

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