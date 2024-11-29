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О Монгольском нашествии на Русь ничего не написано в Европейских источниках.

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Сегодня у нас разбор очередного "документального источника" о нашествие Монголо Татар на Русь. На этот раз разбираем записки Европейского путешественника монаха францисканца Гильёма Рубрука в Восточные страны. Где как нам говорят историки и свято верующие люди в официальную историю что он описывает Монгольскую империю в середине 13 века. 

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Критика традиционной историографии:
   - Официальная теория о монголо-татарском нашествии на Русь подвергается сомнению.
   - Многим "письменным источникам" приписываются сомнительные доказательства.

2. Европейские путешественники и их записи:
   - Анализируются тексты Иоанна де Плано Карпини и Гильома де Рубрука.
   - Отмечается нелогичность и поверхностность описаний, отсутствие конкретных деталей о Руси и её князьях.

3. Монголо-татарское нашествие:
   - Авторы путешествий описывают общие географические детали, но почти ничего не говорят о Руси.
   - Упоминания об "опустошении Руси" выделяются историками, но остаются недоказанными.

4. Критика аутентичности источников:
   - Тексты полны фантастических элементов, например, упоминания мифических народов и обычаев.
   - Описания быта татар выглядят как стереотипы, а не достоверные наблюдения.

5. Зависимость от античных источников:
   - Описания местностей и народов часто основаны на античных текстах, а не на личных наблюдениях.

6. Легенды о пресвитере Иоанне:
   - История о христианском лидере Востока противоречива и кажется вымышленной.

7. Неудобные вопросы:
   - Почему описания маршрутов так разнятся в деталях, например, при поездках на Восток?
   - Наличие иронии и критики в отношении описаний быта и географии.

Выводы:
- Лекция утверждает, что "документальные источники" о монголо-татарском нашествии не выдерживают критики, поскольку наполнены мифами, фантазиями и нестыковками.
- Большая часть "исторических фактов" основана на интерпретациях и догадках, а не на чётких свидетельствах.
- Вопрос о реальности монголо-татарского нашествия на Русь остаётся открытым для критического переосмысления.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xYnFkCFev-4
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