О Монгольском нашествии на Русь ничего не написано в Европейских источниках.
Сегодня у нас разбор очередного "документального источника" о нашествие Монголо Татар на Русь. На этот раз разбираем записки Европейского путешественника монаха францисканца Гильёма Рубрука в Восточные страны. Где как нам говорят историки и свято верующие люди в официальную историю что он описывает Монгольскую империю в середине 13 века.
Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Критика традиционной историографии:
- Официальная теория о монголо-татарском нашествии на Русь подвергается сомнению.
- Многим "письменным источникам" приписываются сомнительные доказательства.
2. Европейские путешественники и их записи:
- Анализируются тексты Иоанна де Плано Карпини и Гильома де Рубрука.
- Отмечается нелогичность и поверхностность описаний, отсутствие конкретных деталей о Руси и её князьях.
3. Монголо-татарское нашествие:
- Авторы путешествий описывают общие географические детали, но почти ничего не говорят о Руси.
- Упоминания об "опустошении Руси" выделяются историками, но остаются недоказанными.
4. Критика аутентичности источников:
- Тексты полны фантастических элементов, например, упоминания мифических народов и обычаев.
- Описания быта татар выглядят как стереотипы, а не достоверные наблюдения.
5. Зависимость от античных источников:
- Описания местностей и народов часто основаны на античных текстах, а не на личных наблюдениях.
6. Легенды о пресвитере Иоанне:
- История о христианском лидере Востока противоречива и кажется вымышленной.
7. Неудобные вопросы:
- Почему описания маршрутов так разнятся в деталях, например, при поездках на Восток?
- Наличие иронии и критики в отношении описаний быта и географии.
Выводы:
- Лекция утверждает, что "документальные источники" о монголо-татарском нашествии не выдерживают критики, поскольку наполнены мифами, фантазиями и нестыковками.
- Большая часть "исторических фактов" основана на интерпретациях и догадках, а не на чётких свидетельствах.
- Вопрос о реальности монголо-татарского нашествия на Русь остаётся открытым для критического переосмысления.