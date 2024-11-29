Мир по-американски через насилие – такой будет тактика Трампа, и тому всё больше подтверждений. В частности, назначение ответственным по Украине генерала-ястреба Кита Келлога.

И неоконы подыгрывают тактике "мир через насилие", повышая ставки перед сменой власти, чтобы затем Трамп выставил нам условие: мы уберём свои козыри в обмен на то, что вы пойдёте на наши условия. Очевидно, что неоконы именно поэтому согласились спокойно передать Белый дом трампистам. А за спинами тех и других обо всём заранее договорились владельцы ФРС, которые, похоже, считают, что пора переходить к войне с Китаем.

Сговор Байдена и Трампа вчера подтвердил Путин, который прямо сказал, что видит эту игру американцев (когда Трамп скажет, что, мол, я не виноват, это всё старик Джо) – то есть Москва, к счастью, не намерена подыгрывать этому блефу. Это значит, что и до 20 января и после ничего принципиально не изменится.

К слову, официальные американисты, которые не верили в такой сговор, вновь посрамлены. Но гораздо важнее, чтобы наши внутренние трамписты – и прежде всего Дугин – прекратили надеяться на Трампа. Обидно, когда мудрый теоретик допускает такие досадные ошибки в практической политике.

Все русские мыслители и политики должны сойтись на том, что Россия должна гнуть свою линию, вести свою политику, независимо от того, кто является публичной властью в Вашингтоне. Только в таком случае возможна успешная внешняя политика России.

РМ

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Трамп планирует реализовывать внешнюю политику через насилие, о чем свидетельствует назначение генерала Кита Келлога ответственным по Украине.

2. Неоконсерваторы поддерживают тактику "мир через насилие", создавая условия для возможных уступок со стороны оппонентов.

3. Владельцы ФРС, вероятно, готовятся к войне с Китаем и координируют действия между Байденом и Трампом.

4. Путин указал на наличие сговора между Байденом и Трампом, но Россия не намерена участвовать в этой политической игре.

5. Российские политические деятели (в частности, критика в адрес Дугина) должны прекратить возлагать надежды на Трампа.

Вывод:

Автор статьи подчеркивает необходимость для России проводить независимую внешнюю политику, не оглядываясь на политические маневры США. Ключевая мысль заключается в том, что России важно сохранять самостоятельность и последовательность в международных отношениях, независимо от того, кто находится у власти в Вашингтоне. Статья содержит критику как американской внешней политики, так и российских политических деятелей, которые могут поддаваться иллюзиям относительно возможных изменений в американо-российских отношениях.