Вижу, что стали критиковать российскую группировку в Алеппо. Мол сидели, молчали и не смогли отразить удар. Я был у наших парней неделю назад. Передвижение и накопление боевиков исправно фиксировали, наверх уходили правдивые доклады.

Проблема России не в разведчиках, а в непонимании изменившихся реалий войны. Если бы интернет-аналитики знали численность российской группировки в Алеппо, то они бы не писали дурацкие посты. Алеппо всегда был иранским городом. Мы там присутствовали, но не управляли процессами.

По старой традиции мы полагались на российский флаг и его авторитет. Мол, если на фронте есть наш пост с триколором, то боевики не посмеют атаковать. Ведь за нашими стягами стоят договоренности больших людей!

Турки тоже надеялись на силу своего флага, но когда в 2020 году их посты просто обошли, то они перестали мыслить старыми категориями и ввели многотысячную группировку. Помимо флагов, турецкие интересы в Сирии защищают около 15 000 солдат с артиллерий и бронетехникой. Кто сможет противостоять турецким интересам в Идлибе? Наши же посты 4 года назад защищали пара пулеметов и один флаг, и с тех пор ничего не поменялось. Хотя нет. Поменялось. Количество россиян в Сирии уменьшилось.

Система международных отношений и договорённостей стремительно разрушается. Отныне интересы можно защитить только силой. Договоренности будут исполнятся только тогда, когда за их нарушение будут больно бить по голове. Без силового рычага это не договоренности, а обмен любезностями, которые ни к чему не обязывают. И это касается не только Сирии, но и любых российских проектов.

Александр Харченко

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Критика российской группировки в Алеппо за неспособность отразить нападение боевиков несправедлива.

2. Проблема России заключается не в разведке, а в неверном понимании современных военных реалий.

3. Алеппо исторически был иранским городом, где Россия присутствовала, но не контролировала ситуацию.

4. Устаревшая дипломатическая практика полагалась на символический авторитет флага и международных договоренностей.

5. В современных конфликтах международные договоренности работают только при наличии силового потенциала.

6. Количество российских военных в Сирии уменьшилось, что снижает их влияние на местную обстановку.

Вывод статьи:

Система международных отношений деградирует, и теперь единственным реальным способом защиты национальных интересов становится военная сила. Дипломатические договоренности утрачивают свою значимость без возможности их принудительного исполнения. Этот принцип актуален не только для сирийского конфликта, но и для всех международных проектов России.

Автор подчеркивает необходимость пересмотра подходов к международной политике, где символические атрибуты (флаги, формальные соглашения) уступают место реальному военному потенциалу.