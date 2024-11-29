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1908. Башкиры Уфимской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского

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76. Башкир в малахае
76. Башкир в малахае

78. Башкир с сыном, больным глазами (профиль).jpg
78. Башкир с сыном, больным глазами (профиль)

79. Башкир с сыном, больным глазами (фас).jpg
79. Башкир с сыном, больным глазами (фас)

87. Башкир из Мендишева.jpg
87. Башкир из Мендишева

88. Башкиры из Верхней Терьмы.jpg
88. Башкиры из Верхней Терьмы

89. Башкир из Караякупова.jpg
89. Башкир из Караякупова

90. Башкир из Мендишева.jpg
90. Башкир из Мендишева

91. Башкир из Лемезы.jpg
91. Башкир из Лемезы

93. Башкиры из Верхней Терьмы.jpg
93. Башкиры из Верхней Терьмы

94. Башкиры из Верхней Терьмы.jpg

95. Башкиры из Верхней Терьмы.jpg

96. Башкир из Мендишева.jpg
96. Башкир из Мендишева

97. Башкиры из Верхней Терьмы.jpg
97. Башкиры из Верхней Терьмы

98. Башкиры из Верхней Терьмы.jpg

99. Башкир из Караякупова в малахае.jpg
99. Башкир из Караякупова в малахае

100. Башкир из Караякупова в зимней одежде.jpg
100. Башкир из Караякупова в зимней одежде

101. Башкир-плотник из Мендишева.jpg
101. Башкир-плотник из Мендишева.

102. Башкиры из Ях-Я.jpg
102. Башкиры из Ях-Я

102. Старик-башкир с кумганом для омовения.jpg
102. Старик-башкир с кумганом для омовения

103. Башкир из Мосабайки.jpg
103. Башкир из Мосабайки

104. Башкирка с детьми из Мосабайки.jpg
104. Башкирка с детьми из Мосабайки

106. Башкир из Мосабайки.jpg
106. Башкир из Мосабайки

130. Башкирка-работница из Мосабайки.jpg
130. Башкирка-работница из Мосабайки
Источник: https://humus.livejournal.com/10088754.html
Метки: история, Россия, уфимская губерния, фото, этнография
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