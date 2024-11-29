1908. Башкиры Уфимской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского
76. Башкир в малахае
78. Башкир с сыном, больным глазами (профиль)
79. Башкир с сыном, больным глазами (фас)
87. Башкир из Мендишева
88. Башкиры из Верхней Терьмы
89. Башкир из Караякупова
90. Башкир из Мендишева
91. Башкир из Лемезы
93. Башкиры из Верхней Терьмы
96. Башкир из Мендишева
97. Башкиры из Верхней Терьмы
99. Башкир из Караякупова в малахае
100. Башкир из Караякупова в зимней одежде
101. Башкир-плотник из Мендишева.
102. Башкиры из Ях-Я
102. Старик-башкир с кумганом для омовения
103. Башкир из Мосабайки
104. Башкирка с детьми из Мосабайки
106. Башкир из Мосабайки
130. Башкирка-работница из Мосабайки
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