Депутат Государственной думы Соколов в своем выступлении напомнил всем, что государство держится не верхами: ведь по законам механики если центр тяжести располагается низко, то тело держится прочно, а с перемещением центра выше – теряет устойчивость. То же самое, пояснил депутат, и с государством: центр должен находиться внизу – в общине, вынесшей на своих плечах все невзгоды и, по сути, создавшей Россию. Теперь же власти озаботились оздоровлением русского общества и, исходя из теоретических соображений и отвлеченных научных цитат, решили вышибить из-под него фундамент, чтобы построить его на новых началах – на частной собственности. Все это, заключил Соколов, приведет к тяжелым последствиям, и: «через 20-50 лет будут у нас историки; они заглянут в наши стенограммы и они скажут, кто был предусмотрителен, кто это предвидел».

Эти слова прозвучали в выступлении В.С. Соколова, депутата Государственной думы третьего созыва от Костромской губернии 24 октября 1908 года. Настоящий историк Александр Пыжиков заглянул в стенограммы через сто с лишним лет. И что он увидел на основе подлинников? Масштабные реформы, именуемые столыпинскими, не являлись плодом творчества одного, пусть и талантливого государственного деятеля. Над ними работал целый ряд правительственных чиновников. Стержнем новой преобразовательной практики явилось разрушение общинных, т.е. коллективистских форм собственности. Намеченная замена общины массовым частным собственником означала коренной переворот в деревне. Главные заботы правительства концентрировались на создании мелкого земельного собственника. Акцент делался на рыночной состоятельности прежде всего мелких владений. В результате к 1910 году по России в целом лишь 17 процентов домохозяйств покинули общину. Эти цифры показывают, насколько напряженной была ситуация в русской деревне того периода, какое негодование вызывали попытки государства избавиться от власти МИРА. Мир – это круговая порука в крестьянской общине. Даже у первых русских капиталистов, которые вышли из среды крестьян-староверов, капитал по наследству не передавался. Бразды правления переходили в руки самых достойных управленцев по решению мира. Прибыль не была главным делом, поскольку все усилия управленцев направлялись на благо мирян. МИР – понятие не экономическое, а духовное, эта часть - главная в основах общины.

Сегодня, когда власти уже в XXI веке вновь «озаботились оздоровлением русского общества», решили окончательно вышибить из-под него фундамент коллективной жизни, опираться придётся не на цитаты, а на опыт. У меня про опыт говорить есть право. Начинал трудовую деятельность в коллективном хозяйстве. Это потом слову «колхоз» враги народа и дураки придали отрицательный смысл. Меня же колхозный «мир» решением правления из трактористов направил учиться в высшее учебное заведение. Армейский коллектив, где мы дружно служили с представителями всех национальностей СССР, не делая национальных различий. Дальше - трудовой коллектив в самой глубинке России… Коллектив! В такой обстановке воспитывался и жил не только я, а весь Советский Народ.

Всё это известно, рассказывать нет смысла. Врагам, расплодившимся в РФ, рассказывать бесполезно. Дуракам, верящим антисоветской пропаганде – тоже. Потому давайте просто сравним нынешних слуг народа хотя бы с тем же депутатом Соколовым, которого выбрали в Госдуму малограмотные крестьяне Костромской губернии более ста лет назад.

Ничего не выдумывая, не трудясь со стенограммами, просто цитирую сегодняшнюю прессу. «МОСКВА, 14 окт. - РИА Новости. Госдума в ноябре рассмотрит законопроект, предлагающий установить запрет на использование животных в цирках, но решать данную проблему надо последовательно, "закручивая гайки" в отношении цирков с тем, чтобы требования к содержанию животных в них всё время возрастали, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов».

Ещё в феврале уходящего года лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев и вице-спикер ГД Владислав Даванков внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий запрет на использование животных в цирках. Работают!

Далее опять про Бурматова: «Он отметил, что сегодня животные, отслужившие свой век в цирках, становятся животными-пенсионерами, за ними продолжают ухаживать и содержать, кого-то забирают к себе дрессировщики, остальные остаются и доживают свой век в условиях, которые позволяют им получать ветеринарную помощь, питание и всё, что связано с "дожитием" без мучений». Прекрасна забота о «животных-пенсионерах», которые уже не могут выступать.

Не мудрствуя, «поддерживаю» слуг народа, предлагаю запретить не только цирк с животными, но и все развлекательные передачи ТВ. С одним условием – заменить всю «развлекаловку» прямыми трансляциями с заседаний Госдумы. Начать предлагаю с архива, где обсуждали повышение пенсионного возраста для людей.

…Прямой трансляции не было, но потом в сети появился ролик с выступлением

зампреда комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, генерал-полковника Владимира Шаманова, который якобы «порвал интернет». Действительно, круто. Шаманов заявил, что сегодняшняя российская армия «похожа на партизанский отряд». По его словам, сейчас российские военные вынуждены сами себя одевать из-за «не подлежащего оценкам» качества обмундирования, которое им выдают. Генерал вспомнил и о деле Тимура Иванова. Он указал, что Иванов «не генерал, а гражданский человек». Во как! Зампред комитета по развитию гражданского общества сваливает «генеральские» преступления на гражданских! А не видел Шаманов, как его родное министерство заполоняют гражданские грудастые бабы, напяливая красивую генеральскую форму, не знал, как тот же «гражданский» Иванов окружил себя едва ли не ротой охраны из явно не гражданских ребят? Не голосовал боевой и смелый генерал Шаманов за принятие так называемого закона о дискредитации армии? Депутаты, получается, крышевали преступников на самом верху. Вскрылся гнойник не по депутатским запросам…

Продолжая сравнение Шаманова о «партизанском отряде», который напоминает некогда Народная Армия, скажу, что и весь народ загнан в «партизаны». Но партизанские отряды управлялись Центральным штабом партизанского движения, который находился в Москве. А что сегодня? Пишут, что в гараже недавнего заместителя Министра Обороны РФ Иванова обнаружили автомобиль гитлеровского автопрома (1939 года), что в гардеробе «гражданского генерала» оказался мундир (с иголочки) офицера СС. Цирк? Нет, нечто большее.

Тимура и его команду взяли за то, что можно сосчитать – деньги. А что в нематериальной сфере? В июне 2024 года стало известно, что фейковый поэт Геннадий Ракитин получил грамоту на конкурсе патриотической поэзии имени Твардовского. Под этим именем опубликовали 18 стихов нацистских авторов, переведённых на русский язык. Авторы проекта создали фейковую страницу Ракитина, российские издательства заметили автора. Часть произведений «шутники» перепосвятили: например, стих «Лидер» (Führer) Эберхарда Мёллера, который изначально был написан для Гитлера, за авторством Ракитина превратился в стих про Путина. К Ракитину в друзья на его страничку приписалась почти сотня депутатов Госдумы и целый ряд российских сенаторов. Z-поэту удалось получить диплом с изображением автора «Василия Тёркина». Александр Трифонович начинал войну в газете “Красная Армия”. В его ТТ было восемь патронов. И представьте, сколько же раз Твардовскому пришлось бы менять обойму, чтобы перестрелять всех, кому пришлись по душе нацистские стихи на конкурсе имени Твардовского…

Шутки шутками, а в РФ не на шутку стало припахивать нехорошим. 27 июня 2023 года Ученый совет РГГУ принял решение о создании Высшей политической школы имени Ивана Ильина. Имеющие честь, совесть и знания студенты возмутились: Ильин воспевал фашизм, до мозга костей и до последнего вздоха ненавидел Советскую Россию. И что? Да ничего! Но нет худа без добра. Многим, в том числе и мне, пришлось посмотреть, что это за философ. Первый и единственный в мире, кто высказался о наших белогвардейцах, как родоначальниках «здорового явления» - фашизма! Ну да, бывший советский генерал Власов шёл с фашистами спасать Россию от большевиков под белогвардейским триколором…

Генерал-депутат Шаманов, выявив задним числом изъяны родного министерства, сослался на попустительство «чиновников». Иванова, который изолирован, помянул, а чьим заместителем был тот - нет. Придётся напомнить мне, хотя это знают все. За какие заслуги младшего лейтенанта запаса Сергея Шойгу, не служившего в армии, Борис Ельцин произвёл сразу в генерал-майоры? И я не знаю. Но знаю, что Ельцин был рыцарем Суверенного военного Мальтийского ордена. Знаю и то, что Министром обороны Шойгу стал после того, как ему вручили орден этого же Суверенного и военного... Знаю и то, почему герою Шаманову пока не выговорить эту фамилию публично. Шойгу - Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации. Цитирую прессу: «Британское издание Independent заявляет: в новой должности Сергею Шойгу "удастся сохранить лицо и непрерывность работы на фоне того, что его новая позиция может рассматриваться как более высокопоставленная, чем роль министра".

Это какое «лицо», откуда взошло это «солнышко»? Приведу цитату из статьи полковника Баранца о самом начале «цирка», который обернулся для народа большой трагедией. «Я долго разыскивал офицеров Кантемировской дивизии, которые стреляли из танков по парламенту. Они отказывались говорить даже спустя много лет после трагедии. В гарнизоне нам рассказали, что их уже якобы нет в живых, что некие «народные мстители» уничтожили всех «расстрельщиков». Но то были слухи. Мне все же удалось поговорить с офицером при условии - его имя не назовем.

Бывший в 1993-м командиром танкового взвода уже давно уволен и уехал из Подмосковья на малую родину - «боялся за жизнь семьи».

- Почему ты ушел из армии?

- Всем, кто выполнял задачу у «Белого дома», неуютно жилось в военном городке. Нас называли убийцами. На заборах вешали наши списки. Камни в окна бросали. Мы просились в другие округа. Но и туда молва пошла. А в личном деле каждого была благодарность от Ельцина. И дата - октябрьская... И дураку ясно.

- А благодарность за что?

- За «наведение конституционного порядка».

- А мешок денег?

- Обманули. Только 200 рублей премиальных».

Вот такое лицо, такая «слава» у героев антисоветского переворота, такая жалкая «судьба», давшая начало большим событиям…

…Тоньше всех любую ситуацию, начиная с лирики и заканчивая грядущими великими историческими событиями чувствуют поэты и писатели. Как-то не заметили СМИ РФ малюсенькую заметочку Захара Прилепина «Феликс уже под Москвой», опубликованную в интернете ещё 15 июня. Цитирую полностью: «Вчера, в Балашихе, в канун столетия Отдельной, орденов Суворова, Жукова, Ленина и Октябрьской революции Краснознаменной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э.Дзержинского войск национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов открыл памятник Дзержинскому. Автор монумента - академик Российской академии художеств Александр Рожников.

Монумент открыт по просьбе ветеранов гвардии. Горд служить в национальной гвардии. Спасибо, командир. Слава Отечеству».

Цирк, господа, заканчивается. Почитатели творчества не существующего в реальной жизни «патриота» Геннадия Ракитина уже вздрогнули, как и «скелеты» в их шкафах и душах. Они упорно загоняли памятники Сталину, которые народ заказывает скульпторам на свои деньги (честные предприниматели – тоже Народ!)

на «частные территории». Отдельная, орденов Суворова, Жукова, Ленина и Октябрьской революции Краснознаменная дивизия оперативного назначения им. Ф.Э.Дзержинского памятник основателю ЧК поставила не на частной земле. И никто не посмел даже вякнуть, никто не строчил ни в «комендатуру», ни в полицию донос на «самоуправство». Просто событие замолчали, будто его не было.

Ну, и о золотом предвидении костромского депутата Госдумы Соколова, которому уже 116 лет. Оно осуществилось в 1917 году. Царская власть и никонианская церковь нагибали Народ с середины XVII века. Что из этого вышло? Очистив Русь от этих на западный манёр «частников», некогда лапотный Народ показал пример как трудовой, так и воинской доблести всему МИРУ, первым на планете вышел в космос. Это знают все. Но не всем ведомо, что бывает с теми, кто попрал элементарные законы физики.

Эдуард Наипов,

Кострома