Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.



▫️ Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 21-й, 41-й, 44-й и 47-й механизированных, 17-й тяжелой механизированной, 5-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 116-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Куриловка, Лебедевка, Леонидовка, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.



▫️ Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Ивашковский, 1-й Княжий, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово, Свердликово, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Ворожба, Журавка, Малая Рыбица и Павловка в Сумской области.



▫️ За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожены боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и пять минометов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.



Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 36260 военнослужащих, 223 танка, 158 боевых машин пехоты, 122 бронетранспортера, 1200 боевых бронированных машин, 1044 автомобиля, 304 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России