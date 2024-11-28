Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5 пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань и Слатино Харьковской области. Отражена контратака штурмовой группы противника.

Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и три 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли новые рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 116-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кучеровка, Двуречное, Загрызово Харьковской области, Кировск, Ивановка и Северск Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп.

Противник потерял до 480 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация» и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три склада с боеприпасами.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курахово и Дачное Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 330 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. Уничтожены два склада с боеприпасами.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад ВСУ, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 14-й бригады нацгвардии, а также штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Димитров, Гродовка, Красное, Петровка, Николаевка, Новоэкономическое и Лысовка Донецкой Народной Республики. Отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ.

Противник потерял до 415 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 152-мм гаубицу «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 100-мм пушку «Рапира».



▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям 23-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив и Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ.

Потери противника составили до 145 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155-мм гаубицы М198 производства США, 152-мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новояковлевка и Малая Токмачка Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, пять автомобилей и 152-мм орудие Д-20.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета «Нептун» и 49 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36882 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19520 танков и других боевых бронированных машин, 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня, 18647 орудий полевой артиллерии и минометов, 28783 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России