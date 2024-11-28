Сколько лет по телевизору показывали одну эту несчастную «Булаву». Рассказывали о бесконечных испытаниях, то успешных, то неуспешных, даже стала некоторым предметом регулярного осмеяния в либеральных СМИ, мол 15 лет при Путине делают одну несчастную ракету, а сделать не могут. Гениальная и всезнающая Юлия Латынина несколько раз рассказала о том, что причины неудачи «Булавы» в том, что, по её сведениям, двигатель ракеты не прошёл стендовые испытания, мол хотели ускорить и удешевить разработку, а по итогу ничерта не летает, и вот всё у них у русских так, через одно место, дурачьё лапотное.

Затем в 2018 году Путин презентовал сверхзвуковые «Авангард», «Кинжал», «Сармат». Конечно, много кто повеселился с «мультиков» об этих ракетах, но смешно было до 2022 года.

Неделю назад путем демонстративного боевого испытания была рассекречена ракета «Орешник».

И тут надо понимать, что все эти вундервафли разрабатывались и испытывались в тот момент, когда в СМИ обсуждали нелетающую «Булаву», а их количество и разнообразие указывает на то, что есть ещё целый ряд штуковин, который пока не демонстрируют.

Но, даже если рассекретят, то это будет только половина.

Это всё ударные инструменты, а оборонительные даже косвенно не упоминаются. Что там на уровне ПВО и ПРО – вообще непонятно, а что-то явно есть, поскольку российские системы ПВО вообще считаются сильнейшими в мире, а официально они всё ещё на уровне последних советских разработок и их модернизаций. А это значит, что официальное сильно отличается от реального.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Секретность – ключевой аспект стратегического оружия

2. Публичная история ракеты «Булава»:

- Долгие годы испытаний

- Предмет насмешек в либеральных СМИ

- Критика экспертов о неудачных разработках

3. Презентация новых вооружений в 2018 году:

- Путин представил «Авангард», «Кинжал», «Сармат»

- Изначально эта информация воспринималась скептически

4. Недавнее рассекречивание ракеты «Орешник»

5. Важные наблюдения автора:

- Разработка велась параллельно с публичной критикой

- Существует больше неизвестных вооружений

- Даже после рассекречивания будет известна только часть информации

6. Оборонительные системы:

- Практически не упоминаются публично

- Российские системы ПВО считаются сильнейшими

- Официальные данные существенно отличаются от реальных возможностей

Вывод: Автор подчеркивает, что публичная информация о российских вооружениях является лишь малой частью реальных военных возможностей, а секретность является принципиальным стратегическим преимуществом.