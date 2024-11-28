Самое главное в любом стратегическом оружии – это его секретность.
Сколько лет по телевизору показывали одну эту несчастную «Булаву». Рассказывали о бесконечных испытаниях, то успешных, то неуспешных, даже стала некоторым предметом регулярного осмеяния в либеральных СМИ, мол 15 лет при Путине делают одну несчастную ракету, а сделать не могут. Гениальная и всезнающая Юлия Латынина несколько раз рассказала о том, что причины неудачи «Булавы» в том, что, по её сведениям, двигатель ракеты не прошёл стендовые испытания, мол хотели ускорить и удешевить разработку, а по итогу ничерта не летает, и вот всё у них у русских так, через одно место, дурачьё лапотное.
Затем в 2018 году Путин презентовал сверхзвуковые «Авангард», «Кинжал», «Сармат». Конечно, много кто повеселился с «мультиков» об этих ракетах, но смешно было до 2022 года.
Неделю назад путем демонстративного боевого испытания была рассекречена ракета «Орешник».
И тут надо понимать, что все эти вундервафли разрабатывались и испытывались в тот момент, когда в СМИ обсуждали нелетающую «Булаву», а их количество и разнообразие указывает на то, что есть ещё целый ряд штуковин, который пока не демонстрируют.
Но, даже если рассекретят, то это будет только половина.
Это всё ударные инструменты, а оборонительные даже косвенно не упоминаются. Что там на уровне ПВО и ПРО – вообще непонятно, а что-то явно есть, поскольку российские системы ПВО вообще считаются сильнейшими в мире, а официально они всё ещё на уровне последних советских разработок и их модернизаций. А это значит, что официальное сильно отличается от реального.
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Секретность – ключевой аспект стратегического оружия
2. Публичная история ракеты «Булава»:
- Долгие годы испытаний
- Предмет насмешек в либеральных СМИ
- Критика экспертов о неудачных разработках
3. Презентация новых вооружений в 2018 году:
- Путин представил «Авангард», «Кинжал», «Сармат»
- Изначально эта информация воспринималась скептически
4. Недавнее рассекречивание ракеты «Орешник»
5. Важные наблюдения автора:
- Разработка велась параллельно с публичной критикой
- Существует больше неизвестных вооружений
- Даже после рассекречивания будет известна только часть информации
6. Оборонительные системы:
- Практически не упоминаются публично
- Российские системы ПВО считаются сильнейшими
- Официальные данные существенно отличаются от реальных возможностей
Вывод: Автор подчеркивает, что публичная информация о российских вооружениях является лишь малой частью реальных военных возможностей, а секретность является принципиальным стратегическим преимуществом.
Про САРМАТ поподробнее и САТАНУ тоже.