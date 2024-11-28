

Жди меня, и я вернусь.

Только очень жди,

Жди, когда наводят грусть

Желтые дожди,

Жди, когда снега метут,

Жди, когда жара,

Жди, когда других не ждут,

Позабыв вчера.

(с) Константин Симонов, 1941 г.

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Константина Михайловича Симонова можно по праву назвать одной из ключевых фигур советской литературы. За свою жизнь он успел сделать очень много. Именно благодаря ему удалось опубликовать «Мастера и Маргариту» Булгакова, снять опалу с романов Ильфа и Петрова, добиться издания переводов самых известных произведений Хемингуэя, О’Нила и Миллера.

После какого произведения Симонов проснулся знаменитым? Почему на него обиделись мать и многие женщины страны? Сколько Симонов написал за 4 года войны? Почему его сняли с поста главного редактора журнала «Новый мир»?

Об этом и многом другом рассказывает Алексей Симонов – режиссер, писатель, журналист, президент Фонда защиты гласности, сын Константина Симонова.

Таймкоды:

00:00 В этом выпуске

01:07 О родителях и отчиме. Почему Симонов поменял имя?

04:51 Начало писательского пути и первая книга

07:10 Халхин-Гол и работа в редакции

10:00 Влюбленность всей жизни. Стихотворение «Жди меня»

16:15 Известность и стихи. Легенды о Симонове

20:49 Дипломатическая работа, поездка в Америку и послевоенная жизнь

27:06 Экспедиция с сыном. Переезд в Ташкент

31:22 После «Нового мира». Проза и работы в кино

35:36 Как Симонов помогал другим?

37:58 Последние дни