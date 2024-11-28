Настоящий Константин Симонов | Алексей Симонов о своём отце
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
(с) Константин Симонов, 1941 г.
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Константина Михайловича Симонова можно по праву назвать одной из ключевых фигур советской литературы. За свою жизнь он успел сделать очень много. Именно благодаря ему удалось опубликовать «Мастера и Маргариту» Булгакова, снять опалу с романов Ильфа и Петрова, добиться издания переводов самых известных произведений Хемингуэя, О’Нила и Миллера.
После какого произведения Симонов проснулся знаменитым? Почему на него обиделись мать и многие женщины страны? Сколько Симонов написал за 4 года войны? Почему его сняли с поста главного редактора журнала «Новый мир»?
Об этом и многом другом рассказывает Алексей Симонов – режиссер, писатель, журналист, президент Фонда защиты гласности, сын Константина Симонова.
Таймкоды:
00:00 В этом выпуске
01:07 О родителях и отчиме. Почему Симонов поменял имя?
04:51 Начало писательского пути и первая книга
07:10 Халхин-Гол и работа в редакции
10:00 Влюбленность всей жизни. Стихотворение «Жди меня»
16:15 Известность и стихи. Легенды о Симонове
20:49 Дипломатическая работа, поездка в Америку и послевоенная жизнь
27:06 Экспедиция с сыном. Переезд в Ташкент
31:22 После «Нового мира». Проза и работы в кино
35:36 Как Симонов помогал другим?
37:58 Последние дни
“…мы ходили на Новодевичье кладбище, а где могила Константина Симонова?”
)))
https://mrspb.mogilev.by/kulturno-istoricheskie-i-turisticheskie-mesta-mogilyovskogo-rajona/memorialnyj-kamen-k-simonova
«…В таком составе мы отправились на Буйничское поле. И только по дороге я узнал, что Лариса Алексеевна привезла урну с прахом. «Это наше семейное дело», – сказала она. Все проходило стремительно. На поле Алексей поднял урну, сошёл с дороги, открыл её и развеял прах отца. Выкопали небольшую яму-могилку, поставили туда урну и всё, по обычаю, бросили вниз по горсти земли. Дети вытирали слёзы. Было тревожно на душе, нервы напряжены. Над полем опускался сумрак».
П.С. Мой родной Могилёв должен носить звание Города-Героя.