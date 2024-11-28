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Инвестировали в Кипр

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В стане любителей "инвестировать в Кипр" сегодня печаль.

Власти Кипра лишили гражданства 77 иностранцев, которые получили паспорта в рамках инвестиционной программы республики. Их поименный список обнародовала кипрская газета Politis.
В частности, кипрского гражданства лишились основатель "Русала" Олег Дерипаска, акционер "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев, основатель группы "Сафмар" Михаил Гуцериев, а также бывший владелец "Пробизнесбанка" Александр Железняк. В списке оказались сразу семеро российских бизнесменов, вошедших в рейтинг миллиардеров Forbes за 2024 год.

Инвестировали в Кипр, а надо было в Россию. Сейчас же идет тот самый этап глотания пыли.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9522313.html
Метки: Дерипаска, кипр, олигархи, Россия, санкции, экономика
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