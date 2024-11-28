В ответ на удар «Орешником» американцы вдарили зеркально Орешкиным ассиметрично Набиуллиной. Взорвали заложенную под нашу финансовую систему мину, и вызвали запрограммированный из-за рубежа обвал рубля.



К сожалению, удара по нашим самым уязвимым местам, неприкрытым никаким ПВО, стоило ожидать – ровно также глубинные мировые элиты посылали свои «приветы» непослушной России в 2014м и 2022м, создавая нам искусственные финансовые кризисы. И каждый раз это почему-то оказывалось шоком для российской экономики и сюрпризом для ЦБ. И даже более того, скажем страшное, но ЦБ делал перед этим всё возможное, чтобы нашей экономике от этих ударов «было больнее».



Следите за руками и последовательностью действий: в рамках оглашенного «крестового похода» против инфляции ЦБ в интересах банков задушил отечественное производство высокой ставкой, создав искусственный товарный дефицит (что даже сливочное масло от арабских буренок приходится закупать), и, обеспечив тем самым зависимость российской экономики от импорта – сделали голевой пас геополитическим противникам, чтобы те в этот очень удобный момент обвалили рубль и нанесли максимальный урон российской экономике. Если уже даже госкорпорации, имеющие доступы к госсубсидия, льготам и относительно дешевым деньгам, «не вывозят» такую ставку и публично об этом заявляют, то что уж говорить про малый и средний бизнес, который сейчас массово сворачивает производство «до лучших времён», которые при такой финансово-кредитной политике ЦБ не наступят никогда. Ну, а в конечном итоге этот предновогодний удар поддых российской экономике, спасибо Набиуллиной, ощутит на себе каждый россиянин на своём новогоднем столе.



Что это – глупость или предательство, это вопрос оставим без ответа. Однако факт, что тушение огонька инфляции керосином запредельного поднятия ставки ожидаемо в конечном итоге привело к пожару инфляции, о чем мы всё время толковали. В борьбе ЦБ с инфляцией нокаутом и за явным преимуществом победила инфляция. И тут только 2 варианта выжить в этой финансовой войне на уничтожение, которую объявили нам глобальные элиты, а в жизнь энергично проводит уже команда «нашего Трампа» – либо менять финансово-кредитную политику, либо менять финансово-кредитную политику вместе с Набиуллиной.



Конечно, лишиться лучшего главы ЦБ в мире по версии британцев, это будет большая кадровая потеря, но нам не впервой, что от нас уходят лучшие, да и мы не эгоисты и для Запада нам ничего не жалко – пусть помогает милой её сердцу Европе, у них там тоже с инфляцией не всё в порядке.

@trueolen

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. США нанесли финансовый удар по России, спровоцировав обвал рубля, используя механизм, который был заложен внутри финансовой системы страны.

2. Центральный Банк (ЦБ) под руководством Набиуллиной, по мнению автора, фактически создал условия для экономического кризиса:

– Высокая процентная ставка задушила отечественное производство

– Создан искусственный товарный дефицит

– Увеличена зависимость экономики от импорта

3. Последствия политики ЦБ:

– Массовое сворачивание производства малого и среднего бизнеса

– Невозможность восстановления экономики при существующей финансово-кредитной политике

– Ощутимый удар по благосостоянию населения

4. Автор предлагает два варианта выхода из ситуации:

– Кардинально изменить финансово-кредитную политику

– Сменить руководство ЦБ, в частности, Набиуллину

Вывод:

Статья критически оценивает действия ЦБ и его руководителя, утверждая, что их политика не только не противодействует инфляции, но и создает условия для экономического кризиса, фактически играя на руку геополитическим противникам России. Автор считает ситуацию критической и требует немедленных системных изменений в финансовой политике страны.