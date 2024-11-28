«Никогда: ни раньше, ни потом, – свидетельствовал К. Чуковский, – я не видел, чтобы от какого-нибудь человека так явственно, ощутимо и зримо исходил магнетизм… поэзия Блока действовала на нас, как луна на лунатиков» – К.Чуковский.

Фильм рассказывает об Александре Блоке, выдающемся поэте «серебряного века». За кадром звучат стихи Блока.

Леннаучфильм. По заказу Гостелерадио СССР, 1986

Автор сценария – Е. Родионова

Режиссер – Тамара Иовлева

Оператор – В. Пресняков