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Александр Блок. Великие имена России (1986)

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«Никогда: ни раньше, ни потом, – свидетельствовал К. Чуковский, – я не видел, чтобы от какого-нибудь человека так явственно, ощутимо и зримо исходил магнетизм… поэзия Блока действовала на нас, как луна на лунатиков» – К.Чуковский.

Фильм рассказывает об Александре Блоке, выдающемся поэте «серебряного века». За кадром звучат стихи Блока.

Леннаучфильм. По заказу Гостелерадио СССР, 1986

Автор сценария – Е. Родионова
Режиссер – Тамара Иовлева
Оператор – В. Пресняков

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-iXIdWEzaY0
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