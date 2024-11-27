Сайту ЯП немного не повезло в том плане, что среди его публикаций на тему изотерики оказались достоверные источники, а знание это духоподьёмная сила. Я продолжаю знакомить читателя с исследованиями красноярского учёного музыканта, химика, биолога, религиоведа и изотерика Авака Авакяна в его исследовании ведминых мазей. Ниже текст Авака.

В эпоху Ренессанса, когда горели костры Инквизиции, для внетелесных путешествий ведьмы использовали «волшебные» мази. В 16 веке Жамбаттиста делла Порта узнал от знакомой ведьмы рецепты этих «полётных» мазей и опубликовал их в своём фолианте «Magia Naturalis». Эти рецепты перепечатал другой автор той эпохи Реджинальд Скот. Главным компонентом одного из них был так называемый «Элеоселинум». Нынешние религиоведы абсолютно голословно отождествили ведьмин «Элеоселинум» с петрушкой. От них по современной псевдомагической литературе разлетелись рецепты «летательных мазей» из «корня петрушки кудрявой». Эти рецепты НЕ РАБОТАЮТ (кто бы сомневался!). Второй рецепт из книги делла Порта я опробовал на себе: в нём в качестве главного компонента указан «Сиум». Религиоведы пишут, что ведьмин «Сиум» — это, «скорее всего, болиголов». Однако я сделал вывод, что «Сиум» — он и есть «Sium» (Поручейник); а так как речь про Европу, то там растёт «Sium latifolium» — Поручейник широколистный. Он растёт и в Красноярске возле Енисея; я сделал с ним опыты и получил окрыляющие результаты: — он реально вызывает астральный сон!!

Я также сделал вывод, что легендарный ведьмин «Элеоселинум» — это Тапсия Асклепия. Я опёрся на то, что, во–первых, термин «Элеоселинум» дожил до наших дней, только стал записываться по–латыни через «ae» («Elaeoselinum») либо «æ» («Elæoselinum»); читается же сие всё равно как «Элеоселинум». И этот термин обозначает род зонтичных, известный как «Тапсия». Во–вторых, итальянцы называли и называют по сей день термином «Элеоселино» не любую тапсию, а именно вид «Elaeoselinum Asclepium» (Тапсию Асклепия, «Thapsia Asclepium»). «Ботаническій словарь» Н.И. Анненкова (1878 год) на стр. 353 именует этот вид «Эскулапова Панацея» (то есть «панацея от бога медицины»!), а итальянцы и ныне считают, что этот вид тапсии — панацея от всех болезней.

Мой триумф с ведьминым «Сиумом» (Поручейником широколистным) даёт основание полагать, что и легендарный ведьмин «Элеоселинум» даст такие же феномены. Лишь эксперимент покажет: правильно ли моё отождествление ведьминого «Элеоселинума» с Тапсией Асклепия. Для этого мне нужны её семена: я хочу её вырастить и провести с ней опыты, как с Поручейником широколистным.

Тапсия Асклепия растёт дикоросом на газонах, полях, пустырях и степных участках вокруг Средиземного моря: в Турции, Греции, Италии, Испании и Марокко. Её семена не продают в Интернет–магазинах, т.к. она произростает там свободно, а тут она не востребована. Я надеюсь что кто-то окажется в окрестностях Средиземного моря, соберёть и продаст мне её семена.

Тапсия Асклепия — это зонтичное с габаритами укропа, жёлтыми цветками и листьями, представляющими собой нечто среднее между аспарагусом и тысячелистником. На фотографиях цветущей Тапсии Асклепия; заметно, что стволы у неё тощие, как у укропа, а НЕ могучие, как у дягиля и борщевика.

Опять же заметьте, что это растение — некрупное, по габаритам близкое к укропу, а НЕ к дягилю и борщевику.

Есть разные виды тапсий. Тапсия Асклепия отличается тем, что это — один из самых некрупных видов (немногим выше укропа) с весьма тонкими цветоножками (как у укропа, а НЕ как у дягиля и борщевика); цветки у неё жёлтые. Другие виды тапсий либо цветут белым, либо очень огромные с могучими стволами (как дягиль или борщевик). Мне нужны семена именно Тапсии Асклепия. У всех тапсий семена — как у берёзы: с явными прозрачными крылышками.

Наличием крылышек семена тапсий отличаются от более округлых семян ферул (ферулы имеют укропоподобные листья; ферулы, как правило, огромные растения, более крупные, чем борщевики).

На заставке фото семян Тапсии Асклепии, е-майл Авака Авакяна - solanin@yandex.ru