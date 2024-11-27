Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 27 ноября 2024 г.)

24 0

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

 
▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань и Слатино Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, четыре автомобиля и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 43-й, 53-й, 60-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоосиново, Безмятежное Харьковской области, Кировск, Ивановка, Красный Лиман Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества.

Отразили четыре контратаки штурмовых групп 14-й, 116-й механизированных, 3-й танковой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии.

Противник потерял до 450 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, боевую бронированную машину «Козак», четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М198 и 105 мм орудие М119 производства США.
Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре склада с боеприпасами.
 
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 28-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Константиновка, Краматорск, Андреевка и Славянск Донецкой Народной Республики.

Отражены три контратаки подразделений 24-й механизированной и 76-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
Потери противника составили более 400 военнослужащих, два автомобиля и два 105 мм орудия М119 производства США. Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Новая
Ильинка Донецкой Народной Республики, нанесли поражение живой силе и технике 151-й механизированной бригады ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 132-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Леонидовка и Димитров Донецкой Народной Республики.

Отразили 10 контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Противник потерял до 415 военнослужащих, семь автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубицу Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 32-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Вольное Поле, Комар Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области.

Отражены три контратаки штурмовых групп 23-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады теробороны.

Потери противника составили до 145 военнослужащих, два танка, боевая броннированная машина «MaxxPro» производства США, три автомобиля и 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация».
 
▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новояковлевка и Малая Токмачка Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три автомобиля и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».
 
▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 144 районах.
 
Средствами противовоздушной обороны сбиты 54 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36773 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19515 танков и других боевых бронированных машин, 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня, 18631 орудие полевой артиллерии и минометов, 28762 единицы специальной военной автомобильной техники.
 
❗️За сутки ВСУ совершили шесть атак с использованием БПЛА коптерного типа и нанесли два удара из ствольной артиллерии по территории Запорожской АЭС и населенному пункту Энергодар.

Все беспилотные летательные аппараты сбиты средствами ПВО или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате провокации пострадавших и повреждений нет.

Персонал Запорожской АЭС продолжает работу в штатном режиме, радиационная обстановка вблизи атомной станции в норме.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/46245
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 2 января 2024 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (03.08.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (18.04.2023 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (за период с 4 по 10 ноября 2023 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (20.10.2022 г.)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход: