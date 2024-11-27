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Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем морской пехоты

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«319 лет назад 27 ноября 1705 года (по новому стилю) царь Петр I издал Указ о создании «полка морских солдат». С тех давних времен славная летопись морской пехоты наполнена яркими победами и героическими подвигами», – сказано в поздравительной телеграмме Министра обороны РФ.

«Исключительную стойкость и верность воинскому долгу морские пехотинцы демонстрировали в легендарных битвах у мыса Гангут, при Чесме, во время обороны Севастополя, у стен Порт-Артура, в многочисленных сражениях Первой мировой войны. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов они самоотверженно сражались на суше и на море, внесли неоценимый вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков. Гитлеровцы боялись морских пехотинцев как огня и называли их «черная смерть» или «полосатые дьяволы», – отметил Андрей Белоусов в своем поздравлении.

«Российские морские пехотинцы с честью выполняли свой конституционный долг по борьбе с терроризмом на Северном Кавказе, в вооруженных конфликтах на постсоветском пространстве, в обеспечении безопасности в морских водах и не только России, но и за ее пределами, в том числе в борьбе против сомалийских пиратов в Индийском океане, в также с мировым терроризмом в Сирийской Арабской Республике», – говорится в поздравительной телеграмме.

Министр обороны РФ подчеркнул, что ратные традиции, формировавшиеся в морской пехоте на протяжении трех веков, достойно продолжает нынешнее поколение военнослужащих. В настоящее время воины морской пехоты с честью решают задачи специальной военной операции, проявляя образцы героизма, стойкости, мужества и отваги. 22 морских пехотинца удостоены звания Героя Российской Федерации и сотни – награждены государственными наградами. Всем воинским частям морской пехоты присвоены почетные наименования «Гвардейская», а три из них награждены боевыми орденами.

«Товарищи морские пехотинцы! Поздравляю Вас с праздником и благодарю за добросовестную службу! Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и новых побед во славу нашей великой Родины – России!», – сказал Андрей Белоусов.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/46240
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