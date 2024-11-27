Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) совместно с правоохранительными органами и Банком России разработали в общей сложности порядка 30 мер по защите россиян от финансовых мошенников. Об этом сообщил вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

По его словам, «это комплексный план действий, который охватывает всё наиболее распространённые уловки кибермошенников».

«Мы детально проанализировали наиболее распространённые мошеннические схемы, включая обман через звонки и сообщения, взломы личных кабинетов и оформление кредитов на чужие паспорта. На основе этого анализа мы разработали меры для защиты граждан от таких угроз», — отметил он.

В частности, россияне смогут удалённо запретить оформление кредитов и займов онлайн на своё имя через «Госуслуги» или банковские приложения. Снять это ограничение можно будет при личном посещении МФЦ или отделения банка.

Кредитные организации будут обязаны проводить более тщательную проверку заёмщиков, включая анализ кредитной истории, банковского счёта, на который планируется перевод денежных средств, и запрет на перечисление микрозаймов на счета третьих лиц. Если человек сменил свои учётные данные или произошла утечка его персональных данных, будет срабатывать временная заморозка на выдачу займов онлайн, то есть какое-то время оформить кредит будет невозможно.

Также закрепляется возможность онлайн-обмена информацией между госорганами, банками и цифровыми платформами. Автоматический мониторинг позволит практически моментально выявлять подозрительные действия, блокировать их и уведомлять правоохранительные органы о потенциальных преступлениях.

Вводятся новые обязательные правила по идентификации и проверке личности пользователей, а также обязательная маркировка звонков. Теперь на экране телефона пользователя будет отображаться название организации и человек, что позволит понять, звонит ли ему банк или мошенник.

Также планируется запретить госорганам, банкам и операторам связи общаться с клиентами через мессенджеры, что поможет людям сразу распознавать мошенничество.

«Граждане будут понимать, что все официальные уведомления могут приходить только через проверенные каналы связи», — добавил Григоренко.

Ранее сообщалось, что мошенники создали Telegram-канал, имитирующий официальный ресурс «Госуслуги». Применяя его, злоумышленники заражают смартфоны граждан вредоносными программами и похищают их деньги. В случае перехода в этот канал после подачи заявки на вступление пользователь попадал к боту и получал сообщение, что заявку обработать невозможно и следует перейти ещё по одной ссылке.

Мошенники также нашли способ обойти ограничения банков по блокировке подозрительных переводов. Как рассказал «Известиям» основатель сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI Ашот Оганесян, аферисты убеждают потенциальную жертву, что средства в опасности, а затем, вместо того чтобы побудить человека перевести деньги на «безопасный счёт», как делали это раньше, они просят снять наличные через банкомат и передать их курьеру.

Согласно результатам исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру», 64% опрошенных россиян в течение этого года сталкивались с разными видами кибермошенничества. При этом в 78% случаев потери денежных средств потенциальным жертвам удалось избежать. 58% респондентов при этом признались, что поняли о попытке незнакомцев выманить у них деньги уже на второй минуте разговора.

23 ноября сообщалось, что в России в два раза сократилось число звонков от мошенников после массированного удара ВС РФ по объектам энергосистемы Украины. После удара в республике был введён график отключения электричества, в некоторых украинских кол-центрах нет света, и мошенники не могут позвонить россиянам.

По материалам ТАСС, ИА Регнум, «Известий»

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Минцифры совместно с правоохранительными органами и Банком России разработали около 30 мер по защите россиян от финансовых мошенников.

2. Ключевые меры защиты включают:

- Возможность удалённого запрета на оформление кредитов через "Госуслуги" или банковские приложения

- Обязательная тщательная проверка заёмщиков кредитными организациями

- Временная заморозка онлайн-кредитования при смене учётных данных или утечке персональных данных

- Онлайн-обмен информацией между госорганами, банками и цифровыми платформами

- Автоматический мониторинг подозрительных действий

- Маркировка звонков с отображением названия организации и человека

- Запрет общения госорганов, банков и операторов связи через мессенджеры

3. Статистика мошенничества:

- 64% россиян в 2024 году сталкивались с кибермошенничеством

- В 78% случаев потери денежных средств удалось предотвратить

- 58% жертв распознают попытку мошенничества на второй минуте разговора

Вывод:

Правительство России предпринимает комплексные меры по противодействию финансовому мошенничеству, фокусируясь на цифровой безопасности, информационной прозрачности и превентивной защите граждан от противоправных действий.

Дополнительный вывод:

Предложенные Минцифры меры хотя и являются существенным шагом вперед, не решают фундаментальной проблемы безответственности системных операторов. Ключевой недостаток существующего подхода заключается в отсутствии серьезной экономической и юридической ответственности для самих организаций, которые фактически создают питательную среду для мошенничества.

Банки, платформы "Госуслуг", телекоммуникационные компании сегодня экономически заинтересованы в максимизации транзакций и трафика, даже если это происходит за счет безопасности граждан. Онлайн-кредитование стало источником колоссальной прибыли, где риски мошенничества перекладываются исключительно на плечи клиентов.

Необходимо кардинально изменить подход:

- Ввести значительные штрафы и уголовную ответственность для компаний за каждый случай мошенничества через их системы

- Запретить дистанционное кредитование по умолчанию

- Обязать телефонных операторов нести полную ответственность за исходящий мошеннический трафик

- Сделать получение кредита возможным только при личном присутствии заявителя

- Установить драконовские санкции за утечки персональных данных

Только жесткие экономические механизмы, где риски будут несоизмеримо превышать потенциальную выгоду от попустительства мошенникам, могут заставить систему реально меняться. Пока компаниям будет экономически выгодно закрывать глаза на преступные схемы, никакие декларативные меры не остановят поток мошенничества.