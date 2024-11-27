Ответ Романа Антоновского на мою статью («"Русский националист" призывает заселить Россию "европейскими христианами"») немало удивил.



По пунктам.



1. Роман Антоновский пишет:



«Пока мы решаем вопрос с многодетностью коренного населения России, нам не обойтись без миграции»



Каково?



Человек, именующий себя «русским националистом», повторяет главную мантру идеологов и практиков массовой (замещающей) миграции: «Завезем мигрантов – спасем вымирающую Россию».



Раньше такое твердили Эмиль Паин, Владимир Мукомель, Валерий Тишков и им подобные «друзья народа».



Теперь к ним присоединился и Роман Антоновский?



Да, демографический кризис – это реальность.



Только массовый завоз мигрантов (неважно из Средней Азии, Европы или Африки) к нему не имеет никакого отношения.



Русский народ подчинил, защитил и освоил огромные пространства России (большие, чем нынешняя РФ), когда русских было в разы меньше, чем сейчас (а тогда не было ни железных дорог, ни авиации, ни ядерного оружия).



Да, в России сейчас многие отрасли экономики испытывают острый кадровый голод. Это факт.



Только когда СССР стал второй экономикой мира трудоспособных в РСФСР было около 73 млн. (1970 г.), а в 2010 г., когда на долю РФ приходилось менее 4% мирового ВВП, – более 80 млн.



Первопричина кадрового голода не в физическом отсутствии трудоспособных людей, а в проводившейся до 2022 г. социально-экономической политике.



Знают, все это «друзья народа», когда демографическим кризисом «прикрывают» массовую миграцию?



Несомненно.



Знает ли это Роман Антоновский, когда демографическим кризисом объясняет необходимость массовой миграции «европейских христиан»?



Если не знает – плохо. Если знает – еще хуже.



2. Роман Антоновский пишет:



«Несмотря на постоянные войны с Западом, Россия охотно рекрутировала в европейских странах опытных вояк, талантливых ученых, смекалистых коммерсантов и хороших инженеров. … Так у нас появились русские герои Витгенштейны, Барклай-де-Толли, Брюсовы, Нессельроде, Бенкендорфы»





Только причем здесь массовый завоз мигрантов из Европы, как альтернатива массовому завозу мигрантов из Азии?



Когда Орда не имела себе равных в военном отношении, Россия точно также «охотно рекрутировала» из нее опытных вояк. Так у нас появились Апраксины, Горчаковы, Ермоловы. Список огромен.



Роман Антоновский не знает разницы между политикой массовой миграции и миграционной политикой, рассчитанной на привлечение ценных, в прямом смысле слова, специалистов.



Если не знает – плохо. Если знает – еще хуже.



3. Роман Антоновский пишет:



«Многие многодетные европейские консерваторы уже переехали в Россию или ищут способы, как это сделать. Не случайно, Владимир Путин недавно подписал Указ облегчающий в Россию переезд таких вот ценностных мигрантов»





Да, граждане европейских стран могут найти убежище в России от «беспредела» либеральных глобалистов на Родине.



Только и СССР предоставлял такое же убежище коммунистам, вынужденным бежать с Родины из-за террора империалистов.



Роман Антоновский не понимает разницу между «ценностной миграцией» и предлагаемой им массовой миграцией «европейских христиан», как альтернативой массовой миграции «азиатских мусульман»?



Если нет – плохо. Если понимает – еще хуже.



И последнее.



У России есть опыт проведения политики массовой миграции, и связан он именно с «европейскими христианами».



Чем закончилось массовое привлечение немецких колонистов в XVIII – XIX вв.?



Трагедией для их потомков и серьезнейшим испытанием для российского государства.



В условиях войны с Германией и Николай Второй и Сталин были вынуждены провести массовую депортацию немцев (в большинстве своем законопослушных, честных тружеников и патриотов России/СССР).



Теперь в условиях гибридной войны с Западом, нам предлагают организовать массовый завоз «европейских христиан».



Тут, вопросы даже и задавать нет нужды.



Главное.



Не бывает хорошей массовой миграции.



Любая массовая миграция – зло.



И для принимающего государства и для мигрантов или их потомков.

Игорь Шишкин

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Критика идеи массовой миграции как решения демографических проблем России:

– Автор отвергает аргумент о необходимости миграции для спасения вымирающей России

– Подчеркивает, что русский народ исторически осваивал огромные территории при меньшей численности населения

– Указывает, что кадровый голод – следствие социально-экономической политики, а не нехватки трудоспособного населения

2. Несостоятельность аргументов о привлечении европейских мигрантов:

– Критикует смешение понятий целевого привлечения специалистов и массовой миграции

– Отмечает, что исторически Россия привлекала ценных специалистов из разных стран индивидуально, а не массово

– Указывает на риски "ценностной миграции"

3. Исторический контрпример массовой миграции:

– Приводит пример немецких колонистов XVIII-XIX веков

– Напоминает о их депортации во время войн с Германией

– Подчеркивает негативные последствия массовой миграции для государства и мигрантов

Вывод:

Автор категорически против любой массовой миграции, считая её злом для принимающей страны и самих мигрантов. Единственно верным подходом является точечное привлечение высококвалифицированных специалистов при сохранении собственного демографического потенциала и решении внутренних социально-экономических проблем.