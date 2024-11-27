А_Ланов

«Волн в пустоте быть не может»

kvg1967

«А синуса график

волна за волной

на ось ординат набегает…»

(песня о последствиях погружения в формализм)

Скажите, уважаемые кроты камрады, что вы видите на "тизерной" картинке, так сказать, «невооруженным глазом» и «незамутнённым сознанием»?… Корабли? Верно! Море? Правильно! Ещё что? Воздух? Хм… Ну, допустим. А ещё-то что?… О! Слышу, как гений пера Спинор, вынужденный влачить жалкое существование квантового физика на не застеклённом пока ещё Альбионе, указывает нам на волны. Ну, слава Богу, а то я уже стал переживать.

Конечно же, ради них, ради волн эту картинку, взятую из высоко-интеллектуального срача спора, я сюда и запостил –как волны от плывущих кораблей расходятся по водной глади….

На первый взгляд, в этой идиллической картине нет ничего необычного (за исключением, может быть, вооружения на борту этих плавсредств). Но хочется мне спросить, а задумывался ли уважаемый читатель, что там в реальности «расходится»? Мы говорим «волна движется». Но что именно там «движется»? Вода? Нет, вода на месте остается – вверх-вниз поколеблется, и чуть-чуть вперёд-назад, но «у целом» остается на месте. А больше там ничего и нет - в смысле, материального. Одна только вода, которая остается на месте, когда через неё проходит волна. Мы ж явно видим, как «волна проходит по поверхности воды», верно? Тогда что ж там «проходит», если кроме воды, которая «НЕ движется», в ней ничего больше нет?

Желающие поупражняться в остроумии, могут дальше пока не читать. А кто пришёл не время терять, а конкретно растратить его на страшилки «лектора», сообщаю «страшное известие» – волна это перемещение не материи, а «зоны»… Зоны, конечно, бывают всякие, но в данном случае – зоны, как геометрического места точек, в котором происходит передача импульса в воде – от молекулы к молекуле. То есть, волна (по крайней мере, в данном случае) оказалась понятием отнюдь не материальным, а чисто геометрическим, то есть, (замерли все)… информационным. Именно так. Аминь.

Уже вижу сомнения. Смело гоните их! Это явление – назовём его «информационным движением» – в нашей жизни распространено довольно широко. Для полного и окончательного закрепления понятия «информационного движения» приведу ещё один пример, нагляднее некуда - пятно света на стене от фонарика. Вы водите фонариком туда-сюда – пятно синхронно перемещается. Стена, как нетрудно догадаться, остается при этом на месте. Предметы на ней – тоже. Ничего материального с пятном не перемещается. И, тем не менее, перемещение пятна света мы прекрасно видим. Просто, из всего «перемещения» движется лишь геометрическая зона освещенности – «чисто геометрически».

О том, что движение пятна света не материально, говорит и тот факт, что этот вид движения может превышать – не падайте – скорость света. Это элементарно! Если фонарик, вращаясь в горизонте, делает 1 об/сек, то движение пятна света на стене, удаленной от него на 50 тыс. км, уже слегка превысит световую скорость. А на расстоянии 100 тыс. км – будет больше 2-х световых. А по поверхности Луны пятно, вообще, пронесётся со скоростью восьми скоростей света! А по поверхности Плутона… Впрочем, достаточно. Волна, как вы уже окончательно поняли, это не реально-материальный, а информационно-умозрительный объект, который, тем не менее, видится нам так же, как и объект материальный.

Почему так происходит? Почему мы не отличаем материальное движение от информационного? Чтобы это понять, «читай п.1» – ответ содержится в статье «Подо что косят Пространство и Время». В данном опусе вымучено объяснение, что этот Мир мы воспринимаем не непосредственно, а информационно – только и исключительно. В Сознание поступает не сама материя, а лишь информация о ней. «Эффект материальности Мира» от проникающей в сознание совокупности различной информации возникает благодаря феноменам Сознания – цветности, яркости, запаха, звука, тактильности и т.д., которых в физическом мире нет. Для кого-то может стать откровением, но вот такая сермяга – мы видим Мир в качествах, которых в нём нет. В случае с приведенной картинкой мы получаем зрительную информацию о материи (воде) и зрительную же информацию о волне, которая уже сама по себе есть информация. Но для Сознания и то, и другое одинаково. Информация о материи или информация об информации – это ж всё равно информация. Вот от того мы и не различаем информационное движение от материального. Тут надо уже умом потрудиться (хвилософским).

Информационно выделяя зону механического взаимодействия и её смещение с течением времени, мы мысленно создаём в Сознании информационный же объект, относясь к нему так же, как к объекту материальному. Это совершенно естественно для нас! Ну, он же явно есть (горб воды над поверхностью), и совершенно однозначно перемещается. Таким образом, в общем виде можно сказать, что движущаяся волна есть не что иное, как информация о перемещении зоны материального объекта, в которой происходит процесс передачи импульса.

Проблемы с пониманием этих тонкостей связаны с тем, что в реальности мы имеем дело не с процессом внутри одного объекта, а с совокупностью однотипных процессов в совокупности же микро-объектов, которые локализованы в определенной зоне пространства, что выделяется нами по определенному общему признаку и воспринимается из-за этого как один макро-объект. Это всё от нашей ущербности. Если б мы невооруженным глазом различали отдельные атомы, у нас бы таких «заблуждений» не возникло. Мы бы не воспринимали, например, биллиардный шар одним объектом. Мы бы при столкновении двух шаров видели бы, как наружные атомы шара наталкиваются на атомы другого шара, тормозятся сами и толкают атомы неподвижного шара, разгоняя их. И как задние атомы в движущемся шаре наталкиваются на затормозившиеся и тоже останавливаются. И видели бы, как в шаре происходит движение «волны торможения», направленной назад, как перемещающейся зоны уплотнения атомов (и много чего ещё). При таком зрении мы бы точно «за деревьями леса не видели». Бы.

Но мы молекул не видим, а видим сразу их совокупность, что заставляет нас относиться к этой совокупности как к одному объекту.

Но, собственно, для чего автор «волну» поднял с волной? А для того, чтобы не убить неподготовленного читателя более «страшной правдой». Будем считать, с волной мы разобрались – то, что нам видится, лишь воспринимается нами как материальное движение. Но на самом деле это иллюзия - это не движение материального объекта, а лишь «эффект материального движения», не отличимый Сознанием от материального движения по той причине, что в Сознание поступает не сама материя, и не её движение, а только и исключительно информация о её состоянии.

А теперь плавно вспомним, что в физике имеет место быть много всяко-разных волн помимо «жидко-механических». Например, есть понятие «электромагнитных волн». «И что?» – всполошится читатель, – «Неужели автор скатится до того, что и их станет отрицать?»

И тут я его добью, моего читателя. Да, в самое яблочко! Не то, что электромагнитных волн – самого электромагнитного поля не существует! И вообще – сгорел сарай, гори и хата – никаких «физических полей» не существует! Не-ту-их, расходимся…

Читать полный текст: https://aftershock.news/?q=node/1448220

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Суть волн как информационного движения:

– Волна — это не материальный объект, а геометрическая зона, где передаётся импульс.

– Примером является пятно света, которое перемещается без движения материи.

2. Иллюзорность восприятия:

– Сознание воспринимает мир через информацию, а не напрямую. Это создаёт иллюзию материальности.

– Мы не различаем информационное движение (волны) от материального из-за особенностей сознания.

3. Критика концепции поля:

– Физическое поле, включая электромагнитное, является умозрительной конструкцией.

– Поля не зарегистрированы экспериментально и не описываются напрямую в физических формулах.

4. Историческое развитие понятий:

– Концепция поля возникла для упрощения описания физических явлений.

– Удобство этой концепции стало причиной её популяризации, несмотря на её умозрительность.

5. Кризис физики и роль формализма:

– Современная физика становится математической дисциплиной, отдалённой от понимания физического смысла.

– Придумывание умозрительных понятий (например, волны вероятности, поля) привело к кризису науки.

6. Феномены сознания и восприятия:

– Научные описания зависят от ограничений человеческого восприятия и языка.

– Пример с давлением и температурой показывает, как физика соединяет макро- и микроявления.

7. Альтернативные подходы:

– Существуют учёные, которые предлагают отказаться от концепции поля и работать только с материей и дальнодействием.

Вывод:

Статья акцентирует внимание на иллюзорности восприятия физических явлений, где концепции, такие как волны или поля, используются скорее для удобства и визуализации, чем для объяснения реальной природы вещей. Автор подчёркивает кризис в физике, связанный с чрезмерным увлечением формализмом и уходом от понимания «физического смысла» явлений. Предлагается пересмотреть основы, ориентируясь на материю и её взаимодействия, исключая умозрительные конструкции.

Соответствие тезисов статьи современной науке

Тезисы автора пересматривают некоторые устоявшиеся концепции современной науки с позиции философской критики и акцентом на умозрительных конструкциях. Рассмотрим, насколько они соответствуют текущим научным представлениям:

1. Суть волн как информационного движения

– Современная наука: Волна действительно описывается как передача энергии или импульса через среду без переноса самой среды (например, волны на воде, световые или звуковые волны).

– Соответствие: Частично. Утверждение автора, что волны не являются материальными объектами, соответствует научной модели. Однако наука не относит волны к "чисто информационным" явлениям — это физические процессы, описываемые законами природы.

2. Иллюзорность восприятия

– Современная наука: Мы воспринимаем мир через сенсорные системы, которые обрабатывают сигналы, поступающие из внешней среды. Восприятие действительно может быть субъективным и ограниченным, но оно основывается на физической реальности.

– Соответствие: Частично. Наука признаёт ограничения восприятия, однако не отвергает реальность явлений, воспринимаемых опосредованно.

3. Критика концепции поля

– Современная наука: Поля (электромагнитные, гравитационные и др.) — это фундаментальные концепции, подтверждённые экспериментально. Например, электромагнитные волны были обнаружены Герцем, гравитационные волны — экспериментом LIGO. Поля описываются математически (например, уравнения Максвелла).

– Соответствие: Не соответствует. Поля не считаются "умозрительными" в современной науке, их существование подтверждено экспериментами и они являются основой для объяснения взаимодействий.

4. Историческое развитие понятий

– Современная наука: Концепции полей, волн и других явлений действительно создавались для упрощения и понимания сложных процессов. Однако со временем они получили экспериментальное подтверждение.

– Соответствие: Частично. Исторический аспект верен, но предположение, что эти концепции остаются лишь удобными моделями, игнорирует их экспериментальную проверяемость.

5. Кризис физики и роль формализма

– Современная наука: Математический формализм часто используется в физике, особенно в квантовой механике, где трудно представить явления на уровне повседневного опыта. Однако такие модели имеют предсказательную силу и подтверждаются экспериментами.

– Соответствие: Частично. Математизация науки действительно создала проблемы с интуитивным пониманием, но это не свидетельствует о кризисе в науке.

6. Феномены сознания и восприятия

– Современная наука: Ограниченность восприятия известна, но научные модели позволяют выходить за пределы сенсорных данных (например, с помощью приборов). Восприятие не считается источником "иллюзий", а скорее ограниченной частью объективной реальности.

– Соответствие: Частично. Тезисы автора философски обоснованы, но наука не отрицает реальность физической информации, поступающей из внешнего мира.

7. Альтернативные подходы

– Современная наука: Дальнодействие (без посредников) противоречит квантовой теории поля и общей теории относительности, где взаимодействия объясняются через поля и частицы-переносчики (например, фотоны для электромагнетизма, гравитоны для гравитации).

– Соответствие: Не соответствует. Отказ от концепции поля не поддерживается научным сообществом из-за отсутствия экспериментальных данных, подтверждающих "чистое дальнодействие".

Итог:

Тезисы автора частично соответствуют современной науке, особенно в аспектах философской критики восприятия и математизации. Однако утверждения о "несуществовании" полей, их умозрительности и кризисе науки противоречат современным экспериментам и теориям. Эти идеи ближе к философским размышлениям, чем к научным фактам.

Умозрительные аспекты

Автор критически относится к умозрительным аспектам современной науки, таким как поля и волны, считая их «логическими конструкциями», которые не подтверждены как материальные сущности. Однако его собственные гипотезы также основываются на умозрительных рассуждениях и философских предположениях, не подкреплённых экспериментальными данными.

Парадокс позиции автора:

1. Критика умозрительности:

– Автор считает концепции полей и волн примером чрезмерного формализма, который, по его мнению, оторван от реальной физической природы. Он ставит под сомнение существование полей, называя их удобными, но ложными сущностями.

2. Собственные умозрительные гипотезы:

– Взамен автор предлагает трактовать взаимодействия как формы дальнодействия без посредников (например, без полей). Однако эта гипотеза также носит умозрительный характер, поскольку не подтверждена экспериментально и не объясняет существующие наблюдения лучше, чем текущие научные модели.

3. Отсутствие экспериментальной базы:

– Современные концепции, такие как электромагнитные и гравитационные поля, подтверждены множеством экспериментов (например, Лазерно-интерферометрическая обсерватория гравитационных волн — LIGO). Гипотеза автора, напротив, не предоставляет экспериментальной верификации или математической модели, способной заменить существующие теории.

Почему это важно:

Философская критика науки может быть полезной, чтобы выявить ограничения текущих моделей или их зависимость от человеческого восприятия. Однако такие критические взгляды должны быть дополнены:

- Экспериментальными данными: Без них гипотеза остаётся на уровне мнения.

- Математической формализацией: Это необходимо для точного описания и предсказания явлений.

Вместо этого автор фактически создаёт альтернативные «умозрительные конструкции», что делает его критику противоречивой. Он требует от науки большей объективности, но не применяет те же стандарты к собственным предложениям.

Вывод:

Автор указывает на важный аспект — опасность чрезмерной математизации и формализма в науке, которые могут отдалять нас от интуитивного понимания. Однако его подход к критике не выдерживает научных стандартов, поскольку его гипотезы остаются на уровне философских рассуждений без эмпирической поддержки.

Проблема концепции информации

Автор не объясняет механизм, через который информация из "информационного уровня" влияет на физическую реальность. Это создаёт пробел в его концепции:

1. Отсутствие механизма перехода:

– Если информация сама по себе нефизична, то непонятно, как она взаимодействует с физическим миром. Это требует пояснений или теоретической модели, которой у автора нет.

2. Необходимость посредника:

– Для передачи энергии или импульса всё равно потребуется некий "носитель", как в случае с полем или эфиром. Автор, критикуя эти концепции, сам не предлагает альтернативу, свободную от этой необходимости.

Что автор пропускает:

1. Экспериментальная проверяемость:

– Современные физические модели полей, хотя и являются абстракциями, успешно объясняют наблюдаемые явления (электромагнитное взаимодействие, гравитационные волны и т. д.) и дают предсказания, подтверждённые экспериментами. Концепция "информации" автора не имеет экспериментальной верификации.

2. Математическая модель:

– Наука опирается на математическое описание явлений. Если автор предлагает концепцию информации, она должна быть формализована так, чтобы делать точные предсказания, чего у него нет.

Итог:

Автор критикует поля как абстракции, утверждая, что за ними скрывается система более тонких элементов, но его концепция "информации" сталкивается с той же проблемой. Без объяснения перехода от нефизического уровня к физическому его теория оказывается столь же умозрительной, как те концепции, которые он критикует.

Идеалистический подход

Концепция автора вписывается в философскую систему субъективного идеализма, где сознание человека играет центральную роль в создании и восприятии реальности. Разберём это более подробно.

1. Философская основа субъективного идеализма:

– Согласно субъективному идеализму (например, философия Беркли), всё существующее является продуктом восприятия. Материальный мир существует не сам по себе, а только как совокупность восприятий субъекта.

– В этой парадигме волны, информация и любые физические явления — это не объективные сущности, а формы восприятия или представления, зависящие от субъекта.

Как это согласуется с автором:

– Автор говорит, что всё, что мы воспринимаем, является информацией, а не материальной реальностью. В его концепции материя, волны и поля существуют только как феномены сознания, а их "реальность" зависит от процесса восприятия.

2. Проблема объективного мира:

– Если мы допускаем существование объективной реальности, не зависящей от сознания, то концепция автора начинает сталкиваться с неразрешимыми противоречиями:

– Как информация из "нефизического" переходит в физическое?

– Если мир объективен, то как именно происходят взаимодействия между частицами без полей или других механизмов?

Почему у автора нет ответов:

– Концепция "информационного движения" хорошо работает в рамках субъективного идеализма, где нет необходимости объяснять, как нефизическое становится физическим, так как физическое — это иллюзия, существующая лишь в сознании.

– В объективистской картине мира такое объяснение обязательно, и автор его не даёт, что делает его теорию неприменимой в научной или материалистической парадигме.

3. Поток информации как сущность мира:

– Если принять точку зрения автора, вся реальность — это поток информации, воспринимаемый субъектом. Волны, поля и любые физические явления можно интерпретировать как структуру этого потока.

– Такой подход не требует "перехода нефизического в физическое", потому что физическое в этой системе — это уже часть информационного процесса.

4. Проблемы для научного подхода:

– Наука предполагает объективность мира, независимую от наблюдателя. Концепция субъективного идеализма не совместима с этим, так как полностью отвергает идею объективной реальности.

– Если восприятие субъекта формирует реальность, то исчезает основа для универсальных законов природы, которые должны быть одинаковыми для всех наблюдателей.

Итог:

Концепция автора логична и непротиворечива только в рамках субъективного идеализма, где восприятие субъекта является источником всего сущего. В такой системе информация может интерпретироваться как фундаментальная сущность мира. Однако, если мы говорим об объективной реальности, независимой от человека, теория автора становится умозрительной, так как не решает ключевых вопросов о взаимодействии нефизического с физическим.

Для науки и материалистической философии концепция автора остаётся интересным философским рассуждением, но не заменяет существующие теории, основанные на экспериментальной проверяемости.