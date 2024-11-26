«У вас вирус» или как защититься от хакера | КиберДед Андрей Масалович
Краткое содержание ролика:
- Кто и зачем написал первый компьютерный вирус
- Самые необычные вирусы.
- Существуют ли вирусы, воздействующие на мозг человека.
- Основные способы заражения смартфонов. Можно ли заразиться, открыв изображение.
- Бесплатные антивирусы. Нюансы установки и использования.
И многое другое
Ведущая эфира – Александра Троцкая. Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, он же Кибердед – подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.
Предыдущий ролик "Кибервойна"
https://youtu.be/G1zfV6pneHY?si=24lRTvyrFNjKXQx5
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#АндрейМасалович #АлександраТроцкая #ТочкаСборки
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. История вирусов и антивирусов:
– Первый компьютерный вирус был создан в 1983 году Фредом Коэном.
– Вирус "Брейн" (1986) стал первым вирусом мирового уровня, вызвав эпидемию.
– Антивирусы начали развиваться с появлением угроз и известны благодаря таким компаниям, как McAfee и Касперский.
2. Типы вирусов:
– Вирусы с сигнатурами (узнаются по коду).
– Морфированные вирусы (меняют код для обхода антивирусов).
– Трояны, скрытые в файлах (например, PDF) или изображениях (используют библиотечные уязвимости).
3. Особенности распространения:
– Использование социальной инженерии: "посмотри на это фото" или "это твоя фотография".
– Вирусы могут быть замаскированы под установочные файлы, обновления или даже встроены в QR-коды.
4. Антивирусы:
– Полезны для массовых угроз и старых вирусов, но не защищают от целевых атак или новых троянов.
– Бесплатные антивирусы менее надёжны и могут использоваться для шпионажа.
– Лучший подход — доверять проверенным поставщикам и скачивать ПО с официальных источников.
5. Кибероружие:
– Сложные вирусы, такие как Stuxnet, используются для атак на инфраструктуру.
– Появились специализированные трояны для шпионажа и саботажа.
6. Гигиена в интернете:
– Избегать установки непроверенных приложений.
– Не нажимать на сомнительные ссылки, даже если это выглядит как "безобидная" картинка.
– Проверять источники любых загрузок.
Выводы:
1. Компьютерная безопасность требует знаний об актуальных угрозах и внимательности.
2. Использование антивируса обязательно, но важнее доверять источнику.
3. Пользователи должны быть осторожны с файлами, ссылками и приложениями.
4. Киберугрозы становятся всё сложнее, включая целевые атаки и скрытые методы воздействия.