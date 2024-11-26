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«У вас вирус» или как защититься от хакера | КиберДед Андрей Масалович

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Краткое содержание ролика:
- Кто и зачем написал первый компьютерный вирус
- Самые необычные вирусы.
- Существуют ли вирусы, воздействующие на мозг человека.
- Основные способы заражения смартфонов. Можно ли заразиться, открыв изображение.
- Бесплатные антивирусы. Нюансы установки и использования.
И многое другое

Ведущая эфира – Александра Троцкая. Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, он же Кибердед – подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.

Предыдущий ролик "Кибервойна"
https://youtu.be/G1zfV6pneHY?si=24lRTvyrFNjKXQx5

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#АндрейМасалович #АлександраТроцкая #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. История вирусов и антивирусов:
   – Первый компьютерный вирус был создан в 1983 году Фредом Коэном.
   – Вирус "Брейн" (1986) стал первым вирусом мирового уровня, вызвав эпидемию.
   – Антивирусы начали развиваться с появлением угроз и известны благодаря таким компаниям, как McAfee и Касперский.

2. Типы вирусов:
   – Вирусы с сигнатурами (узнаются по коду).
   – Морфированные вирусы (меняют код для обхода антивирусов).
   – Трояны, скрытые в файлах (например, PDF) или изображениях (используют библиотечные уязвимости).

3. Особенности распространения:
   – Использование социальной инженерии: "посмотри на это фото" или "это твоя фотография".
   – Вирусы могут быть замаскированы под установочные файлы, обновления или даже встроены в QR-коды.

4. Антивирусы:
   – Полезны для массовых угроз и старых вирусов, но не защищают от целевых атак или новых троянов.
   – Бесплатные антивирусы менее надёжны и могут использоваться для шпионажа.
   – Лучший подход — доверять проверенным поставщикам и скачивать ПО с официальных источников.

5. Кибероружие:
   – Сложные вирусы, такие как Stuxnet, используются для атак на инфраструктуру.
   – Появились специализированные трояны для шпионажа и саботажа.

6. Гигиена в интернете:
   – Избегать установки непроверенных приложений.
   – Не нажимать на сомнительные ссылки, даже если это выглядит как "безобидная" картинка.
   – Проверять источники любых загрузок.

Выводы:
1. Компьютерная безопасность требует знаний об актуальных угрозах и внимательности.
2. Использование антивируса обязательно, но важнее доверять источнику.
3. Пользователи должны быть осторожны с файлами, ссылками и приложениями.
4. Киберугрозы становятся всё сложнее, включая целевые атаки и скрытые методы воздействия.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qrurlapG0-w
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