Краткое содержание ролика:- Кто и зачем написал первый компьютерный вирус- Самые необычные вирусы.- Существуют ли вирусы, воздействующие на мозг человека.- Основные способы заражения смартфонов. Можно ли заразиться, открыв изображение.- Бесплатные антивирусы. Нюансы установки и использования.И многое другое

Ведущая эфира – Александра Троцкая. Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, он же Кибердед – подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.

Предыдущий ролик "Кибервойна"

https://youtu.be/G1zfV6pneHY?si=24lRTvyrFNjKXQx5

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#АндрейМасалович #АлександраТроцкая #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. История вирусов и антивирусов:

– Первый компьютерный вирус был создан в 1983 году Фредом Коэном.

– Вирус "Брейн" (1986) стал первым вирусом мирового уровня, вызвав эпидемию.

– Антивирусы начали развиваться с появлением угроз и известны благодаря таким компаниям, как McAfee и Касперский.

2. Типы вирусов:

– Вирусы с сигнатурами (узнаются по коду).

– Морфированные вирусы (меняют код для обхода антивирусов).

– Трояны, скрытые в файлах (например, PDF) или изображениях (используют библиотечные уязвимости).

3. Особенности распространения:

– Использование социальной инженерии: "посмотри на это фото" или "это твоя фотография".

– Вирусы могут быть замаскированы под установочные файлы, обновления или даже встроены в QR-коды.

4. Антивирусы:

– Полезны для массовых угроз и старых вирусов, но не защищают от целевых атак или новых троянов.

– Бесплатные антивирусы менее надёжны и могут использоваться для шпионажа.

– Лучший подход — доверять проверенным поставщикам и скачивать ПО с официальных источников.

5. Кибероружие:

– Сложные вирусы, такие как Stuxnet, используются для атак на инфраструктуру.

– Появились специализированные трояны для шпионажа и саботажа.

6. Гигиена в интернете:

– Избегать установки непроверенных приложений.

– Не нажимать на сомнительные ссылки, даже если это выглядит как "безобидная" картинка.

– Проверять источники любых загрузок.

Выводы:

1. Компьютерная безопасность требует знаний об актуальных угрозах и внимательности.

2. Использование антивируса обязательно, но важнее доверять источнику.

3. Пользователи должны быть осторожны с файлами, ссылками и приложениями.

4. Киберугрозы становятся всё сложнее, включая целевые атаки и скрытые методы воздействия.