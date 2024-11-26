Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.



▫️ Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 21-й, 41-й, 44-й и 47-й механизированных, 17-й тяжелой механизированной, 5-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 116-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Кругленькое, Лебедевка, Леонидовка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.



▫️ Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Горналь, Гуево, Казачья Локня, 1-Й Княжий, Косица, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Никольский, Плёхово, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Запселье, Мирополье, Павловка и Юнаковка в Сумской области.



За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожены четыре танка, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два миномета. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 35760 военнослужащих, 221 танк, 156 боевых машин пехоты, 121 бронетранспортер, 1197 боевых бронированных машин, 1035 автомобилей, 304 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России