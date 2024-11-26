ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА METAMETRICA:ВКонтакте: https://vkvideo.ru/video-192834398_456239425RuTube: https://rutube.ru/video/00cee9c1e8a6d81a9bee2b67cba0cb06/Дзен: https://dzen.ru/metametricaMETAMETRICA LIVE: https://www.youtube.com/@metametrica_liveTELEGRAM: https://t.me/MetametricaВпервые на Метаметрике – дебаты Стаса «Ай как просто» Васильева и Олега «Простые числа» Комолова!Перед вами три с половиной часа высокоинтеллектуальных баталий на бессмертные темы и обсуждение великих вопросов левого движения. Спустя 100 лет после первого декрета советской власти обсуждаем по-прежнему актуальные вопросы войны и мира в современной глобальной политике.Коммунизм – несбыточная утопия? Фашизм – политический ярлык, террористическая диктатура или реальное будущее для многих обществ? Как в эпоху постправды отделять зерна от плевел, а олигархов от патриотов?Пишите в комментариях, кто, по вашему мнению, был наиболее убедителен!Отдельный лайк для тех, кто осилил в один подход!Таймкоды:00:00 Комолов vs. Васильев01:59 Регламент03:11 Жеребьевка04:37 О прогнозах Комолова в экономике12:34 «Империализм» России и левые идеи18:06 Рост ВВП – лишь восстановительный?24:58 Олигархи богатеют, а экономика?32:29 Комолов – преемник Путина?39:36 Россия и Китай для Африки: марксизм, развитие и прогресс47:03 Социалистическая экономика для России53:49 Российский капитал торгует с Западом1:00:08 Экономический базис фашизма1:07:12 Социализм сам не придет1:14:23 Стас Васильев, фашизм и монархисты1:23:38 «Реваншизм – не то, что можно внушить обществу»1:24:26 Меньшевизм Стаса Васильева1:33:06 Российский империализм и отток капитала1:40:38 Монополии при капитализме – предвестник социализма1:48:45 «Империалистические войны» России и СССР1:55:47 КНР – социалистическая страна?2:03:59 Мотивы России: отдаем 100 миллиардов, чтобы защитить 17?2:11:19 Дэн Сяопин – контрреволюционер?2:19:36 «Поражение – самоубийство правящего класса»2:26:53 Из «бензоколонки» Европы – в придаток Китая?2:34:39 Обращение Никиты Данюка к аудитории и участникам2:35:14 Сотрудничают с властью все, а «охранитель» – Стас Васильев?2:42:55 Илон Маск в одном ряду с Абрамовичем?2:50:36 Финальные вопросы от участников2:51:06 Качество контента «Простых чисел» падает2:58:11 Стас Васильев продался?3:05:12 Финал дебатов. Вердикт зрителей3:06:37 150 лет истории и утопичность идей Маркса3:11:41 Коммунизм и несовершенство человека3:17:11 Впечатление гостей о дебатах3:17:49 Слово Комолова: «Нужно больше статистики»3:21:17 Слово Васильева: «Нужно больше дискуссии»3:22:50 Финал выпускаСтас Васильев:Telegram – https://t.me/ikakprostoVK – https://vk.com/stas_satoriRuTube – https://rutube.ru/channel/21014334/Дзен – https://dzen.ru/ikakprostoBoosty – https://boosty.to/ikakprostoСайт – https://sasflix.ruОлег Комолов:YouTube – www.youtube.com/@PN_chanelTelegram – https://t.me/primenumbers2021ВКонтакте – https://vk.com/prostye_chislaRuTube – https://rutube.ru/channel/23325655/Дзен – https://dzen.ru/id/622bc0376ae4aa192737a1d6Никита Данюк:ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita#стасвасильев #айкакпросто #стасайкакпросто #олегкомолов #комолов #простыечисла #дебаты #политика #метаметрика #metametrica