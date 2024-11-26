СТАС ВАСИЛЬЕВ ПРОТИВ ОЛЕГА КОМОЛОВА: ВОЙНА И МИР, КОММУНИЗМ И ФАШИЗМ, ОЛИГАРХИ И ПАТРИОТЫ
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Впервые на Метаметрике – дебаты Стаса «Ай как просто» Васильева и Олега «Простые числа» Комолова!
Перед вами три с половиной часа высокоинтеллектуальных баталий на бессмертные темы и обсуждение великих вопросов левого движения. Спустя 100 лет после первого декрета советской власти обсуждаем по-прежнему актуальные вопросы войны и мира в современной глобальной политике.
Коммунизм – несбыточная утопия? Фашизм – политический ярлык, террористическая диктатура или реальное будущее для многих обществ? Как в эпоху постправды отделять зерна от плевел, а олигархов от патриотов?
Пишите в комментариях, кто, по вашему мнению, был наиболее убедителен!
Отдельный лайк для тех, кто осилил в один подход!
Таймкоды:
00:00 Комолов vs. Васильев
01:59 Регламент
03:11 Жеребьевка
04:37 О прогнозах Комолова в экономике
12:34 «Империализм» России и левые идеи
18:06 Рост ВВП – лишь восстановительный?
24:58 Олигархи богатеют, а экономика?
32:29 Комолов – преемник Путина?
39:36 Россия и Китай для Африки: марксизм, развитие и прогресс
47:03 Социалистическая экономика для России
53:49 Российский капитал торгует с Западом
1:00:08 Экономический базис фашизма
1:07:12 Социализм сам не придет
1:14:23 Стас Васильев, фашизм и монархисты
1:23:38 «Реваншизм – не то, что можно внушить обществу»
1:24:26 Меньшевизм Стаса Васильева
1:33:06 Российский империализм и отток капитала
1:40:38 Монополии при капитализме – предвестник социализма
1:48:45 «Империалистические войны» России и СССР
1:55:47 КНР – социалистическая страна?
2:03:59 Мотивы России: отдаем 100 миллиардов, чтобы защитить 17?
2:11:19 Дэн Сяопин – контрреволюционер?
2:19:36 «Поражение – самоубийство правящего класса»
2:26:53 Из «бензоколонки» Европы – в придаток Китая?
2:34:39 Обращение Никиты Данюка к аудитории и участникам
2:35:14 Сотрудничают с властью все, а «охранитель» – Стас Васильев?
2:42:55 Илон Маск в одном ряду с Абрамовичем?
2:50:36 Финальные вопросы от участников
2:51:06 Качество контента «Простых чисел» падает
2:58:11 Стас Васильев продался?
3:05:12 Финал дебатов. Вердикт зрителей
3:06:37 150 лет истории и утопичность идей Маркса
3:11:41 Коммунизм и несовершенство человека
3:17:11 Впечатление гостей о дебатах
3:17:49 Слово Комолова: «Нужно больше статистики»
3:21:17 Слово Васильева: «Нужно больше дискуссии»
3:22:50 Финал выпуска
Стас Васильев:
Telegram – https://t.me/ikakprosto
VK – https://vk.com/stas_satori
RuTube – https://rutube.ru/channel/21014334/
Дзен – https://dzen.ru/ikakprosto
Boosty – https://boosty.to/ikakprosto
Сайт – https://sasflix.ru
Олег Комолов:
YouTube – www.youtube.com/@PN_chanel
Telegram – https://t.me/primenumbers2021
ВКонтакте – https://vk.com/prostye_chisla
RuTube – https://rutube.ru/channel/23325655/
Дзен – https://dzen.ru/id/622bc0376ae4aa192737a1d6
Никита Данюк:
ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita
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