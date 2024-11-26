Штаты обсуждают поставку крылатых ракет JASSM, при этом, судя по заявлениям про «50 регионов в зоне действия» в дальнобойной, 960 км, версии, позволяющей с территории Украины обстреливать российские регионы по Питер, Вологду, Нижний Новгород и Астрахань включительно. В этой связи говорил, говорю и говорить продолжу: ответные меры и красные линии будут ответными и красными только тогда, когда они начнут касаться американцев и НАТО непосредственно. Ответные удары по хохлу их не впечатляет, и задуматься не заставят: если даже мы полностью сроем все города хохла до фундаментов и подвалов, НАТО это будет интересовать строго с позиции «что еще сделать, чтобы русские заплатили за эту войну дороже».

Разговор надо переводить в плоскость «что надо сделать, чтобы это все прекратилось», а это возможно только тогда, когда НАТО осознает угрозу для себя напрямую.

Ситуация же, в которой за удары по России расплачивается Украина Запад более, чем устраивает. Военные объекты НАТО продолжат работать? Ок. А хохлов списали, и то хорошо.

Старше Эдды

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Обсуждение поставок JASSM: США рассматривают передачу Украине крылатых ракет JASSM с дальностью 960 км, которые позволяют обстреливать значительную часть российских регионов, включая Санкт-Петербург, Вологду, Нижний Новгород и Астрахань.

2. Недостаточная эффективность "ответных мер": Автор отмечает, что удары по украинской территории и инфраструктуре не впечатляют НАТО и не заставляют Запад задуматься о прекращении конфликта.

3. Позиция НАТО: Для НАТО уничтожение украинской инфраструктуры и жертвование Украиной не представляют значительного интереса, кроме как в контексте увеличения расходов России.

4. Необходимость пересмотра стратегии: Для прекращения конфликта требуется создание условий, в которых НАТО ощутит прямую угрозу для себя, а не для посредников.

5. Инертность текущей ситуации: Пока за удары по России расплачивается Украина, Запад воспринимает это как допустимый и выгодный сценарий.

Вывод:

Автор статьи считает, что текущая стратегия ответных мер России не приводит к желаемому результату, поскольку не воздействует на ключевых участников конфликта — НАТО и США. Удары по украинской территории воспринимаются как приемлемые издержки, в то время как Запад продолжает наращивать поддержку Украины. Для изменения ситуации необходимо формирование угрозы, затрагивающей НАТО и его объекты напрямую, что заставит альянс пересмотреть свою позицию и действия в конфликте.

Дополнительный вывод:

НАТО находится в выгодной позиции, поскольку не участвует в войне напрямую, используя Украину как прокси для ослабления России. Это позволяет альянсу избегать значительных рисков для своих членов, направляя ресурсы и вооружение через третью сторону. Однако Россия также может ответить асимметрично, используя страны, враждебные НАТО, в качестве своих прокси, например, в Южной Америке, на Кубе или на Ближнем Востоке. Подобная стратегия могла бы создать для НАТО угрозу в других регионах, отвлекая их внимание и ресурсы.

Кроме того, Россия может усилить экономическое давление на страны НАТО через приостановку договоров о продаже ресурсов и ограничение доступа иностранного капитала к российскому рынку. Например, национализация алкогольных и табачных компаний, принадлежащих иностранным корпорациям, стала бы болезненным ударом. Это демонстрирует, что ответ на провокации НАТО не обязательно должен быть военным и тем более ядерным. Экономические и геополитические меры способны нанести Западу ощутимый ущерб, вынуждая его пересмотреть свою стратегию.