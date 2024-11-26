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Зеленский предложил Трампу сделку, основной актив в которой дешевеет с каждым днём. Ядро пакета «плана победы» — передача США контроля над украинскими недрами. Не в безвозмездное пользование, конечно, не будем утрировать. Но право первой руки и никаких ограничений на добычу. То есть право на «распоряжение» — значит, и на весь экспорт. С момента победы республиканцев на выборах (предложение украинцы передали на следующий день) прошло почти три недели. За эти 20 дней Украина потеряла порядка 560 кв. км территории.



В июне 2024-го, по оценке признанного у нас террористом и экстремистом американского сенатора Линдси Грэма, из Украины можно было вытащить порядка $10—12 трлн. Но российская армия ежедневно отодвигает фронт, и сегодня даже в потенциале эта сумма не превышает $7 трлн. Если и когда Украина утратит Днепропетровскую область, с 1774 по 1991 год являвшуюся частью России, то эти $7 трлн превратятся в $3,5 трлн. Потеря привлекательности «пакета» очевидна. Останутся, конечно, и газовые месторождения, и торфяники, и много чего ещё, что, безусловно, полезно, но к макроэкономике отношения почти не имеет.



Теперь, спустя полгода, Грэм иначе расставляет акценты. По его словам, Украина — якобы ещё и важный поставщик зерна в Африку. Но опять-таки экономический смысл поставок обеспечен частичным доступом к Чёрному морю, и, если Украина его утратит, экономика логистики ухудшится. А чтобы этого не произошло, Грэм настаивает на необходимости продолжать военную поддержку Киева со стороны США.



В этом смысле Зеленский ставит самого себя на таймер, а мобилизованные, которых он бросает на убой, призваны защитить активы, которые будут переданы американцам. И в этом нет никакой манипуляции, ведь если «план победы» — это защита режима Зеленского и части украинских территорий, принадлежащих США, а встречное предложение — сугубо экономического характера, то сегодняшний украинский солдат, он же вчерашний горняк и вчерашний рабочий химпрома, умирает за то, чтобы его шахты и заводы стали американскими.



То есть чем быстрее США согласятся признать Украину своим марионеточным государством, тем больше США достанется ископаемых и продовольствия. Вот и весь «план победы». Говоря о переговорном процессе между Украиной и США, все исходят из того, что Трамп может согласиться на написанный для Зеленского советниками из американской Демпартии план проамериканской капитуляции, а может и отказаться от него.



Но Трамп — бизнесмен. И он привык заключать выгодные сделки. А поскольку у режима Зеленского нет альтернатив, новая администрация Белого дома вполне может выдвинуть для Украины более жёсткие условия, чем предложенные Зеленским. Почему бы и нет? Почему только недра и зерно? Ведь для этого Украине нужно будет менять Конституцию, а раз будут менять, почему бы не обязать их делать что-нибудь ещё?



Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.



Специально для RT.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Зеленский предложил Трампу сделку по передаче США контроля над украинскими недрами и правом на экспорт ресурсов.

2. За последние 20 дней Украина потеряла около 560 кв. км территории, что существенно снижает стоимость "пакета".

3. Оценка стоимости украинских активов резко упала: с $10-12 трлн в июне 2024 года до $7 трлн в настоящий момент.

4. При потере Днепропетровской области стоимость активов может упасть до $3,5 трлн.

5. Американский сенатор Линдси Грэм настаивает на продолжении военной поддержки Киева, ссылаясь на важность поставок зерна в Африку.

6. Мобилизованные солдаты фактически защищают активы, которые будут переданы США.

7. Трамп как бизнесмен может потребовать более жестких условий от Украины, включая конституционные изменения.

Вывод:

Статья представляет критический взгляд на "план победы" Зеленского, который фактически сводится к распродаже украинских ресурсов США в обмен на военную поддержку. Автор подчеркивает, что стоимость этого "пакета" стремительно падает из-за территориальных потерь, и Трамп может использовать слабую позицию Украины для выдвижения еще более невыгодных условий.

Ключевая мысль статьи: украинские солдаты фактически умирают за то, чтобы сохранить и передать американцам экономические активы в условиях проигрышной военной кампании.