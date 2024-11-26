«Орешник» – это стопроцентная демонстрация решимости применить ядерное оружие. Константин Сивков
В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Конфликт между Россией и Западом:
– Удар ракетным комплексом «Орешник» представлен как демонстрация готовности России к эскалации, вплоть до применения ядерного оружия.
– Россия послала сигнал Западу о серьезности ситуации и возможности регионального конфликта перерасти в глобальный.
2. Реакция Запада:
– Некоторые западные страны проигнорировали сигнал, продолжив обсуждения об отправке войск на Украину.
– Франция, как единственная ядерная держава в ЕС, активно выражает свою позицию, но её действия связывают с влиянием глобалистов.
3. Стратегическое значение удара:
– Удар «Орешником» впервые продемонстрировал использование стратегического оружия в конфликте между Россией и Западом.
– Комплекс продемонстрировал высокую мощность даже без применения ядерной боеголовки.
4. Глобалисты и элиты Запада:
– Глобалисты, представленные в политике Франции через президента Макрона, заинтересованы в эскалации конфликта для продвижения своих целей.
– США, под влиянием действующей администрации, стремятся втянуть Россию в полномасштабный конфликт.
5. Альтернативные сценарии реакции России:
– Возможен ответ ударами по объектам западных стран (например, США, Великобритании, Франции), но в рамках обычного оружия.
– Затягивание реакции может привести к необходимости более масштабного и массированного удара.
Вывод:
Ситуация нарастает в своей напряженности, и Россия, с помощью демонстрации стратегического потенциала комплекса «Орешник», сигнализирует о готовности к серьезным мерам. Однако, реакция Запада, особенно Франции, указывает на стремление глобалистских кругов к эскалации конфликта.
В США уже принято решение поднять народный фронт в Белоруссии, чтобы дестабилизировать обстановку перед выборами.
На этот раз сажать никто никого не будет, чтобы обойти наблюдение журналистов по нарушению прав человека. На этот раз белорусские органы и войска примут бой с “полком оппозиции” на уничтожение.
Дальнейшая эскалация украинцев на территории России будет проходить под лозунгом Михалкова, что русские должны обозначить свое первостепенное значение в России.
25 год будет переломным.
Демонстрация состоялась. Что-либо объяснять западу, больше нет необходимости. Остаётся набраться терпения и продолжить наземную операцию по освобождению Украины от нацистского режима.
Если Трамп действительно стремится сломать хребет глобалистам, нельзя сейчас поддаваться на провокации запада, от кого бы они не исходили. Пусть он покажет, что действительно намерен положить конец их правлению.
Отсутствие реакции на поведения запада – это показатель нашей уверенности в победе над ними.
Глобалисты = сионисты + иудаисты + саяним + либералы + дермократы (и гомосексуалисты) + о-G-довленные (прикормленная окольцовка) – т.е исполнители.
У Трампа зять – иудей и доця приняла иудаизьм. Трамп задружился со Срулем ( Израилем) и признал Иерусалим. Закулиса якобы дала согласие на его избрание и демагогию по “оздоровлению” USA.
Вы абсолютно правы про продолжение СВО и безоговорочное освобождение территории 404.
Только не надо уже быть травоядными.
В тему :
https://eadaily.com/ru/news/2024/11/26/bortnikov-ozvuchil-kollegam-specsluzhb-sng-syurprizy-ot-uhodyashchey-komandy-baydena