В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Конфликт между Россией и Западом:

– Удар ракетным комплексом «Орешник» представлен как демонстрация готовности России к эскалации, вплоть до применения ядерного оружия.

– Россия послала сигнал Западу о серьезности ситуации и возможности регионального конфликта перерасти в глобальный.

2. Реакция Запада:

– Некоторые западные страны проигнорировали сигнал, продолжив обсуждения об отправке войск на Украину.

– Франция, как единственная ядерная держава в ЕС, активно выражает свою позицию, но её действия связывают с влиянием глобалистов.

3. Стратегическое значение удара:

– Удар «Орешником» впервые продемонстрировал использование стратегического оружия в конфликте между Россией и Западом.

– Комплекс продемонстрировал высокую мощность даже без применения ядерной боеголовки.

4. Глобалисты и элиты Запада:

– Глобалисты, представленные в политике Франции через президента Макрона, заинтересованы в эскалации конфликта для продвижения своих целей.

– США, под влиянием действующей администрации, стремятся втянуть Россию в полномасштабный конфликт.

5. Альтернативные сценарии реакции России:

– Возможен ответ ударами по объектам западных стран (например, США, Великобритании, Франции), но в рамках обычного оружия.

– Затягивание реакции может привести к необходимости более масштабного и массированного удара.

Вывод:

Ситуация нарастает в своей напряженности, и Россия, с помощью демонстрации стратегического потенциала комплекса «Орешник», сигнализирует о готовности к серьезным мерам. Однако, реакция Запада, особенно Франции, указывает на стремление глобалистских кругов к эскалации конфликта.