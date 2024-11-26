Минобороны России перешло в боевой режим. Знаю о чем говорю, мы плотно работаем с 2016 года. Порою приходилось наблюдать за тем, как суровую реальность подгоняли под красивые доклады. Зачастую это касалось наших вероятных противников. Чувствовалась генеральная линия на деэскалацию. Резкие выпады заокеанских (и не только) партнеров сглаживались и подавались как малозначительные. "Это осложнит переговорный фон" – фраза, ставшая крылатой в длинных военных коридорах. Мы долго пытались поговорить и договориться. Все шутки про красные линии мне понятны и я их даже разделяю. Но всему есть предел.

На Западе этого не заметили, но политика российского военного ведомства поменялась окончательно и бесповоротно. Все удары американскими ракетами по российской территории тщательно изучаются, а затем информация незамедлительно попадает в СМИ. Стали публиковать даже фото!

Прошлые сомнения и желание деэскалации были отброшены в сторону. Наконец-то наша армия перешла в настоящий боевой режим. Как бы это не казалось абсурдным, но мы всегда готовились противостоять НАТО. И в столкновении ядерных держав нам есть чем удивить противника. Если в обычных вооружения мы сильно отставали, то в стратегических системах у нас минимум паритет. Каждый удар ATACMSами приближает неотвратимый ответ. Пока мы открыли бункер, после следующей атаки проверим системы, затем введём коды, а потом нажмем на пуск. Сколько красных ниточек отделяет мир от ядерного апокалипсиса я не знаю, но лучше с такими вещами не шутить. Как говорят на улице "у нас упало забрало". Дальше только вперёд, заднюю никто не даст.

Александр Харченко

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Министерство обороны России кардинально изменило свой подход к военной политике, перейдя в "боевой режим".

2. Ранее существовала линия на деэскалацию и сглаживание конфликтных ситуаций, особенно с западными партнерами.

3. Текущая позиция российского военного ведомства принципиально отличается от предыдущей:

- Тщательно изучаются все удары по российской территории

- Информация о таких ударах незамедлительно публикуется в СМИ

- Даже публикуются фотографии

4. Россия декларирует готовность к возможному столкновению с НАТО, особенно подчеркивая паритет в стратегических вооружениях.

5. Автор намекает на потенциальную готовность к эскалации до ядерного конфликта, описывая подготовку к возможному запуску ракет.

Вывод:

Статья демонстрирует радикальную смену риторики российского военного руководства – от сдержанности и попыток договориться к открытой готовности к эскалации конфликта, включая намеки на крайние меры противостояния. Запад находится в иллюзии безнаказанности и, вероятно, настало время эту иллюзию развеять.