Рассказы писателя Василия Белова – одиного из крупнейших представителей «деревенской прозы» читают артисты Геннадий Фролов и Тамара Дегтярева.Главная редакция литературно-драматических программ 1977#ВасилийБелов #литератураМы в соцсетях:Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fondTelegram – https://t.me/gosteleradiofondVK – https://vk.com/teleradiofondOK – https://ok.ru/gosteleradiofond▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1