Литературные чтения. Василий Белов. Рассказы (1977)
Рассказы писателя Василия Белова – одиного из крупнейших представителей «деревенской прозы» читают артисты Геннадий Фролов и Тамара Дегтярева.
Главная редакция литературно-драматических программ 1977
#ВасилийБелов #литература
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