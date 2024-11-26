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Литературные чтения. Василий Белов. Рассказы (1977)

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Рассказы писателя Василия Белова – одиного из крупнейших представителей «деревенской прозы» читают артисты Геннадий Фролов и Тамара Дегтярева.

Главная редакция литературно-драматических программ 1977

#ВасилийБелов #литература

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5zdtVgyMq2Y
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