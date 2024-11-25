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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 25 ноября 2024 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

 
▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 43-й механизированной, 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы Харьковской области и города Харьков.

Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск Харьковской области, Ямполь и Торское Донецкой Народной Республики.

Отражены пять контратак штурмовых групп 44-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии. Противник потерял до 400 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре пикапа и 105-мм орудие М101 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада с боеприпасами.
 
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Часов Яр, Верхнекаменское, Андреевка, Дачное, Сухие Ялы, Курахово и Улаклы Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 300 военнослужащих, два автомобиля и два 105-мм орудия M119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 37-й механизированных, 152-й пехотной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко, Катериновка, Клебан-Бык и Заря Донецкой Народной Республики.

Отражены 12 контратак подразделений 42-й, 100-й, 117-й, механизированных, 5-й штурмовой бригад, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 35-й, 38-й бригад морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Противник потерял свыше 440 военнослужащих, танк, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 113-й, 120-й, 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новый Комар, Константинополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области.

Отражены две контратаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 110 военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля и 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация».
 
▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Понятовка Херсонской области и города Херсон.

Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три автомобиля и 155-мм гаубица М777 производства США.
 
▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах.
 
▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь баллистических ракет, шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36648 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19501 танк и других боевых бронированных машин, 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня, 18502 орудия полевой артиллерии и минометов, 28718 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/46167
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