"Проблема расового равенства"



Американские азиаты стали голосовать за Трампа после введения системы дискриминации в пользу чернокожего населения.

В общенациональном масштабе экзит-полы Washington Post 2024 годов показывают сдвиг на 9 пунктов в пользу республиканцев в президентской гонке среди азиатско-американских избирателей. В штатах Невада и Техас опросы показывают, что Трамп безоговорочно выиграл голоса азиатско-американских избирателей. Экзит-пол NBC News выявил сдвиг на 5 пунктов вправо в общенациональном масштабе среди азиатско-американских избирателей.

Азиатско-американские избиратели рассказали, что их оттолкнула политика демократов в отношении расового равенства. Демократическая партия в значительной степени склонилась к расовому равенству после смерти Джорджа Флойда и последовавших за ней беспорядков в 2020 году. Демократы дали смелые обещания сократить расовое неравенство в экономике, учебе и бизнесе. В результате досталось трудолюбивым азиатам. Они оказываются «не на той стороне темного».

Например, налоговое управление США разрабатывало алгоритм, который позволит увеличить налоговые проверки для белых и азиатов с целью повышения «расового равенства». Этот проект поддержан администрацией Байдена.

Родители-азиаты «сыты по горло» политикой преференций худшим черным ученикам при приеме в школы. Сью Гош Стриклетт, бывший назначенец администрации Трампа, сообщает, что такие преференции в Гарварде или в школе Томаса Джефферсона в Вирджинии «разожгли активизм» среди родителей-азиатов. В округе Фэрфакс, штат Вирджиния, средняя школа Томаса Джефферсона по науке и технологиям изменила свою политику приема на основе заслуг в попытке «уменьшить представительство азиатских американцев» в пользу других расовых меньшинств.

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Любители расовых квот внезапно обнаружили, что люди дискриминируемые этими квотами по расовому признаку их не поддерживают. Не может быть. Что же в этом прекрасном плане могло пойти не так. И крики "Если вы против расовых квот – вы расист" не помогли. Исповедовать расизм под вывеской борьбы с расизмом, знатное извращение времен поздней американской империи.



Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Рост поддержки Трампа среди азиатских американцев:

– Сдвиг в пользу республиканцев среди азиатско-американских избирателей зафиксирован экзит-полами Washington Post (+9 пунктов в общенациональном масштабе) и NBC News (+5 пунктов).

– В Неваде и Техасе Трамп уверенно победил в этой группе избирателей.

2. Причины изменения предпочтений:

– Демократическая политика расового равенства, начатая после событий 2020 года (смерть Джорджа Флойда и протесты), вызывает негативную реакцию у азиатско-американских избирателей.

– Азиаты подверглись дискриминации из-за программ, направленных на поддержку других расовых групп:

– Повышение налоговых проверок для белых и азиатов в рамках инициативы IRS, поддержанной администрацией Байдена.

– Политика образовательных преференций для чернокожих студентов в ущерб азиатам, как в Гарварде или школе Томаса Джефферсона.

3. Реакция азиатского сообщества:

– Родители-азиаты выражают недовольство дискриминацией своих детей при поступлении в школы.

– Активизм среди азиатских родителей вырос в ответ на попытки сократить их представительство в престижных учебных заведениях.

4. Обвинения в "борьбе с расизмом" через дискриминацию:

– Демократическая партия сталкивается с обвинениями в лицемерии: борьба с расизмом превращается в его новую форму.

– Лозунги вроде "Если вы против расовых квот — вы расист" перестали быть убедительными.

Вывод:

Демократическая политика расового равенства, основанная на преференциях для отдельных групп, привела к негативным последствиям для других, в данном случае для азиатских американцев. Вместо создания справедливости, такие меры вызвали новый виток дискриминации и недовольства. Политика, намеренно игнорирующая заслуги и эффективность, вредит отношениям между расовыми группами и отталкивает избирателей, ранее лояльных демократам. Этот пример показывает, что борьба за равенство не может быть основана на несправедливости, иначе она теряет поддержку и создает дополнительные социальные трения.

Дополнительный вывод:

Регулирование расовых и социальных отношений в многоэтническом обществе, как США, — это не прихоть или блажь, а структурная необходимость. История показывает, что доминирование одной группы неизбежно приводит к вытеснению или угнетению других. Чтобы избежать повторения таких сценариев, государство вмешивается, устанавливая искусственные рамки, перераспределяя ресурсы и создавая преференции для уязвимых групп.

Притеснения доминантных групп, таких как белые или азиаты, неизбежны в этом процессе, потому что их естественная способность занимать лидирующие позиции угрожает балансу. Эти ограничения — цена за стабильность системы, где никто не остаётся без шансов на развитие.

Стабильность многоэтнического общества требует жертв и компромиссов. Равенство возможностей для всех возможно только за счёт ограничения преимуществ сильных, иначе общество рискует вернуться к историческому сценарию, где сильные вытесняют слабых, порождая новые конфликты и несправедливость (Как это было при "открытии Америки"). В этом контексте недовольство доминантных групп — не показатель неудачи системы, а свидетельство её работы.