На первое место по сокращениям рабочих мест в Германии вырываются железные дороги.

Это, прям, индикатор и даже не звоночек, а колокол (который понятно по кому звонит).

Железные дороги – это основа национальной экономики, самый дешевый внутренний транспорт.

Развитие железных дорог – это драйвер индустриализации.

Деградация – драйвер деиндустриализации.

Распад железнодорожной системы Аргентины, под влиянием мафии, которая контролирует транспортные профсоюзы и лоббирует автоперевозки, до сих пор считается одним из главных факторов экономических проблем некогда одной из богатейших стран планеты.



Собственно, железные дороги Германии – это немецкая суперсила, только благодаря качеству и развитию ж/д транспорта Пруссия победила Францию в войне 1870-1871 годов.

«Железом и кровью» Бисмарка – это ведь не только про войну, это про культуру, металлургию и железные дороги.

Железные дороги помогли немцам так долго барахтаться в обоих мировых войнах. Скудная ресурсами Германия умело маневрировала ими за счет идеально настроенных и максимально разветвленных железных дорог.

«Локомотив Европы», как образ крупнейшей экономики Евросоюза не просто так имеет железнодорожную коннотацию.

И теперь этот локомотив пускают под откос. Deutsche Bahn (русскоязычные жители ФРГ говорят «Дойче Уебан») – это уже давно мем, вечно опаздывающая, вечно бастующая, постоянно повышающая тарифы для бизнеса дорога убивает и себя, и немецкую экономику.

Самоубийство при этом имеет точно такой же искусственный характер. Экономических причин нет, главные инициаторы суицида – профсоюзы.

При этом никакой всеконтролирующей мафии, как в Аргентине, в Германии нет. Понятно, что есть уличные арабские и балканские группировки, но до лоббизма в ключевых отраслях экономики страны они ещё не доросли.

Значит, это внешняя инспирация.

Думаю, общеевропейская.

Немцы вновь начали пугать остальную Европу. «Локомотив» – это ведь ещё и страшновато, здоровенная и мощная машина с гигантским тормозным путём. А немцев за прошлые «заслуги»принято бояться вообще.

Поэтому её начали потихоньку поджимать: железные дороги разложить, от российских энергоресурсов отрезать, пускай так кувыркаются, по типу Аргентины.

@istrkalkglk

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Deutsche Bahn (немецкие железные дороги) объявили о масштабном сокращении персонала

2. Железные дороги исторически являются основой немецкой экономики и её конкурентным преимуществом

3. Качество железнодорожной системы сыграло важную роль в исторических победах Германии

4. Современное состояние Deutsche Bahn характеризуется проблемами: задержки, забастовки, повышение тарифов

5. Проблемы железных дорог связываются с деятельностью профсоюзов

6. Приводится параллель с Аргентиной, где упадок железнодорожной системы привёл к экономическим проблемам

Вывод:

Статья рассматривает сокращение 30 000 сотрудников железных дорог Германии как симптом более глубоких проблем. Автор видит в этом не просто экономическое решение, а признак намеренного ослабления немецкой экономики. Проводится параллель между ролью железных дорог в историческом успехе Германии и текущей ситуацией, где их деградация может привести к серьёзному экономическому спаду. Автор предполагает, что это может быть результатом внешнего влияния, направленного на ослабление экономической мощи Германии в Европе.

Статья затрагивает как экономические, так и геополитические аспекты проблемы, связывая текущую ситуацию с историческим контекстом и возможными последствиями для будущего страны.