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Ельцин-Центр и технические причины

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"Ельцин центр" отменил презентацию книги Нины Хрущевой о своем прадеде. Отмена связана с техническими причинамия,
Ранее внучка Хрущева призывала к расчленению Россиию. В условиях войны, где есть угроза территориальной целостности страны, все это было откровенно подрывной деятельностью за государственный счет. Теперь же пытаются спрятаться за "техничские причины".

Ельцин-Центр должен быть закрыт.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9516730.html
Метки: враги народа, ельцин-центр, подрывная деятельность, хрущев
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 2242 1852
    Фёдор два часа назад

      Достойная продолжательница деяний дедушки.

      3
      3
    • 2908 2748
      Сан Саныч час назад

        У японцев на заводах и в офисах ставят чучело начальника, чтобы работники на нём своё зло вымещали. Поколотил работник чучело, как грушу боксёрскую – и стало легче, светлее на душе.

        Наверное, поэтому “Ельцин-Центр” ещё не закрыли. Вот закроют, и на кого народу злиться тогда?

        Скоро, под бой курантов и “Оливье” с шампанским, будет 25 лет, как “…я устал, я ухожу”.

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