Ельцин-Центр и технические причины
"Ельцин центр" отменил презентацию книги Нины Хрущевой о своем прадеде. Отмена связана с техническими причинамия,
Ранее внучка Хрущева призывала к расчленению Россиию. В условиях войны, где есть угроза территориальной целостности страны, все это было откровенно подрывной деятельностью за государственный счет. Теперь же пытаются спрятаться за "техничские причины".
Ельцин-Центр должен быть закрыт.
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Достойная продолжательница деяний дедушки.
У японцев на заводах и в офисах ставят чучело начальника, чтобы работники на нём своё зло вымещали. Поколотил работник чучело, как грушу боксёрскую – и стало легче, светлее на душе.
Наверное, поэтому “Ельцин-Центр” ещё не закрыли. Вот закроют, и на кого народу злиться тогда?
Скоро, под бой курантов и “Оливье” с шампанским, будет 25 лет, как “…я устал, я ухожу”.