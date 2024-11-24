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Закрытие бреши после ядерного удара

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Закрытие бреши после ядерного удара

Если мы говорим об одиночном ядерном ударе «тактической мощности», то следует понимать, что согласно старым советским боевым уставам, его цель сводилась к поражению (не уничтожению, а поражению, а это немного разные категории оценки вреда, нанесённого противнику), например, танковой роты на марше. То есть, 10 – 14 танков. Не более.
В качестве иллюстрации предлагаю рассмотреть схему из советского учебника по тактике (Воениздат, 1988, ISBN 5 203 00810 8), на которой показан манёвр сил на закрытие бреши в обороне мотострелкового батальона, подвергшегося вражескому ядерному удару, который затронул боевые порядки ОДНОЙ роты. Отсюда делайте выводы о реальных возможностях ядерного удара «тактической мощности».

Изменит это ситуацию на фронте?
Ответьте на этот вопрос сами.

* Место ядерного удара на приложенной схеме – синяя точка, обведённая синим кругом.

(с) А.Суконкин

https://t.me/A_S_Sukonkin/7275 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9514017.html
Метки: книги, ссср, холодная война, ядерная война
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 13154 10262
    chu 9 мин. назад

      Байден уверен что украинцы выдержит пару ударов тактическим ядерным оружием от русских. Поэтому надо дать Зеленскому ядерную бомбу, чтобы скинуть на Россию.

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