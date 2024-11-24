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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 24 ноября 2024 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

 
▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение живой силе и технике 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Липцы, Одноробовка и Волчанск Харьковской области.

Отражена контратака формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и 13-й бригады нацгвардии.

Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 60-й, 63-й, 67-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Зеленый Гай, Загрызово, Купянск Харьковской области, Ямполовка, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества.

Отражены четыре контратаки штурмовых групп 14-й, 53-й, 115-й и 116-й механизированных бригад ВСУ.

Противник потерял свыше 440 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре пикапа, 152 мм орудие Д-20, 155 мм гаубицу М198 и два 105 мм орудия М119 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и склад боеприпасов.
 
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дачное, Часов Яр, Александро-Шультино, Сухие Ялы и Курахово Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 500 военнослужащих, три автомобиля, 152 мм гаубица «Мста-Б» и 105 мм орудие L-119 производства Великобритании. Уничтожены два склада боеприпасов.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 37-й, 100-й механизированных, 152-й пехотной бригад, штурмового батальона «Шквал» ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко, Катериновка, Клебан-Бык, Заря, Новая Полтавка и Улаклы Донецкой Народной Республики.

Отражены 10 контратак подразделений 23-й, 66-й, 117-й, 151-й, 157-й механизированных бригад ВСУ, 35-й, 38-й бригад морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Противник потерял до 380 военнослужащих, боевую бронированную машину «MaxxPro» производства США, два автомобиля, 152 мм орудиеД-20, 152 мм гаубицу «Мста-Б», две 122 мм гаубицы Д-30 и 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 47-й артиллерийской бригады, 101-й, 113-й, 120-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новый Комар, Разлив, Константинополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области.

Отражена контратака штурмовой группы 123-й бригады теробороны.

Потери противника составили до 145 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация» и две 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».
 
▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 60-й механизированной бригады ВСУ, 103-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, Велетенское, Понятовка Херсонской области и города Херсон.

Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе.
 
▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты 44 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
 
▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36603 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19496 танков и других боевых бронированных машин, 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня, 18472 орудия полевой артиллерии и миномета, 28701 единица специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/46113
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