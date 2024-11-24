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От первой в мире АЭС к гигантам атомной энергетики, 1978

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Документальный фильм рассказывающий о направлении по разработке и созданию канальных энергетических реакторов в СССР.

ЛенНаучФильм, 1978 г.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Vj4UQsVxTyc
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