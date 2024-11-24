Главная » Видео, История, Наука, Творчество От первой в мире АЭС к гигантам атомной энергетики, 1978 21:55 Вчера 2 0 brahman Документальный фильм рассказывающий о направлении по разработке и созданию канальных энергетических реакторов в СССР.ЛенНаучФильм, 1978 г. Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Vj4UQsVxTyc Оценка информации Голосованиезагрузка... Поделиться: Записи на схожие темы Конкуренты Росатома: Westinghouse. Строительство АЭС по-американски Низкоэнергетические ядерные реакции и перспективы альтернативной атомной энергетики Низкоэнергетические ядерные реакции и перспективы альтернативной атомной энергетики От первой в мире АЭС к гигантам атомной энергетики, 1978 Дорогие игрушки Сергея Кириенко