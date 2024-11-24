Мои добрые товарищи говорят:

– Надо бы запретить все красно-белые споры до полной победы!

Между тем, споры идут и накаляются, никто уже не заткнётся, не надейтесь.

Другие мои добрые товарищи говорят:

– Если в 1917-м революция случилась за образ будущего, то если Гражданская война разразится сейчас, — она начнётся со спора о прошлом…

Между тем, яростный спор вовсе не про вчера, а про завтра.

Вне зависимости от того, заслужили мы победу или нет, речь идет о сложнейшем, стоящем перед нами, цивилизационном выборе.

- Многонациональная Евразийская империя с русским государствообразующим народом в центре; создание на месте Российской империи/СССР соразмерного даже географически проекта «союзных государств на жёсткой сцепке» (подобных тем, что мы уже создали с Беларусью);

Или, вместо вышеприведенного т.н. левого варианта, вариант другой т.н. правый, националистический:

- «Русская республика» с высоким забором, отделяющим нас от всех «кишлаков» и прочих «горцев»; а также поэтапное лишение всех нацменов внутри страны любых форм автономий.

Это выбор первый. Почему бы о нём не поспорить уже сейчас. Или это не важно?

Идём далее.

Что мы строим: социальное государство, следующее принципам равенства и солидарности, и задающее максимально высокую планку массовой культуры и массового дешевого, либо бесплатного образования.

Или, вместо этого, т.н. левого варианта – вариант правый:

Мы строим, как и прежде, буржуазный капитализм, исповедуя принципы «конкуренции», в том числе в сфере культуры и образования.

Это выбор второй. Или об этом тоже спорить не за чем?

Идём далее.

Что предстоит нам: возглавить антиколониальные мировые процессы – в основном, в «цветных» странах.

Или, вместо этого левого варианта, другой – правый вариант:

Сделать ставку на старый христианский мир и вернуться в Европу, к белым людям?

Это выбор третий. Или и это не важно?

Это всё – никак не прошлое.

Приятно, конечно, глядя на эти споры, браться за виски и восклицать: «Боже, как вы надоели, неужели другого времени для споров не нашли?!»

Но, увы, я вынужден ответить: никакого другого времени не было никогда и не будет впредь.

Время всегда только то, что мы проживаем сейчас.

Даже если все, допустим, левые одномоментно уйдут в скит, ни один правый центр силы (паблик, телеканал) не замолчит и не прекратит своей агитации.

Ну так зачем вы множите все эти пустопорожние предложения помолчать?

Тем более, разве вам самим не интересно, куда ж нам дальше плыть?

Госплан или саморегулирующийся рынок? Советы или тотальная централизация? 10 партий или ни одной, кроме партии власти?

Или, как часто предлагают, что-нибудь посередине? Но и о середине тоже надо договариваться.

Я вот за Госплан и за подконтрольный рынок.

За великую Антиколониальную революцию, к которой, если захотят, присоединятся самые здравые силы в Европе и США.

За солидарность и за конкуренцию, принципы которой прозрачны и ясны всем.

За то, чтоб на телевидении были панегирические сериалы и про Деникина, и про Будённого. Пусть эти сериалы конкурируют.

За то, чтоб Николая II чтили, как страстотерпца, а Ленина – как родоначальника мирового антиколониального движения.

Никак не пойму, где тут прошлое? Речь исключительно про XXI век.

Или вам всё равно, где вы будете жить после победы, в какой стране, с какими правилами?

Скажу более: пока мы не сформулировали эти правила, никакой победы и не будет.

Потому что те, кто помогает нам в других странах, тоже ждет правил от нас, и это далеко не монетаристская логика.

И, наконец: даже Киев – это никакая не победа ещё. Киев – первая станция на огромном пути.

Путь закладывают здесь и сейчас.

И если вы не хотите говорить об этом, всё сформулируют и заложат без вас. Поедете, куда скажут.

Вполне возможно, что вообще никуда не поедете. И если это ваш выбор, то вопросов нет.

Вопросы к тем, кто имеет свой образ чудесной России будущего. Кто собирается жить дальше.

И если время сметет большинство нарисованных на песке планов – тоже не беда.

Какие-то планы неизбежно остаются и побеждают.

Захар Прилепин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Текущие споры в обществе касаются не прошлого, а будущего развития страны.

2. Перед страной стоит несколько ключевых цивилизационных выборов:

а) Геополитический выбор:

– "Левый" вариант: многонациональная евразийская империя с русским народом как государствообразующим

– "Правый" вариант: "русская республика" с изоляцией от других народов

б) Социально-экономический выбор:

– "Левый" вариант: социальное государство с принципами равенства, доступным образованием

– "Правый" вариант: буржуазный капитализм с принципами конкуренции

в) Внешнеполитический выбор:

– "Левый" вариант: лидерство в антиколониальном движении развивающихся стран

– "Правый" вариант: возвращение в европейскую цивилизацию

3. Автор предлагает свой "срединный путь", включающий:

– Сочетание Госплана и контролируемого рынка

– Участие в антиколониальном движении

– Баланс солидарности и конкуренции

– Признание различных исторических фигур и течений

Вывод:

Статья подчеркивает критическую важность общественной дискуссии о будущем России. Автор утверждает, что попытки отложить эти обсуждения или призывы к молчанию контрпродуктивны, поскольку именно сейчас формируется образ будущего страны. Без четкого понимания целей и правил развития невозможно достичь не только долгосрочного успеха, но и текущих целей. Позиция автора предполагает поиск сбалансированного пути развития, учитывающего различные общественные течения и исторический опыт, вместо радикального выбора между "правым" и "левым" путями.