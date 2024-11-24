Осмысление, как труд. Самый тяжелый разговор
Мои добрые товарищи говорят:
– Надо бы запретить все красно-белые споры до полной победы!
Между тем, споры идут и накаляются, никто уже не заткнётся, не надейтесь.
Другие мои добрые товарищи говорят:
– Если в 1917-м революция случилась за образ будущего, то если Гражданская война разразится сейчас, — она начнётся со спора о прошлом…
Между тем, яростный спор вовсе не про вчера, а про завтра.
Вне зависимости от того, заслужили мы победу или нет, речь идет о сложнейшем, стоящем перед нами, цивилизационном выборе.
- Многонациональная Евразийская империя с русским государствообразующим народом в центре; создание на месте Российской империи/СССР соразмерного даже географически проекта «союзных государств на жёсткой сцепке» (подобных тем, что мы уже создали с Беларусью);
Или, вместо вышеприведенного т.н. левого варианта, вариант другой т.н. правый, националистический:
- «Русская республика» с высоким забором, отделяющим нас от всех «кишлаков» и прочих «горцев»; а также поэтапное лишение всех нацменов внутри страны любых форм автономий.
Это выбор первый. Почему бы о нём не поспорить уже сейчас. Или это не важно?
Идём далее.
Что мы строим: социальное государство, следующее принципам равенства и солидарности, и задающее максимально высокую планку массовой культуры и массового дешевого, либо бесплатного образования.
Или, вместо этого, т.н. левого варианта – вариант правый:
Мы строим, как и прежде, буржуазный капитализм, исповедуя принципы «конкуренции», в том числе в сфере культуры и образования.
Это выбор второй. Или об этом тоже спорить не за чем?
Идём далее.
Что предстоит нам: возглавить антиколониальные мировые процессы – в основном, в «цветных» странах.
Или, вместо этого левого варианта, другой – правый вариант:
Сделать ставку на старый христианский мир и вернуться в Европу, к белым людям?
Это выбор третий. Или и это не важно?
Это всё – никак не прошлое.
Приятно, конечно, глядя на эти споры, браться за виски и восклицать: «Боже, как вы надоели, неужели другого времени для споров не нашли?!»
Но, увы, я вынужден ответить: никакого другого времени не было никогда и не будет впредь.
Время всегда только то, что мы проживаем сейчас.
Даже если все, допустим, левые одномоментно уйдут в скит, ни один правый центр силы (паблик, телеканал) не замолчит и не прекратит своей агитации.
Ну так зачем вы множите все эти пустопорожние предложения помолчать?
Тем более, разве вам самим не интересно, куда ж нам дальше плыть?
Госплан или саморегулирующийся рынок? Советы или тотальная централизация? 10 партий или ни одной, кроме партии власти?
Или, как часто предлагают, что-нибудь посередине? Но и о середине тоже надо договариваться.
Я вот за Госплан и за подконтрольный рынок.
За великую Антиколониальную революцию, к которой, если захотят, присоединятся самые здравые силы в Европе и США.
За солидарность и за конкуренцию, принципы которой прозрачны и ясны всем.
За то, чтоб на телевидении были панегирические сериалы и про Деникина, и про Будённого. Пусть эти сериалы конкурируют.
За то, чтоб Николая II чтили, как страстотерпца, а Ленина – как родоначальника мирового антиколониального движения.
Никак не пойму, где тут прошлое? Речь исключительно про XXI век.
Или вам всё равно, где вы будете жить после победы, в какой стране, с какими правилами?
Скажу более: пока мы не сформулировали эти правила, никакой победы и не будет.
Потому что те, кто помогает нам в других странах, тоже ждет правил от нас, и это далеко не монетаристская логика.
И, наконец: даже Киев – это никакая не победа ещё. Киев – первая станция на огромном пути.
Путь закладывают здесь и сейчас.
И если вы не хотите говорить об этом, всё сформулируют и заложат без вас. Поедете, куда скажут.
Вполне возможно, что вообще никуда не поедете. И если это ваш выбор, то вопросов нет.
Вопросы к тем, кто имеет свой образ чудесной России будущего. Кто собирается жить дальше.
И если время сметет большинство нарисованных на песке планов – тоже не беда.
Какие-то планы неизбежно остаются и побеждают.
Захар Прилепин
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Текущие споры в обществе касаются не прошлого, а будущего развития страны.
2. Перед страной стоит несколько ключевых цивилизационных выборов:
а) Геополитический выбор:
– "Левый" вариант: многонациональная евразийская империя с русским народом как государствообразующим
– "Правый" вариант: "русская республика" с изоляцией от других народов
б) Социально-экономический выбор:
– "Левый" вариант: социальное государство с принципами равенства, доступным образованием
– "Правый" вариант: буржуазный капитализм с принципами конкуренции
в) Внешнеполитический выбор:
– "Левый" вариант: лидерство в антиколониальном движении развивающихся стран
– "Правый" вариант: возвращение в европейскую цивилизацию
3. Автор предлагает свой "срединный путь", включающий:
– Сочетание Госплана и контролируемого рынка
– Участие в антиколониальном движении
– Баланс солидарности и конкуренции
– Признание различных исторических фигур и течений
Вывод:
Статья подчеркивает критическую важность общественной дискуссии о будущем России. Автор утверждает, что попытки отложить эти обсуждения или призывы к молчанию контрпродуктивны, поскольку именно сейчас формируется образ будущего страны. Без четкого понимания целей и правил развития невозможно достичь не только долгосрочного успеха, но и текущих целей. Позиция автора предполагает поиск сбалансированного пути развития, учитывающего различные общественные течения и исторический опыт, вместо радикального выбора между "правым" и "левым" путями.