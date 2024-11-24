Понятие «ресурсного проклятия» широко распространено для объяснения неделания и/или неспособности развития, упрощения экономики стран, наделённых большими запасами природных ресурсов, предпочитающих жить за счёт природной ренты. Морализаторские рассуждения о необходимости конкуренции, отказе от преимуществ и т.д. чаще всего звучат в интересах потребителей этих ресурсов, что стремятся удешевить и упростить доступ. Ни о какой заботе и желании помочь речи нет, предложения симметрично отказаться от имеющегося у них более широкого доступа к технологиям, воспринимаются оскорблением. Потратившие свои ресурсы для достижения преимуществ страны думают исключительно о себе.

Между тем, любое использование чужих, более дешёвых ресурсов, ведёт к упрощению системы, ослаблению интеллектуальной деятельности. В экономическом плане специализация естественна, в условиях перманентного дефицита, использовать ограниченные ресурсы и силы хочется наиболее эффективно. Более развитые страны переходят на экономику высоких переделов и технологий, покупая ресурсы и нижние переделы, а менее развитые отказываются от инвестиций в догоняющее развитие, предпочитая не рисковать и покупать уже готовую продукцию.

В результате и те, и другие добровольно формируют перекосы и взаимную зависимость в экономике, избегая углубления труда / разделения знания. Со временем отношения между странами начинают напоминать сословное разделение, где верхи не смогли бы выжить без низов, а низы неспособны поддерживать сложные социальные и геополитические структуры. Во что превращается общество. когда управление попадает в руки неподготовленных людей от сохи, хорошо видно на примере Чёрной Африки и других бывших колоний, не имевших живых традиций собственной государственности.

Можно выделить два основных, устойчивых варианта для подобных территорий: упрощение, анархия и распад до родоплеменных структур, если страна относительно большая, или изображение квазиполитической борьбы, когда представители нескольких родов / кланов сменяют друг друга путём «выборов» и «переворотов». Власть оказывается никчёмной, с треском проигрывает и переходит в разряд оппозиции. Несколько лет критики и «забывчивости», что большая часть текущих проблем была создана ранее ими же, новая смена. Для полноты картины, за каждым стоит своя «партия», власть в которой передаётся по наследству, вне зависимости от названия и программы.

Подобные перекосы и дисбалансы характерны не только для процессов движения товаров и услуг, но и людей. Речь идёт об использовании труда дешёвых трудовых мигрантов, вместо сбалансированного развития. С точки зрения экономики, уровень жизни и производительность местного населения растёт, но, если смотреть на экономику в целом, ситуация иная. Средний уровень меняется медленно, но происходит поляризация внутри общества, осложнённая этнокультурными различиями.

Хуже этого только ситуация, когда внешние трудовые ресурсы оказываются более интеллектуальными и профессиональными, получается своего рода аллюзия на использование армии наёмников, что в любой момент могут повернуть оружие против нанимателей. Пока у страны есть средства и нет конфликтов, наёмники будут послушны, но чем выше риски и проблемы, тем вероятнее бунт. Стоит только ухудшиться положению в регионе, как экспаты рванут из стран Персидского залива, подрывая стабильность.

Про необходимость сохранения перекосов, вызванных наплывом мигрантов, рассказывают точно те же люди, что десятилетиями объясняли проблемы экономики и развития России «ресурсным проклятием» и наличием ядерного оружия, которое мешает быть «нормальной страной». Отрадно, что таких становится всё меньше.

И, да, у нас тоже есть коммунисты, что окончательно добивают идеологическую составляющую мелким мещанством, а потом удивляются, почему их перестали поддерживать…

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Использование более дешёвых внешних ресурсов (в том числе трудовых) ведет к упрощению экономической системы и ослаблению интеллектуальной деятельности.

2. Экономическая специализация создает взаимную зависимость между странами: развитые страны фокусируются на высоких технологиях, менее развитые – на ресурсах и простом производстве.

3. Такое разделение приводит к формированию "сословного" разделения между странами, где каждая становится зависимой от другой.

4. Использование труда дешевых мигрантов вместо сбалансированного развития приводит к:

– поляризации общества

– этнокультурным различиям

– возможным рискам при ухудшении ситуации (особенно когда мигранты более квалифицированы)

5. Автор проводит параллель между "ресурсным проклятием" и "проклятием трудовых мигрантов", указывая на схожесть проблематики.

Вывод:

Статья показывает, что чрезмерная зависимость от внешних ресурсов (будь то природные ресурсы или трудовые мигранты) может привести к структурным перекосам в экономике и обществе. Вместо краткосрочной экономической выгоды от использования дешёвых внешних ресурсов, странам следует стремиться к сбалансированному развитию, основанному на развитии собственного потенциала. Это поможет избежать рисков зависимости и социальной нестабильности в долгосрочной перспективе.