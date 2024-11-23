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Зепп Хольцер

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Зепп Хольцер! Философ пермакультуры или практик?  Сейчас у него двойной юбилей, ему исполнилось 80 лет, и 60 лет, когда он в Альпийских снегах, построил первые пруды и смог выращивать субтропические культуры. Так он стал самым знаменитым в мире фермером после того, как вопреки всем правилам агрономии научился превращать пустыни, болота, бросовые неплодородные земли в цветущие сады, не требующие дальнейшего ухода. Зепп уверен, что знает простой способ накормить всю планету, и нужно для этого совсем немного: не мешать природе. Секрет Зеппа Хольцера прост. Он наблюдает за природой и пытается жить по ее законам. Йозеф (Зепп) Хольцер родился 24 июля 1942 года в городе Рамингштайне австрийской провинции Зальцбург (Австрия). В 1962 от своих матери и отца Зепп получает в управление семейную ферму, расположенную в горном районе Австрии на высоте более тысячи метров над уровнем моря. Вначале его методы ведения сельского хозяйства консервативным способом не приносили плодов, а усилия Зеппа оставались тщетны. Но Хольцер придумывает принципиально новый метод ведение агрохозяйства, - экологический или метод «пермакультуры».
За более чем 40 лет Зепп Хольцер сумел преобразовать свою семейную ферму в Австрийских Альпах в эко-рай, где произрастают десятки тысяч фруктовых деревьев, кустарников, лиан и высокопродуктивных овощных культур. Здесь, на высоте 1200-1500 метров (около 5000 футов) в так называемой «Австрийской Сибири», он создал единую, слаженную, самодостаточную «живую лабораторию», на территории которой ужилось множество сортов овощей, фруктов, орехов, грибов, рыбы, птицы, домашнего скота. Здесь применяется современная система удобрения и орошения почвы.
А последние 10 лет его сын, имеющий хорошее агрономическое образование, продолжил его дело на новом научном уровне и добился еще больших успехов. Поэтому посмотрите совсем свежую презентацию от Зепп Хольцера младшего. Мне это показалось очень профессиональным.

Комментарий редакции

Тезисы выпуска:

1. Ферма Зеппа Хольцера: уникальные методы 
   - Высокогорная ферма на высоте 1100-1500 м с суровыми климатическими условиями. 
   - Использование террас, прудов и смешанных культур для повышения урожайности. 
   - Комбинация традиционных методов земледелия с инновационными подходами.

2. Принципы пермакультуры Хольцера: 
   - Симбиоз растений для создания устойчивых экосистем. 
   - Использование природных механизмов, а не борьбы с ними. 
   - Восстановление плодородия почвы через гумус и биологическое разнообразие. 

3. Роль природы в сельском хозяйстве: 
   - Природа должна определять методы, а не техника. 
   - Сохранение верхнего слоя почвы и защита от эрозии. 
   - Учет местных условий для адаптации к почве, климату и экосистеме.

4. Критика монокультур: 
   - Монокультуры истощают почву и требуют искусственных удобрений. 
   - Зависимость растений от химии приводит к снижению устойчивости. 

5. История фермы и семьи Хольцера: 
   - Ферма передавалась из поколения в поколение с конца XIX века. 
   - Развитие прудов и фермерских технологий началось в 60-х годах. 

6. Пропаганда устойчивого сельского хозяйства: 
   - Необходимость изучения природы и взаимодействия с ней. 
   - Обучение пермакультуре в школах и университетах. 
   - Призыв к осознанию взаимосвязи человека с окружающей средой.

7. Ключевые принципы устойчивого подхода: 
   - Три столпа: работа с природой, учет ограничений ресурсов, размышления над решениями. 
   - Разнообразие и локальные решения как основа устойчивого развития. 

Вывод: 
Зепп Хольцер демонстрирует, что устойчивое сельское хозяйство возможно даже в суровых условиях. Его подход основывается на уважении к природе, использовании ее механизмов и адаптации методов к локальным условиям. Пермакультура Хольцера — это не только практическая система, но и философия, вдохновляющая на создание гармоничных экосистем, где человек и природа работают вместе.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=96QqwWt4iWA
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