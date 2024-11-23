традиционными русскими ценностями являются расписная матрёшка, форма куполов на храме Софии Новгородской, а также ракетная система «Орешник»

Александр Проханов

Французский философ Паскаль произнёс: «Камень, брошенный в море, меняет всё море». Гиперзвуковая ракета «Орешник», ударившая в украинский завод «Южмаш», испепелившая его, своим попаданием изменила картину мира. Изменился ход военных действий на Украине. Изменился уровень конфликта между Россией и Америкой. Изменилась политическая обстановка в Европе. Случились перемены на будущем американо-китайском фронте. Изменились транспортный поток через Ормузский пролив, квоты на добычу нефти в ОПЕК, цены на кофейное зерно, состояние просёлочных дорог в Вологодской губернии, выражение глаз Владимира Зеленского, почерневших от ужаса. Ракетная система «Орешник», возникшая в головах не известных нам советских ракетных гениев, изменила мир. Так гениальная мысль, рождённая в прошлом, формирует настоящее и будущее.

Мне, счастливцу, довелось описать советскую ядерную триаду, и советские ракеты были героями моих романов и моей публицистики. Я был свидетелем нескольких пусков на космодроме «Плесецк», когда гигантский факел загорался над лесами, уносился в небо и пропадал лучистой звездой. Я спускался в ракетные шахты, где дремали тяжёлые баллистические ракеты, нацеленные на Лондон и Вашингтон. Я двигался под белорусскими звёздами на мобильной ракетной установке «Тополь», знавшей свои цели в Германии и Франции. На Байконуре я восхитился уходом в небеса гигантской красавицы – ракеты «Энергия». Я был знаком с великими советскими технократами, создателями уникальной ракетной школы, творцами фантастических советских ракет. Среди них был Олег Дмитриевич Бакланов – организационный гений, собравший под своей властной дланью бесчисленные сонмы ракетчиков, создавших советский ракетно-ядерный щит. Советские военные технократы – это особое племя гениев и творцов, бесстрашных, дерзновенных, утверждавших: «Мы способны сделать всё, что не противоречит законам физики».

Система «Орешник» и есть всё то, что не противоречит законам физики. В среде стратегов-ракетчиков рождалось новое мировоззрение, созвучное учению космиста Фёдорова. Оно могло оживить обветшавшие доктрины, которыми потчевали советский народ высшие партийные школы, помпезные съезды компартии.

Мировоззрению не дано было состояться. После краха Советского Союза ракетчики сетовали в разговорах со мной: «Мы занимались открытиями в области науки и техники, а реализацию этих открытий мы доверили политикам, одни из которых оказались пустышками, а другие – мерзавцами». Пустышки и мерзавцы разрушили Советский Союз, нанесли чудовищный удар по советской военной техносфере, превратили её в руины, отдавая её в руки победившему нас американскому врагу. Тогда, при Горбачёве, взрывали уникальные ракетные шахты, каждая из которых была небоскрёбом, уходящим в центр земли, уникальной машиной, наполненной тысячью драгоценных изобретений. Эти взрывы звучали по всей стране, словно в шахтные установки попадали американские «Томагавки».

Офицеры ЦРУ шастали по ракетным КБ и заводам и уносили из сейфов сверхсекретные советские военные разработки. Кремлёвские предатели рубили американскими гильотинами советские подводные лодки, уничтожали великую ракетную систему «Ока», а советские ракетчики отказывались уезжать из страны в заморские военные центры и уносили с заводов секретные чертежи, обмотавшись ими, как обматывались красным знаменем раненые командиры, спасая святыни от врага.

Разгром был ужасен, и казалось, непреодолим. Россия потеряла Прибалтику, Украину, Среднюю Азию, откатилась из всех районов Земли, и казалось, навсегда потеряла великую школу советского ракетостроения. Но это только казалось.

Путин, повинуясь законам русской истории, начал возрождение России, воссоздание великих технократических школ. Оживали превращённые в прах великие КБ и заводы. Корпорации по винтикам, по заклёпкам, по гаечкам восстанавливали цеха и конвейеры. Задымились леса, вскипели океаны от пуска новых российских ракет. «Булава», «Синева», «Ярс», а потом «Калибр», «Кинжал» и, наконец, сегодняшний «Орешник».

Великий подвиг совершили ракетчики. Стариками, разбитые хворью, недугами, они покидали свои дома, вставали с одров и шли на заводы и в конструкторские бюро, возвращали сбережённые чертежи и открытия. Возрождение российской ракетной школы, сохраняющей сегодня Россию, является русским чудом, примером Большого стиля Путина, к которому относятся «Бессмертный полк», концерт Гергиева в сирийской Пальмире, Крымский мост, устремлённый к Херсонесу.

Русское оружие свято, ибо оно сберегает мистическую святыню, имя которой — Россия. Архангел Михаил, архистратиг, ведущий за собой весь сонм русских святых, держит в руках копьё. На будущей, ещё не написанной иконе ангел Херсонеса в лазурном облачении, с белоснежными крыльями будет держать в руках ракетную систему «Орешник».

Патриотизм – это понятие, имеющее огромное наполнение. Конечно, это и русские берёзки, и русские одуванчики, и Пушкин, и «Времена года» Чайковского, и Сталинградская битва, и могилы павших героев, и божественный русский язык. Но в понятие «патриотизм» входит и обожание, поклонение великому русскому оружию, его красоте, мощи и святости. Ибо оно, будь то меч Дмитрия Донского или шлем Александра Невского, или штык бородинского гренадера, или простреленная шинель Александра Матросова, или разящий, праведный удар ракетной системы «Орешник» – всё это символы неодолимой, непобедимой России, символ златоглавой, колокольной, молитвенной святой Руси.

Мы говорим сегодня о традиционных ценностях, о сбережении семьи, о богоподобии человека, о чудесном разделении рода людского на мужчин и женщин. Но не дай Бог нам снова вернуться к домострою, застрять в архаике, остановиться в развитии. Россия – страна гигантского рывка из древности в грядущее, страна восхитительной традиции и огненного авангарда. Традиционными русскими ценностями являются расписная русская матрёшка, форма куполов на храме Софии Новгородской, а также ракетная система «Орешник». «Орешник» есть традиционная русская ценность.

Прекрасен русский лес. В нём ельник, сосняк, дубняк, березняк, осинник, ольховник и, конечно, орешник.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Применение ракеты "Орешник" по заводу "Южмаш" описывается как событие, изменившее геополитическую картину мира и ход конфликта.

2. Автор подчеркивает преемственность между советской ракетной школой и современными российскими разработками, описывая свой личный опыт знакомства с советской ракетной программой.

3. Статья описывает период упадка ракетной отрасли после распада СССР и её последующее восстановление в современной России.

4. Проводится параллель между военными технологиями и традиционными ценностями – автор включает "Орешник" в число "традиционных русских ценностей" наряду с культурными символами.

5. Особое внимание уделяется роли советских конструкторов и инженеров, которые сохранили технологии и знания в период кризиса 90-х годов.

Вывод:

Статья Проханова рассматривает применение "Орешника" как ключевой поворотный момент в геополитическом противостоянии России и Запада. По мнению автора, это событие имеет стратегическое значение, выходящее далеко за рамки локального военного эпизода – оно демонстрирует качественное изменение баланса сил. В условиях постоянной эскалации со стороны Запада, выражавшейся в поставках всё более совершенного вооружения Украине и ударах по российской территории, появление неуязвимой для перехвата гиперзвуковой ракеты "Орешник" служит серьёзным сдерживающим фактором. Автор подчёркивает, что это не просто демонстрация технологического превосходства, а свидетельство возрождения полного цикла российского ракетостроения, что имеет принципиальное значение для сохранения стратегического паритета. В этом контексте Проханов рассматривает "Орешник" не только как военную разработку, но и как символ восстановления технологического суверенитета России, связывая воедино оборонный потенциал страны с её культурной и исторической идентичностью.