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Возврата не будет? Е.Спицын, Ю.Афонин, Г.Фёдоров. Красная линия Точка зрения

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Эфир на канале Красная линия 19 ноября 2024 г.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:
1. Выступление Путина на Валдайском клубе:
   – Президент отметил важность национального курса и необходимости избегать ошибок прошлого, связанных с влиянием Запада.
   – Заявлено, что возврат к состоянию России до 2022 года невозможен.

2. Критика курса с 1990-х годов:
   – Глобализация, либерализация и ориентация на Запад привели к утрате суверенитета, ослаблению промышленности и науки.
   – Особо выделена роль приватизации и деятельности Чубайса, Гайдара и других как деструктивная для страны.

3. Роль КПРФ:
   – КПРФ утверждает, что их позиция всегда была последовательной и направленной на защиту интересов России.
   – Отмечены достижения партии в предсказании угроз и противостоянии ошибкам власти.

4. Ответственность за прошлое:
   – Обсуждается необходимость привлечения к ответственности тех, кто способствовал деградации страны.
   – Звучат призывы к моральной и правовой ответственности чиновников, участвовавших в прозападной политике.

5. Будущее страны:
   – Необходимость смены социально-экономического курса.
   – Запрос общества, особенно молодежи, на справедливость и социалистический путь развития.

6. Проблемы и вызовы:
   – Слабость кадровой политики.
   – Конфликт интересов внутри власти между сторонниками старого и нового курса.
   – Опасность повторного сближения с Западом в ущерб партнёрству с Востоком.

7. Идеология и национальная идентичность:
   – Критика навязывания псевдотрадиционных ценностей.
   – Важность сохранения антифашистских и социалистических идеалов.

Выводы:
- Необходима консолидация общества на основе справедливости, патриотизма и суверенитета.
- Усиление государственного контроля и устранение коррупции должны стать приоритетами.
- КПРФ позиционируется как основной носитель идей, способных привести страну к новому прогрессивному этапу.
- Развитие должно основываться на исторических уроках и отказе от прозападной зависимости.

Источник: https://rutube.ru/video/9e7a7e023b7d611400bb71ba3fae642a/
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