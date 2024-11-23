Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.



▫️ Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 5-й и 17-й танковых, 82-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Горналь, Дарьино, Кругленькое, Леонидовка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.



▫️ Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачая Локня, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Меловый, Николаевка, Никольский, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Локня, Мирополье и Юнаковка в Сумской области.



За сутки потери ВСУ составили до 360 военнослужащих. Уничтожены две боевые машины пехоты: «Marder» производства ФРГ и CV-90 шведского производства, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, три артиллерийских орудия, восемь минометов и две станции радиоэлектронной борьбы.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 35050 военнослужащих, 215 танков, 149 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1192 боевые бронированные машины, 1017 автомобилей, 300 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России