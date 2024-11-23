«Русский националист» призывает заселить Россию европейскими христианами
Роман Антоновский:
«Нужна нам миграция для улучшения демографии?
Нужна! Но не из Средней Азии, Африки, Закавказья, с Ближнего Востока.
А миграция культурно и этнически близких русским народов – европейских христиан»
Какая богатая идея, я бы сказал, креативная.
Сразу чувствуется «русский националист».
Конечно, для ее реализации придется выбросить мощи Александра Невского из Александро-Невской лавры. Но стоит ли по этому поводу расстраиваться? С азиатами якшался, а культурно и этнически близких мигрантов из христианских европейских стран в Чудском озере топил. Кошмар. Не «северный человек» был, совсем не «северный».
Да и с памятником Минину и Пожарскому на Красной площади надо бы разобраться. Как прекрасно шла миграция подлинных традиционалистов из этнически близкой Речи Посполитой. Еще немного и о демографических проблемах можно было бы забыть. Но тут какой-то там мясник из Нижнего Новгорода и захудалый князек (ничего не понимавшие в демографии) взяли и вышвырнули всех этих европейских христиан взашей из Москвы.
Да, работы предстоит немерено.
Вся страна уставлена памятниками борцам с культурно и этнически близкими европейскими христианами, пытавшимися из века в век мигрировать в Россию.
Одно Бородинское поле чего стоит.
А монументов тем, кто пустил под откос последнюю по времени миграцию европейских христиан в Россию и вовсе не сосчитать.
Чистить страну и чистить.
Но ничего не поделаешь.
Демография заставляет.
Без массовой миграции этнически и культурно близких европейских христиан России не выжить.
Если верить Роману Антоновскому.
https://dzen.ru/a/Z0CjYLKzUAhvhk15
Игорь Шишкин
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Антоновский предлагает решать демографические проблемы России за счет миграции европейских христиан вместо выходцев из Средней Азии, Африки и Ближнего Востока.
2. Автор статьи иронически указывает на противоречие этой идеи с российской историей, приводя примеры:
- Александр Невский воевал против европейских крестоносцев
- Минин и Пожарский изгнали польских интервентов
- Отечественная война 1812 года против армии Наполеона
- Великая Отечественная война против нацистской Германии
3. Автор подчеркивает, что на протяжении истории Россия неоднократно отражала попытки "миграции европейских христиан" в форме военных вторжений.
Вывод:
Автор статьи использует исторические примеры и сатиру, чтобы показать несостоятельность и историческую близорукость предложения Антоновского. Он подчеркивает, что подобные идеи противоречат российской исторической памяти и национальной идентичности, которая формировалась в том числе через сопротивление экспансии со стороны европейских держав. Статья является критическим откликом на националистические идеи, игнорирующие исторический контекст России.
Дополнительный вывод:
В современном контексте, когда на Западе происходит трансформация традиционных ценностей и размывание христианских основ общества, действительно наблюдается феномен добровольной миграции отдельных представителей западных стран в Россию. Эти люди, разделяющие традиционные ценности и ищущие духовной опоры, часто находят в России близкую им культурную и мировоззренческую среду.
Важно отметить, что в истории России есть множество позитивных примеров интеграции европейцев, которые внесли значительный вклад в развитие страны. Достаточно вспомнить династию Багратионов, семью Фонвизиных, Даля, Беринга, Крузенштерна и многих других деятелей иностранного происхождения, которые не просто жили в России, но искренне считали её своей родиной, служили ей верой и правдой и защищали её интересы.
Ключевое отличие такой интеграции от идеи массовой миграции заключается в том, что эти люди не создавали замкнутых общин, а органично вливались в российское общество, принимая его культуру, традиции и ценности, обогащая их при этом своими талантами и знаниями. Они становились неотъемлемой частью российского народа, сохраняя при этом уважение к своим корням.
Таким образом, вопрос не в происхождении человека, а в его способности и желании стать частью российской цивилизации, принять её ценности и вносить вклад в её развитие. История показывает, что такой подход к интеграции отдельных представителей других народов всегда был продуктивным для России и способствовал её укреплению.
Так он же “Антоновский”.
Аналогично : “Березовский”, “Смоленский”, “Печерский”..
Кому не понятно?
Роман Антоновский из “Сынов Монархии”. Чтобы испохабить не плохую идею, нужно позвать клоунов из цирка-шапито её продвигать. Тогда все станут плеваться.
На самом деле, потомку шотландцев Лермонтову и флотоводцу из шведов Эссену никак не мешали Александр Невский, Минин и Пожарский. Как и поволжским немцам. Сейчас психически здоровые, умные и работящие белые европейцы не помешали бы. Даже если они не будут ходить по воскресеньям в церковь.