Роман Антоновский:



«Нужна нам миграция для улучшения демографии?

Нужна! Но не из Средней Азии, Африки, Закавказья, с Ближнего Востока.

А миграция культурно и этнически близких русским народов – европейских христиан»

Какая богатая идея, я бы сказал, креативная.

Сразу чувствуется «русский националист».

Конечно, для ее реализации придется выбросить мощи Александра Невского из Александро-Невской лавры. Но стоит ли по этому поводу расстраиваться? С азиатами якшался, а культурно и этнически близких мигрантов из христианских европейских стран в Чудском озере топил. Кошмар. Не «северный человек» был, совсем не «северный».

Да и с памятником Минину и Пожарскому на Красной площади надо бы разобраться. Как прекрасно шла миграция подлинных традиционалистов из этнически близкой Речи Посполитой. Еще немного и о демографических проблемах можно было бы забыть. Но тут какой-то там мясник из Нижнего Новгорода и захудалый князек (ничего не понимавшие в демографии) взяли и вышвырнули всех этих европейских христиан взашей из Москвы.

Да, работы предстоит немерено.

Вся страна уставлена памятниками борцам с культурно и этнически близкими европейскими христианами, пытавшимися из века в век мигрировать в Россию.

Одно Бородинское поле чего стоит.

А монументов тем, кто пустил под откос последнюю по времени миграцию европейских христиан в Россию и вовсе не сосчитать.

Чистить страну и чистить.

Но ничего не поделаешь.

Демография заставляет.

Без массовой миграции этнически и культурно близких европейских христиан России не выжить.

Если верить Роману Антоновскому.

https://dzen.ru/a/Z0CjYLKzUAhvhk15

Игорь Шишкин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Антоновский предлагает решать демографические проблемы России за счет миграции европейских христиан вместо выходцев из Средней Азии, Африки и Ближнего Востока.

2. Автор статьи иронически указывает на противоречие этой идеи с российской историей, приводя примеры:

- Александр Невский воевал против европейских крестоносцев

- Минин и Пожарский изгнали польских интервентов

- Отечественная война 1812 года против армии Наполеона

- Великая Отечественная война против нацистской Германии

3. Автор подчеркивает, что на протяжении истории Россия неоднократно отражала попытки "миграции европейских христиан" в форме военных вторжений.

Вывод:

Автор статьи использует исторические примеры и сатиру, чтобы показать несостоятельность и историческую близорукость предложения Антоновского. Он подчеркивает, что подобные идеи противоречат российской исторической памяти и национальной идентичности, которая формировалась в том числе через сопротивление экспансии со стороны европейских держав. Статья является критическим откликом на националистические идеи, игнорирующие исторический контекст России.

Дополнительный вывод:

В современном контексте, когда на Западе происходит трансформация традиционных ценностей и размывание христианских основ общества, действительно наблюдается феномен добровольной миграции отдельных представителей западных стран в Россию. Эти люди, разделяющие традиционные ценности и ищущие духовной опоры, часто находят в России близкую им культурную и мировоззренческую среду.

Важно отметить, что в истории России есть множество позитивных примеров интеграции европейцев, которые внесли значительный вклад в развитие страны. Достаточно вспомнить династию Багратионов, семью Фонвизиных, Даля, Беринга, Крузенштерна и многих других деятелей иностранного происхождения, которые не просто жили в России, но искренне считали её своей родиной, служили ей верой и правдой и защищали её интересы.

Ключевое отличие такой интеграции от идеи массовой миграции заключается в том, что эти люди не создавали замкнутых общин, а органично вливались в российское общество, принимая его культуру, традиции и ценности, обогащая их при этом своими талантами и знаниями. Они становились неотъемлемой частью российского народа, сохраняя при этом уважение к своим корням.

Таким образом, вопрос не в происхождении человека, а в его способности и желании стать частью российской цивилизации, принять её ценности и вносить вклад в её развитие. История показывает, что такой подход к интеграции отдельных представителей других народов всегда был продуктивным для России и способствовал её укреплению.