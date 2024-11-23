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Разговор с лидером движения Антропогенез, Александром Соколовым #интервью

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15 ноября 2024 года в Санкт-Петербурге состоялась возможно первая в истории встреча альтернативщика и лидера движения "Антропогенез" и "Ученые против мифов", Александра Соколова.
не через заочные споры в ютуб блогах, а с глазу на глаз, лицом к лицу, в живую.
В качестве альтернативщика внезапно оказался ваш покорный слуга.

И собственно полную запись этого разговора, я вам сейчас и представляю.

Сразу предупреждаю. Во первых, разговор начался с самого порога, поэтому в момент включения камер, мы уже разговаривали довольно плотно.
Ну и да, запись кончается внезапно, ибо у всякой камеры тоже есть ресурс терпения )))

Само собой Антропогенез представит свою версию этого разговора, отредактированную монтажом и скорее всего сильно сокращенную. И ЭТО АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНО!!!
я бы тоже поступил точно так же, поскольку запись очень длинная, почти 2 с половиной часа, а при хорошем монтаже необходимо еще добавить и вставки с мнениями экспертов и тому подобное.
И это было заранее между нами оговорено!!!

поэтому я и выкладываю сюда именно полную запись со своей камеры,  без малейших правок и купюр. Со всеми казусами, неудачами, мухами в экране и прочими мелкими неприятностями. Для того, что бы если у кого то возникли сомнения, в версии Антропогенеза, можно было прийти сюда и ознакомиться с полной версией.

Ни и.. приятного просмотра )))

Комментарий редакции

Тезисы разговора:

1. Отбор интересных идей:
   – Идеи оцениваются через личное восприятие и пропускание через собственные убеждения.
   – Альтернативные идеи часто идут вразрез с существующими догмами и находят отклик в психологических особенностях людей.

2. Роль религии и Фомы Аквинского:
   – Фома Аквинский одновременно доказал существование Бога и обосновал множественность миров, что является примером интеграции научных и религиозных идей.
   – Католическая церковь исторически признала идеи о множественности миров.

3. Научные догмы и критическое мышление:
   – Научный метод основан на объективности, верификации и критическом подходе.
   – Наука требует проверки фактов через наблюдения и эксперименты, исключая субъективное восприятие.

4. Интерес к палеонтологии:
   – Ранее отвергнутые идеи (например, о пернатых динозаврах) со временем подтверждались новыми открытиями.
   – Палеонтология часто сталкивается с сопротивлением при внедрении новых теорий.

5. Проблемы взаимодействия с научным сообществом:
   – Многие учёные не хотят публично ассоциироваться с альтернативными проектами.
   – Возникают конфликты и недоверие внутри научного сообщества, особенно при обсуждении идей.

6. Альтернативные исследования:
   – Автор выделяет «альтернативщиков» как исследователей на границе или за пределами официальной науки.
   – Среда альтернативных исследователей разобщена, каждый следует своим интересам.

7. Эволюция человека:
   – Прямохождение рассматривается как эволюционная адаптация, связанная с терморегуляцией и выносливостью.
   – Многие гипотезы, включая трудовую концепцию, остаются дискуссионными.

8. Датировка исторических объектов:
   – Методы радиоуглеродного анализа и других подходов проходят проверки, но подвергаются сомнениям.
   – Результаты датировок влияют на пересмотр исторических хронологий.

Вывод:

Разговор охватывает широкий спектр вопросов, от научного метода до эволюции человека и альтернативных исследований. Основная идея заключается в важности критического мышления, проверки фактов и открытости к новым гипотезам. Одновременно поднимаются проблемы взаимодействия науки с общественностью и сложности объективного восприятия в условиях конфликта мнений.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kt2pMpnEtwI
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