Передача знакомит с творчеством лауреата Государственной премии СССР писателя Николая Задорнова. В ней рассказывается о его путешествиях по Дальнему Востоку, встречах с читателями – строителями БАМа, охотниками, колхозниками, моряками.Главная редакция литературно-драматических программ 1981Автор сценария – Николай ЗадорновРежиссер – Сергей СатыренкоОператор – Вячеслав Степанов#НиколайЗадорнов #КрайНаш #ДальнийВостокМы в соцсетях:Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fondTelegram – https://t.me/gosteleradiofondVK – https://vk.com/teleradiofondOK – https://ok.ru/gosteleradiofond▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1