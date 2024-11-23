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Николай Задорнов. Край наш – Дальний Восток (1981)

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Передача знакомит с творчеством лауреата Государственной премии СССР писателя Николая Задорнова. В ней рассказывается о его путешествиях по Дальнему Востоку, встречах с читателями – строителями БАМа, охотниками, колхозниками, моряками.

Главная редакция литературно-драматических программ 1981
Автор сценария – Николай Задорнов
Режиссер – Сергей Сатыренко
Оператор – Вячеслав Степанов

#НиколайЗадорнов #КрайНаш #ДальнийВосток

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-hD54cKsKDE
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