Божественный дар материнства и будущее Святой Руси
Беседа Виктора Алексеевича с врачом акушером-гинекологом Марией Владимировной Трегубовой
Школа здоровья Марии Трегубовой
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00:00 Введение
01:00 Профессиональная деятельность
02:40 Личный путь
05:04 Целостный подход
06:23 Осмысление материнства
10:00 Возрождение традиций
13:57 Подготовка к зачатию
15:24 Подготовка к беременности
16:20 Влияние физических и психологических факторов
17:13 Важность комплексного подхода
20:12 Влияние образа жизни родителей
24:53 Влияние техногенных факторов
27:38 Остеопатия и висцеральный массаж
28:38 Профилактическая медицина
30:37 Важность базовых знаний о здоровье
32:26 Адаптивные реакции детей
34:46 Остеопатический массаж
36:42 Остеопатия для всех
37:55 Воспитание детей и роль Бога
39:40 Проблемы с питанием у детей
40:38 Энергия и питание
42:17 Саморегуляция у детей
45:36 Питание и здоровье
47:33 Социализация и поведение
48:22 Проблема перекармливания детей
49:19 Воспитание детей и их души
51:59 Важность подготовки к зачатию
54:11 Образование и микрокосмос человека
59:42 Нравственность и культура
01:03:33 Заключение и ресурсы
01:04:43 Ответственность за будущее
01:05:41 Смелость и вера в будущее
01:06:28 Народный проект "Река жизни"
01:07:25 Влияние женщин на мужчин
01:08:18 Концептуальная власть
01:09:11 Стихотворение Пушкина
➤ Об авторе:
Виктор Алексеевич Ефимов – государственный деятель, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор по кафедре управления и истории, публицист. Более 30 лет изучает процессы формирования мировоззрения и помогает людям справляться с проблемами при помощи правильных взглядов на жизнь.
Соцсети Виктора Ефимова:⠀
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➤ ВКонтакте https://vk.com/viktorefimof
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Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Проблемы с восприятием материнства:
– Недооценка божественного дара материнства в современном обществе.
– Снижение ценности продолжения рода, демографические проблемы, утрата инстинкта родительства.
2. Необходимость подготовки к материнству:
– Современные гинекологические службы предлагают ограниченные обследования, не затрагивая эмоциональные и физиологические аспекты подготовки к беременности.
– Важность учета психоэмоционального состояния и осознанности пары перед зачатием.
3. Роль остеопатии и других альтернативных подходов:
– Значение диагностики у остеопата, нейрофизиолога, специалистов восточной медицины перед зачатием.
– Накопленный опыт остеопатической практики помогает понимать женское тело и его реакции на различные жизненные ситуации.
4. Факторы, влияющие на здоровье потомства:
– Вред алкоголя и никотина перед зачатием.
– Техногенные воздействия, включая электромагнитное излучение и искусственное освещение.
5. Воспитание детей:
– Детям от природы даны механизмы саморегуляции, которые важно не подавлять.
– Воспитание должно быть ориентировано на развитие самостоятельности и уважение к личности ребенка.
6. Культура и просвещение:
– Необходима реформа системы образования с акцентом на изучение человеческой природы и духовных ценностей.
– Возрождение традиций почитания предков и уважения к женской роли в обществе.
7. Женщина как источник перемен:
– Женщины играют ключевую роль в создании гармоничного мира для будущих поколений.
– Поддержка женщин в их стремлении помогать семьям и развивать осознанность.
Выводы:
- Современное общество утратило связь с сакральными аспектами продолжения рода и воспитания детей, что требует пересмотра ценностей.
- Решение проблем возможно через возрождение традиций, реформу образования и популяризацию комплексного подхода к подготовке к материнству.
- Женщины могут стать центральной силой изменений, объединяя семьи и общество вокруг идеи осознанного и здорового будущего.