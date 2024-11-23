Беседа Виктора Алексеевича с врачом акушером-гинекологом Марией Владимировной ТрегубовойШкола здоровья Марии ТрегубовойБесплатный урок о системной медицине : https://healthcreation.ru/integrative_medicine

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00:00 Введение

01:00 Профессиональная деятельность

02:40 Личный путь

05:04 Целостный подход

06:23 Осмысление материнства

10:00 Возрождение традиций

13:57 Подготовка к зачатию

15:24 Подготовка к беременности

16:20 Влияние физических и психологических факторов

17:13 Важность комплексного подхода

20:12 Влияние образа жизни родителей

24:53 Влияние техногенных факторов

27:38 Остеопатия и висцеральный массаж

28:38 Профилактическая медицина

30:37 Важность базовых знаний о здоровье

32:26 Адаптивные реакции детей

34:46 Остеопатический массаж

36:42 Остеопатия для всех

37:55 Воспитание детей и роль Бога

39:40 Проблемы с питанием у детей

40:38 Энергия и питание

42:17 Саморегуляция у детей

45:36 Питание и здоровье

47:33 Социализация и поведение

48:22 Проблема перекармливания детей

49:19 Воспитание детей и их души

51:59 Важность подготовки к зачатию

54:11 Образование и микрокосмос человека

59:42 Нравственность и культура

01:03:33 Заключение и ресурсы

01:04:43 Ответственность за будущее

01:05:41 Смелость и вера в будущее

01:06:28 Народный проект "Река жизни"

01:07:25 Влияние женщин на мужчин

01:08:18 Концептуальная власть

01:09:11 Стихотворение Пушкина

➤ Об авторе:

Виктор Алексеевич Ефимов – государственный деятель, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор по кафедре управления и истории, публицист. Более 30 лет изучает процессы формирования мировоззрения и помогает людям справляться с проблемами при помощи правильных взглядов на жизнь.

Соцсети Виктора Ефимова:⠀

➤ Telegram https://t.me/viktorefimof

➤ ВКонтакте https://vk.com/viktorefimof

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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Проблемы с восприятием материнства:

– Недооценка божественного дара материнства в современном обществе.

– Снижение ценности продолжения рода, демографические проблемы, утрата инстинкта родительства.

2. Необходимость подготовки к материнству:

– Современные гинекологические службы предлагают ограниченные обследования, не затрагивая эмоциональные и физиологические аспекты подготовки к беременности.

– Важность учета психоэмоционального состояния и осознанности пары перед зачатием.

3. Роль остеопатии и других альтернативных подходов:

– Значение диагностики у остеопата, нейрофизиолога, специалистов восточной медицины перед зачатием.

– Накопленный опыт остеопатической практики помогает понимать женское тело и его реакции на различные жизненные ситуации.

4. Факторы, влияющие на здоровье потомства:

– Вред алкоголя и никотина перед зачатием.

– Техногенные воздействия, включая электромагнитное излучение и искусственное освещение.

5. Воспитание детей:

– Детям от природы даны механизмы саморегуляции, которые важно не подавлять.

– Воспитание должно быть ориентировано на развитие самостоятельности и уважение к личности ребенка.

6. Культура и просвещение:

– Необходима реформа системы образования с акцентом на изучение человеческой природы и духовных ценностей.

– Возрождение традиций почитания предков и уважения к женской роли в обществе.

7. Женщина как источник перемен:

– Женщины играют ключевую роль в создании гармоничного мира для будущих поколений.

– Поддержка женщин в их стремлении помогать семьям и развивать осознанность.

Выводы:

- Современное общество утратило связь с сакральными аспектами продолжения рода и воспитания детей, что требует пересмотра ценностей.

- Решение проблем возможно через возрождение традиций, реформу образования и популяризацию комплексного подхода к подготовке к материнству.

- Женщины могут стать центральной силой изменений, объединяя семьи и общество вокруг идеи осознанного и здорового будущего.